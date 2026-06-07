Đường đến World Cup 2026 của Iraq: Viết tiếp truyện cổ tích

TPO - Những chú sư tử xứ Mesopotamia phải mất 40 năm để trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Vượt ra ngoài bóng đá, đội hình này của Iraq đại diện cho hy vọng, niềm tự hào và sự kiên cường của một đất nước đã trải qua những thời khắc khó khăn trong vài thập kỷ qua.

Hồ sơ đội tuyển Iraq

Hạng mục Thông tin Liên đoàn AFC HLV trưởng Graham Arnold Đội trưởng Jalal Hassan Số lần dự World Cup 2 Thành tích tốt nhất Vòng bảng (1986) Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng (World Cup 1986) Cách giành vé Vượt qua vòng play-off liên lục địa Ngôi sao đáng chú ý Aymen Hussein, Mohanad Ali, Zidane Iqbal Mục tiêu thực tế Vòng bảng

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Iraq góp mặt tại World Cup lần đầu tiên trong thế kỷ 21. "Những chú sư tử Mesopotamia" là đội tuyển cuối cùng giành vé đến đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành trình vào mùa hè này, sau khi đánh bại Bolivia trong khuôn khổ vòng play-off liên lục địa. Đoàn quân của Graham Arnold đã có một cuộc hành trình rất dài tại vòng loại. Họ đã thắng 11 trong số 18 trận trải dài từ vòng loại thứ hai đến vòng loại thứ tư để giành vé vào vòng play-off AFC. Sau đó, Iraq đã vượt qua UAE sau 2 lượt trận để tiến vào vòng play-off liên lục địa, nơi họ giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước Bolivia.

Phong cách chơi của Iraq​

Iraq không phải mẫu đội bóng hướng đến việc áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội hay liên tục dồn ép đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu. So với nhiều đội tuyển hàng đầu châu Á, họ cũng không sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng những khoảnh khắc cá nhân. Chính vì vậy, ban huấn luyện đã xây dựng một lối chơi thực dụng, đề cao tính hiệu quả và sự cân bằng giữa các tuyến hơn.

Sơ đồ ưa thích của HLV Graham Arnold là 4-4-2. Các bài tấn công của Iraq rất đơn giản, họ ít khi tấn công ở trung lộ, mà tập trung vào các tình huống phối hợp ở biên giữa hậu vệ cánh và tiền vệ cánh. Khi đã đưa được trái bóng xuống đến 1/3 cuối sân, các cầu thủ hoạt động ở biên sẽ tạt bóng vào vòng cấm cho bộ đôi tiền đạo. Mục tiêu trong các đường tạt này thường là trung phong Aymen Hussein, cầu thủ có chiều cao khoảng 1m90 và rất mạnh mẽ trong các tình huống không chiến.

Dưới thời Arnold, Iraq thường nhập cuộc với tâm thế thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến các phương án tấn công. Các cầu thủ luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong khâu tranh chấp và pressing. Thay vì mạo hiểm dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng từ sớm, họ kiên nhẫn chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

Điểm đáng chú ý nhất của Iraq nằm ở tinh thần chiến đấu và khả năng duy trì cường độ hoạt động cao. Các cầu thủ thường di chuyển không biết mệt mỏi, sẵn sàng lùi sâu bảo vệ khung thành cũng như nhanh chóng chuyển đổi sang trạng thái tấn công khi có cơ hội. Nhờ nền tảng thể lực tốt cùng sự kỷ luật chiến thuật, Iraq thường gây ra nhiều khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Khi giành lại quyền kiểm soát bóng, Iraq không mất quá nhiều thời gian để triển khai tấn công. Họ ưu tiên những đường chuyền hướng lên phía trước với tốc độ cao, tận dụng khoảng trống mà đối phương để lộ trong lúc dâng đội hình. Những pha phản công nhanh, trực diện và ít chạm là vũ khí quan trọng giúp đội tuyển này tìm kiếm bàn thắng. Dù không tạo ra quá nhiều cơ hội trong mỗi trận đấu, Iraq vẫn có khả năng trừng phạt đối thủ nếu được trao khoảng không để tăng tốc.

Ngôi sao đáng chú ý

Aymen Hussein: Tiền đạo 30 tuổi đã ra sân tới 94 lần cho đội tuyển quốc gia và đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất góp mặt trong danh sách tham dự World Cup của Iraq. Hussein có thể hình rất ấn tượng và thường là điểm đến trong các quả tạt và đường chuyền dài. Trung phong thuộc biên chế Al-Karma dứt điểm bằng đầu rất uy lực và có thể dùng thể hình để che chắn bóng, sau đó chuyền lại cho đồng đội đang băng lên.

Mohanad Ali: Anh nhiều khả năng là đối tác của Aymen Hussein trên hàng công của Iraq tại World Cup 2026. Cùng thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng Ali lại có phong cách thi đấu khác hẳn người đồng đội. Chân sút sinh năm 2000 khéo léo hơn, rê bóng lắt léo hơn và có khả năng bứt tốc xé gió.

Zidane Iqbal: Điểm mạnh cựu cầu thủ Man United là kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Iqbal có khả năng chuyền bóng chính xác và thường tỏ ra rất điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực từ đối phương.

Điểm mạnh của Iraq

Điểm mạnh lớn nhất của Iraq là tinh thần cạnh tranh. Đây là một đội tuyển quốc gia không bao giờ ngừng chiến đấu và đã nhiều lần chứng tỏ khả năng thi đấu dưới áp lực tối đa.

Về mặt chiến thuật, đội tuyển nổi bật với cường độ phòng ngự, sức mạnh thể chất và tinh thần đồng đội. Đội cũng sở hữu những tiền đạo nguy hiểm, có khả năng tỏa sáng trong các pha tranh chấp trên không và những pha chuyển đổi trạng thái nhanh.

Điểm yếu của Iraq

Điểm yếu lớn nhất của đội nằm ở khoảng cách về chất lượng cá nhân so với các đội tuyển quốc gia hàng đầu của giải đấu. Khi đối đầu với những đối thủ kiểm soát bóng nhiều và có tốc độ tấn công chớp nhoáng, họ thường gặp khó khăn trong phòng ngự.

Thêm vào đó, xuyên suốt vòng loại, họ cho thấy khó khăn trong việc bảo vệ lợi thế dẫn trước và đôi khi tỏ ra yếu đuối trong những tình huống phòng ngự trước sức ép khủng khiếp của đối phương.

Lịch thi đấu của Iraq tại vòng bảng World Cup 2026

16/6: Iraq vs Na Uy (Sân vận động Gillette)

22/6: Pháp vs Iraq (Sân vận động Philadelphia)

26/6: Senegal vs Iraq (Sân vận động Toronto)

Cơ hội và mục tiêu thực tế

Đối với "Những chú sư tử xứ Mesopotamia", việc có mặt tại World Cup sau 40 năm đã là một chiến tích vĩ đại. Iraq nằm ở bảng đấu cực kỳ khó khăn. Họ sẽ đối đầu với Pháp của siêu sao Kylian Mbappe; một đội tuyển Na Uy nguy hiểm với ngôi sao Erling Haaland; và một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu châu Phi, Senegal. Vì vậy mục tiêu thực tế nhất đối với đại diện của AFC là cố gắng hạn chế tối đa số bàn thua phải nhận sau vòng bảng. Cơ hội giành điểm của thầy trò HLV Graham Arnold là rất thấp, bởi họ hoàn toàn thua kém 3 đội tuyển còn lại về trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dự đoán nhanh ​ Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 4 (0 điểm) ​ Thành tích chung cuộc: Loại ở vòng bảng

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