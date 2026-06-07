Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

World Cup 2026: Argentina chạy đà hoàn hảo, nhận tin vui từ Messi

Hương Ly

TPO - Trước đối thủ vừa sức Honduras, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni không gặp khó khăn để giành chiến thắng 2-0

hklc0viwwaecmsv-3061.jpg

Argentina không vất vả để nắm quyền làm chủ thế trận. Sau khoảng thời gian đầu thi đấu với nhịp độ chậm rãi, bước ngoặt xảy ra từ phút 37 khi hậu vệ Tagliafico bị Melendez phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Lautaro Martinez tung cú sút chìm quyết đoán về góc trái, mở tỷ số cho Argentina.

Sang hiệp hai, sức ép từ Argentina khiến Honduras gần như không đưa bóng qua vạch giữa sân. Đội bóng xứ Tango tiếp tục ghi bàn ở phút 54. Martinez đóng vai trò kiến tạo với pha đánh gót thông minh, dọn cỗ để Giuliano Simeone nhân đôi cách biệt. Phần còn lại của trận đấu là nhịp độ chậm rãi khi Argentina chủ động giữ sức và tránh chấn thương cho tuyển thủ.

Trước Honduras, HLV Scaloni trao cơ hội cho một số vị trí dự bị như Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios và Giuliano Simeone. Màn trình diễn của nhóm cầu thủ này đều tích cực. Một phần vì đối thủ Honduras quá yếu nên Argentina cần thêm một trận giao hữu nữa để kiểm chứng sức mạnh cân bằng của đội hình.

Tuyển Argentina sẽ di chuyển đến Auburn, Alabama để bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland. HLV Scaloni tiết lộ Messi nhiều khả năng ra sân vài phút ở trận này để lấy lại cảm giác bóng. Sau đó, đội bóng xứ Tango sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng tại vòng bảng World Cup 2026. Họ khai màn bằng cuộc chạm trán Algeria vào ngày 17/6.

Ở trận này, HLV Scaloni đón thêm tin vui khi trung vệ Romero trở lại và thi đấu khá tốt. Trước đó, thông tin Messi hồi phục chấn thương sớm hơn dự kiến mang lại niềm vui cho toàn thể đội bóng xứ Tango. Đội ngũ bác sĩ Argentina giờ tập trung giúp thủ môn Emiliano Martinez nhanh chóng hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở vòng bảng World Cup 2026.

Hương Ly
#Argentina #World Cup 2026 #Messi #Honduras #bóng đá #Argentina 2-0 Honduras #video Argentina 2-0 Honduras #highlight Argentina 2-0 Honduras #bàn thắng Argentina 2-0 Honduras #kết quả Argentina 2-0 Honduras

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe