Đường đến World Cup 2026 của Na Uy: Niềm tin đặt lên vai Haaland và Odegaard

TPO - Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm vắng mặt, với tham vọng tiến xa tại giải đấu. Thế hệ vàng được dẫn dắt bởi bộ đôi ngôi sao đang chinh chiến tại Ngoại hạng Anh là Erling Haaland và Martin Odegaard. "Những chú sư tử Bắc Âu" được xem là ngựa ô có thể tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ mùa hè này.

Hồ sơ đội tuyển Na Uy

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Stale Solbakken Đội trưởng Martin Odegaard Số lần dự World Cup 4 Thành tích tốt nhất Vòng 16 đội (1938, 1998) Thành tích World Cup gần nhất Vòng 16 đội (World Cup 1998) Cách giành vé Đi thẳng (Xếp thứ 1 tại bảng I vòng loại khu vực châu Âu) Ngôi sao đáng chú ý Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth Mục tiêu thực tế Vòng 16 đội

Hành trình giành vé đến World Cup

Sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Na Uy đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Kể từ lần gần nhất góp mặt tại World Cup năm 1998, người hâm mộ bóng đá nước này đã phải trải qua nhiều chiến dịch vòng loại thất vọng trước khi chứng kiến thế hệ vàng hiện tại đưa đội tuyển giành vé tới World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Không chỉ giành chiến thắng trong toàn bộ các trận đấu tại vòng loại, Na Uy còn thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội trước mọi đối thủ. Nằm chung bảng với Italia, Israel, Estonia và Moldova, thầy trò Solbakken kết thúc vòng loại với 37 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong số tất cả các đội tuyển châu Âu tham dự vòng loại.

Phong cách chơi của Na Uy

Dưới sự dẫn dắt của Stale Solbakken, đội tuyển Na Uy đã xây dựng được bản sắc chiến thuật rõ ràng. Thay vì phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, chiến lược gia người Na Uy đặt nền móng thành công trên tính tổ chức, kỷ luật và sự gắn kết của cả tập thể.

Na Uy vận hành với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Ưu tiên hàng đầu của họ luôn là sự an toàn nơi hàng phòng ngự. Các hậu vệ biên hiếm khi dâng cao một cách thiếu kiểm soát, trong khi bộ đôi tiền vệ trung tâm luôn duy trì vị trí để che chắn trước mặt hàng thủ. Khi mất bóng, toàn đội lập tức thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, tạo nên một khối phòng ngự đặc quánh khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống.

Điều đáng chú ý là tinh thần tập thể của Na Uy không chỉ đến từ những cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự. Ngay cả các ngôi sao tấn công hàng đầu như Erling Haaland hay Martin Odegaard cũng sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ đồng đội, tham gia gây áp lực và tranh chấp khi cần thiết. Chính sự đồng lòng ấy giúp Na Uy duy trì được tính cân bằng, đồng thời hạn chế tối đa những khoảng trống có thể bị khai thác.

Tuy nhiên, nếu phòng ngự là nền tảng thì chuyển trạng thái mới là vũ khí đáng sợ nhất của đội bóng Bắc Âu này. Ngay khi đoạt lại quyền kiểm soát bóng, Na Uy lập tức tăng tốc. Họ không mất quá nhiều thời gian để triển khai bóng mà luôn hướng tới việc đưa bóng lên phía trên nhanh nhất có thể.

Nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh, Na Uy thường khiến đối thủ rơi vào thế bị động. Chỉ trong vài nhịp chạm bóng, họ đã có thể đưa bóng từ phần sân nhà tới sát khung thành đối phương. Không ít đội bóng đã phải trả giá vì chưa kịp tổ chức lại đội hình sau khi mất bóng thì đã bị những mũi nhọn của Na Uy trừng phạt.

Một điểm mạnh khác trong lối chơi của Solbakken là sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Na Uy có thể chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng để chờ thời cơ phản công, nhưng họ cũng sẵn sàng đẩy cao đội hình và gây sức ép khi cần thiết.

Ngôi sao đáng chú ý

Erling Haaland: Chân sút chủ lực của Na Uy và là cầu thủ hay nhất của nền bóng đá nước này trong nhiều năm vừa qua. Trong chiến dịch vòng loại, Haaland là cầu thủ ghi bàn tốt nhất với 16 bàn thắng, nhiều hơn gấp đôi thành tích của phần lớn các chân sút hàng đầu khác tại vòng loại. Cầu thủ thuộc biên chế Man City sở hữu thể chất ấn tượng với chiều cao 1m95, nặng tới 94kg. Mặc dù sở hữu thân hình khổng lồ, nhưng Haaland lại có tốc độ đáng sợ, anh có thể dễ dàng đánh bại các hậu vệ trong các tình huống đua tốc độ. Điểm mạnh nhất của anh là khả năng tung ra các cú dứt điểm uy lực, đi kèm với kỹ năng di chuyển nhạy bén trong vòng cấm của đối thủ.

Martin Odegaard: Đội trưởng của Na Uy có những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự. Anh có nhận thức vị trí tuyệt vời, biết chính xác khi nào cần lùi sâu để hỗ trợ xây dựng lối chơi và khi nào cần dâng cao để đóng vai trò trụ kiến thiết ở khu vực 1/3 cuối sân. Anh còn có khả năng kiểm soát bóng xuất sắc trong không gian hẹp, sử dụng động tác giả khéo léo để vượt qua đối thủ.

Alexander Sorloth: Tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid có thể hình ấn tượng, với chiều cao 195cm, khả năng không chiến vượt trội và khả năng dứt điểm chết người. Khả năng che chắn bóng, gây sức ép lên hàng phòng ngự và đánh đầu mạnh mẽ từ các pha tạt bóng biến anh trở thành một tiền đạo mục tiêu điển hình và là cơn ác mộng đối với hàng thủ đối phương.

Điểm mạnh của Na Uy

Những tiền đạo sắc bén: Na Uy sở hữu hàng công có thể nói là nguy hiểm nhất trong bóng đá thế giới. "Đầu tàu" là Erling Haaland (Manchester City), người đã ghi 55 bàn thắng quốc tế ở tuổi 25, Alexander Sorloth và Jorgen Strand Larsen cũng là các tiền đạo có kỹ năng dứt điểm sắc bén.

Hàng tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng và kiến tạo: Đội trưởng Martin Odegaard đóng vai trò là cầu thủ sáng tạo chính của đội, kết hợp với khả năng phòng ngự xuất sắc và chuyền bóng chính xác của Sander Berge. Đội tuyển Na Uy từ bỏ lối chơi bóng dài truyền thống sang lối chơi chuyền bóng ngắn.

Sự bùng nổ của các tiền vệ cánh: Sự xuất hiện của những tiền vệ cánh trẻ tài năng như Oscar Bobb, Antonio Nusa và Andreas Schjelderup khiến Na Uy trở nên cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công.

Điểm yếu của Na Uy

Độ tin cậy của hàng phòng ngự: Hàng thủ của Na Uy không sở hữu những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới và phụ thuộc rất nhiều vào Kristoffer Ajer và Julian Ryerson. Nếu hai cầu thủ này vắng mặt hoặc thi đấu không tốt, hàng phòng ngự của Na Uy sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lịch thi đấu của Na Uy tại vòng bảng World Cup 2026

16/6/2026: Iraq vs Na Uy (Sân vận động Gillette)

22/6/2026: Na Uy vs Senegal (Sân vận động MetLife)

26/6/2026: Na Uy vs Pháp (Sân vận động Gillette)

Mục tiêu thực tế và cơ hội đi tiếp

​Hành trình của Na Uy ở vòng bảng World Cup 2026 chắc chắn không hề dễ dàng. Lá thăm may rủi đã đưa Na Uy vào một bảng đấu đầy thử thách với sự hiện diện của Pháp - nhà vô địch thế giới năm 2018 và vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bên cạnh đó là Senegal, đội bóng giàu thể lực và kinh nghiệm, từng vào chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Na Uy hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng. Những gì họ thể hiện ở vòng loại UEFA là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ có hai đội tuyển châu Âu toàn thắng trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2026 là Anh và Na Uy. Thành tích ấy cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của đội bóng Bắc Âu trong suốt hành trình giành vé tới Bắc Mỹ.