Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Becamex TPHCM vs HAGL, 18h00 ngày 7/6: Ngàn cân treo sợi tóc

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs HAGL, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Becamex TPHCM đang bị dồn vào thế chân tường. Dù bắt buộc phải giành chiến thắng trước HAGL để níu giữ hy vọng trụ hạng, nhưng CLB này cũng phải hiểu rằng ngay cả khi có 3 điểm, số phận của họ vẫn nằm trong tay kẻ khác.

img-20260130-150548.jpg

Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs HAGL

Thật khó tin khi nhìn vào tình cảnh hiện tại của Becamex TPHCM. Hồi đầu mùa, họ từng tự tin đặt mục tiêu chen chân vào Top 3. Thực tế là có 1 vòng đấu, CLB này đã dẫn đầu BXH. Đội hình với những Việt Cường, Minh Khoa, Tấn Tài, Minh Trọng… dù có thể không phải là mạnh nhất, nhưng vẫn cung cấp đủ sức mạnh để Becamex TPHCM cạnh tranh với những đối thủ tầm trung ở LPBank V.League 1.

So với các đội đua trụ hạng như SLNA, Đà Nẵng hay PVF-CAND, rõ ràng Becamex TPHCM giàu tiềm lực hơn. Vậy nhưng lúc này, họ lại đang đứng trong nhóm cuối với 21 điểm (bằng Đà Nẵng và PVF-CAND).

Hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-14 so với -20 của PVF-CAND) nhưng Becamex TPHCM vẫn phải xếp cuối cùng do thành tích đối đầu kém nhất. Theo luật LPBank V.League 1, đội cuối bảng sẽ rớt hạng trực tiếp, trong khi đội áp chót còn cơ hội đá play-off. Và nếu như các đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu được ưu tiên. Đó là lý do mà CLB đất Thủ đang xếp cuối cùng.

Kịch bản buồn của Bình Định mùa trước đang lặp lại y hệt với thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh ở giai đoạn nước rút mùa này. Vòng cuối cùng, Becamex TPHCM buộc phải thắng nhưng vẫn chưa đủ. Họ phải mong Đà Nẵng và PVF-CAND không thắng. Nếu điều đó xảy ra, Becamex TPHCM sẽ vươn lên vị trí 12, nơi cho họ tấm vé trụ hạng.

becamex-tphcm-1.jpg
Becamex TPHCM và SHB Đà Nẵng, đội nào sẽ xuống hạng?

Phong độ, lịch sử đối đầu Becamex TPHCM vs HAGL

Trong vòng 2 tháng qua, Becamex TPHCM là đội bóng sa sút nhất giải đấu. Thống kê chỉ ra điều này khi 9 vòng đấu gần nhất, họ chỉ nhặt nhạnh được vỏn vẹn 3 điểm (3 hòa, 6 thua). 4 trận gần nhất họ trắng tay hoàn toàn, đặc biệt là những thất bại "chí mạng" trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đà Nẵng và SLNA. Từ ngày 4/4 tới nay, Becamex TPHCM chưa biết thắng là gì. Trong cùng quãng thời gian, không đội bóng nào ở LPBank V.League 1 khát thắng lâu như họ.

Trái ngược với sự ngột ngạt của đội chủ nhà, bầu không khí bên phía HAGL lại vô cùng thoải mái. Đội bóng phố Núi đã chính thức trụ hạng an toàn sau màn lội ngược dòng hạ gục kình địch Hà Nội FC 3-1 đầy cảm xúc ở vòng trước. Với 26 điểm, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi đang chễm chệ ở vị trí thứ 10, bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ tới 5 điểm.

Khi áp lực không còn, động lực thi đấu của HAGL chắc chắn sẽ sụt giảm đáng kể. Việc đội khách chơi chùng xuống hoặc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát là kịch bản rất dễ xảy ra. Có lẽ đây chính là chiếc phao cứu sinh quý giá cho Becamex TPHCM.

Hôm nay, mục tiêu duy nhất của Vĩ Hào và các đồng đội chiều nay là phải thắng HAGL, đồng thời nín thở chờ đợi các đối thủ sẩy chân ở những trận đấu cùng giờ. Nhưng với quá nhiều bất lợi như vậy, liệu họ có thể vượt thác thành công?

Đội hình dự kiến Becamex TPHCM vs HAGL

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Hoàng Hưng, Milos, Thành Kiên, Trung Hiếu, Thành Nhân, Văn Anh, Hồng Quân, Thanh Hậu, Vĩ Hào, Oduenyi

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Thanh Ngọ, Vĩnh Nguyên, Thanh Sơn, Anh Tài, Marciel, Thanh Nhân, Conceicao.

Dự đoán tỷ số: Becamex TPHCM 2-1 HAGL

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs HAGL #Nhận định Becamex TPHCM vs HAGL #Phong độ #lịch sử đối đầu Becamex TPHCM vs HAGL #Đội hình dự kiến Becamex TPHCM vs HAGL #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Becamex TPHCM vs HAGL #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá #nhận định World Cup 2026 #World Cup 2026 #tin tức World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe