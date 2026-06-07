World Cup 2026: Argentina chạy đà hoàn hảo, nhận tin vui từ Messi

Argentina không vất vả để nắm quyền làm chủ thế trận. Sau khoảng thời gian đầu thi đấu với nhịp độ chậm rãi, bước ngoặt xảy ra từ phút 37 khi hậu vệ Tagliafico bị Melendez phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Lautaro Martinez tung cú sút chìm quyết đoán về góc trái, mở tỷ số cho Argentina.

Sang hiệp hai, sức ép từ Argentina khiến Honduras gần như không đưa bóng qua vạch giữa sân. Đội bóng xứ Tango tiếp tục ghi bàn ở phút 54. Martinez đóng vai trò kiến tạo với pha đánh gót thông minh, dọn cỗ để Giuliano Simeone nhân đôi cách biệt. Phần còn lại của trận đấu là nhịp độ chậm rãi khi Argentina chủ động giữ sức và tránh chấn thương cho tuyển thủ.

Trước Honduras, HLV Scaloni trao cơ hội cho một số vị trí dự bị như Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios và Giuliano Simeone. Màn trình diễn của nhóm cầu thủ này đều tích cực. Một phần vì đối thủ Honduras quá yếu nên Argentina cần thêm một trận giao hữu nữa để kiểm chứng sức mạnh cân bằng của đội hình.

Tuyển Argentina sẽ di chuyển đến Auburn, Alabama để bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland. HLV Scaloni tiết lộ Messi nhiều khả năng ra sân vài phút ở trận này để lấy lại cảm giác bóng. Sau đó, đội bóng xứ Tango sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng tại vòng bảng World Cup 2026. Họ khai màn bằng cuộc chạm trán Algeria vào ngày 17/6.

Ở trận này, HLV Scaloni đón thêm tin vui khi trung vệ Romero trở lại và thi đấu khá tốt. Trước đó, thông tin Messi hồi phục chấn thương sớm hơn dự kiến mang lại niềm vui cho toàn thể đội bóng xứ Tango. Đội ngũ bác sĩ Argentina giờ tập trung giúp thủ môn Emiliano Martinez nhanh chóng hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở vòng bảng World Cup 2026.