Chi hàng tỷ USD cho bóng đá, Saudi Arabia chờ lời giải tại World Cup 2026

TPO - Khi World Cup 2026 cận kề, đội tuyển Saudi Arabia đứng trước cơ hội chứng minh rằng tham vọng chi hàng tỷ USD cho bóng đá không chỉ dừng lại ở những thương vụ đình đám ngoài sân cỏ.

Từ chiêu mộ siêu sao đến đăng cai World Cup

Saudi Arabia từng tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup khi đánh bại đương kim vô địch Nam Mỹ Argentina tại Qatar 2022. Chiến thắng trước Lionel Messi và các đồng đội không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá thế giới, mà còn được xem như điểm khởi đầu cho tham vọng đưa Saudi Arabia trở thành một thế lực mới của bóng đá thế giới.

Chỉ ít tuần sau chiến công lịch sử ấy, Cristiano Ronaldo trở thành siêu sao đầu tiên rời châu Âu để gia nhập Al Nassr. Chủ nhân năm Quả bóng Vàng khi đó khẳng định: “Sứ mệnh của tôi ở châu Âu đã hoàn thành. Đây là một thử thách mới”.

Sau Ronaldo, hàng loạt tên tuổi lớn tiếp bước như Karim Benzema, Neymar hay N'Golo Kante. Dù không thể thuyết phục Lionel Messi hoặc Kylian Mbappe, Saudi Arabia vẫn giành được chiến thắng mang tính biểu tượng nhất: quyền đăng cai World Cup 2034.

Ronaldo đang thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia Saudi Arabia.

Đằng sau những thương vụ đình đám là chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ và xây dựng ngành công nghiệp thể thao như một động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng đây cũng là một phần của chiến lược “sportswashing” - sử dụng thể thao để cải thiện hình ảnh quốc gia trong bối cảnh Saudi Arabia thường xuyên đối mặt với các chỉ trích về vấn đề nhân quyền.

Không chỉ bóng đá, hàng tỷ USD đã được đổ vào nhiều môn thể thao khác. Saudi Arabia tổ chức các trận quyền Anh tranh đai thế giới, giải đua xe Công thức 1- Formula One và đầu tư mạnh vào quần vợt. Trong làng golf, LIV Golf từng tạo ra cuộc cách mạng khi lôi kéo nhiều nhà vô địch major rời PGA Tour bằng những bản hợp đồng khổng lồ.

Tại bóng đá, dấu ấn của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) ngày càng rõ nét khi quỹ này sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát nhiều CLB hàng đầu Saudi Pro League.

World Cup 2026: Bài kiểm tra cho tham vọng tỷ USD

Sau nhiều năm đầu tư mạnh tay cho bóng đá, World Cup 2026 sẽ là thước đo thực tế cho sự phát triển của bóng đá Saudi Arabia.

“Chúng tôi không thể hứa hẹn những điều kỳ diệu, nhưng sẽ cống hiến tất cả để hoàn thành mục tiêu của mình”, HLV trưởng Georgios Donis tuyên bố trước giải đấu.

Tuy nhiên, việc sở hữu giải vô địch quốc gia giàu sức hút không đồng nghĩa đội tuyển quốc gia sẽ lập tức nâng tầm. Thực tế, Saudi Arabia từng gây thất vọng lớn tại Asian Cup 2024 khi dừng bước ngay từ vòng 1/8.

Đội tuyển Saudi Arabia.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất của họ tại giải đấu ấy không phải trên sân cỏ mà là hình ảnh HLV Roberto Mancini rời khu kỹ thuật trước khi loạt sút luân lưu với Hàn Quốc kết thúc. Vài tháng sau, chiến lược gia người Ý bị sa thải.

Người thay thế là Herve Renard - HLV từng dẫn dắt Saudi Arabia đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Dưới thời nhà cầm quân người Pháp, đội tuyển nhanh chóng giành vé tới World Cup 2026.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tháng trước ngày khai mạc giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia bất ngờ trao quyền cho Georgios Donis, tạo nên một trong những quyết định gây ngạc nhiên nhất trước thềm World Cup.

HLV Donis và nhiệm vụ đặc biệt

Dù thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, HLV Donis được xem là lựa chọn phù hợp nhờ nhiều năm làm việc tại Saudi Pro League và hiểu rõ môi trường bóng đá địa phương.

Một trong những học trò quen thuộc của ông là tiền đạo Feras Al Buraikan, người vừa cùng Al Ahli liên tiếp chinh phục AFC Champions League.

“Lợi thế lớn nhất của tôi là đã sống và làm việc tại Saudi Arabia trong nhiều năm. Tôi hiểu văn hóa đất nước cũng như đặc điểm của các cầu thủ”, Donis chia sẻ khi công bố danh sách dự World Cup. “Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh, luôn chiến đấu hết mình trong mọi trận đấu”.

HLV Georgios Donis.

Trong khi làn sóng chiêu mộ các ngôi sao quốc tế đã hạ nhiệt, bóng đá Saudi Arabia đang chuyển trọng tâm sang phát triển cầu thủ bản địa.

Minh chứng rõ nét là việc Matt Crocker rời vị trí Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Mỹ để đảm nhận vai trò phụ trách phát triển tài năng tại Saudi Arabia từ tháng 5 vừa qua.

Nguồn đầu tư cho bóng đá trẻ đã tăng gấp đôi trong ba năm gần đây, lên mức 26,7 triệu USD. Song song với đó là hệ thống học viện và trung tâm đào tạo khu vực được mở rộng trên toàn quốc nhằm chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn là World Cup 2034 trên sân nhà.

Trước mắt, World Cup 2026 sẽ là cơ hội để Saudi Arabia chứng minh rằng những khoản đầu tư khổng lồ không chỉ tạo ra sức hút trên thị trường chuyển nhượng, mà còn mang lại thành quả thực sự trên sân cỏ.

“Tôi tin các cầu thủ đều có đủ năng lực và khát khao để hiện thực hóa kế hoạch của đội bóng”, HLV Donis khẳng định. “Chúng tôi sẽ từng bước xây dựng một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết và giàu niềm tin. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ tin vào bản thân, tin vào đồng đội và tin vào con đường mà chúng tôi đang theo đuổi”.