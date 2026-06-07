Nhận định Becamex TPHCM vs HAGL, 18h00 ngày 7/6: Ngàn cân treo sợi tóc

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs HAGL, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Becamex TPHCM đang bị dồn vào thế chân tường. Dù bắt buộc phải giành chiến thắng trước HAGL để níu giữ hy vọng trụ hạng, nhưng CLB này cũng phải hiểu rằng ngay cả khi có 3 điểm, số phận của họ vẫn nằm trong tay kẻ khác.

Thật khó tin khi nhìn vào tình cảnh hiện tại của Becamex TPHCM. Hồi đầu mùa, họ từng tự tin đặt mục tiêu chen chân vào Top 3. Thực tế là có 1 vòng đấu, CLB này đã dẫn đầu BXH. Đội hình với những Việt Cường, Minh Khoa, Tấn Tài, Minh Trọng… dù có thể không phải là mạnh nhất, nhưng vẫn cung cấp đủ sức mạnh để Becamex TPHCM cạnh tranh với những đối thủ tầm trung ở LPBank V.League 1.

So với các đội đua trụ hạng như SLNA, Đà Nẵng hay PVF-CAND, rõ ràng Becamex TPHCM giàu tiềm lực hơn. Vậy nhưng lúc này, họ lại đang đứng trong nhóm cuối với 21 điểm (bằng Đà Nẵng và PVF-CAND).

Hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-14 so với -20 của PVF-CAND) nhưng Becamex TPHCM vẫn phải xếp cuối cùng do thành tích đối đầu kém nhất. Theo luật LPBank V.League 1, đội cuối bảng sẽ rớt hạng trực tiếp, trong khi đội áp chót còn cơ hội đá play-off. Và nếu như các đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu được ưu tiên. Đó là lý do mà CLB đất Thủ đang xếp cuối cùng.

Kịch bản buồn của Bình Định mùa trước đang lặp lại y hệt với thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh ở giai đoạn nước rút mùa này. Vòng cuối cùng, Becamex TPHCM buộc phải thắng nhưng vẫn chưa đủ. Họ phải mong Đà Nẵng và PVF-CAND không thắng. Nếu điều đó xảy ra, Becamex TPHCM sẽ vươn lên vị trí 12, nơi cho họ tấm vé trụ hạng.

Becamex TPHCM và SHB Đà Nẵng, đội nào sẽ xuống hạng?

Trong vòng 2 tháng qua, Becamex TPHCM là đội bóng sa sút nhất giải đấu. Thống kê chỉ ra điều này khi 9 vòng đấu gần nhất, họ chỉ nhặt nhạnh được vỏn vẹn 3 điểm (3 hòa, 6 thua). 4 trận gần nhất họ trắng tay hoàn toàn, đặc biệt là những thất bại "chí mạng" trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đà Nẵng và SLNA. Từ ngày 4/4 tới nay, Becamex TPHCM chưa biết thắng là gì. Trong cùng quãng thời gian, không đội bóng nào ở LPBank V.League 1 khát thắng lâu như họ.

Trái ngược với sự ngột ngạt của đội chủ nhà, bầu không khí bên phía HAGL lại vô cùng thoải mái. Đội bóng phố Núi đã chính thức trụ hạng an toàn sau màn lội ngược dòng hạ gục kình địch Hà Nội FC 3-1 đầy cảm xúc ở vòng trước. Với 26 điểm, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi đang chễm chệ ở vị trí thứ 10, bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ tới 5 điểm.

Khi áp lực không còn, động lực thi đấu của HAGL chắc chắn sẽ sụt giảm đáng kể. Việc đội khách chơi chùng xuống hoặc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát là kịch bản rất dễ xảy ra. Có lẽ đây chính là chiếc phao cứu sinh quý giá cho Becamex TPHCM.

Hôm nay, mục tiêu duy nhất của Vĩ Hào và các đồng đội chiều nay là phải thắng HAGL, đồng thời nín thở chờ đợi các đối thủ sẩy chân ở những trận đấu cùng giờ. Nhưng với quá nhiều bất lợi như vậy, liệu họ có thể vượt thác thành công?