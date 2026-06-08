Nhận định bảng I World Cup 2026: 'Gà trống' có cất cao tiếng gáy?

TPO - Pháp là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup. Vì thế, đoàn quân của Deschamps nghiễm nhiên giành một suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Cuộc cạnh tranh cho tấm vé thứ hai nhiều khả năng là cuộc chơi của Na Uy và Senegal, hai đội tuyển có thực lực ngang bằng nhau. Trong khi đó, Iraq có rất ít cơ hội vượt qua vòng bảng, khi rơi vào bảng đấu có quá nhiều thách thức.

Thông tin bảng I World Cup 2026

Hạng mục Nội dung Các đội Pháp, Na Uy, Senegal, Iraq Đội được đánh giá cao nhất Pháp Ẩn số đáng chú ý Na Uy Trận đáng xem nhất Pháp - Na Uy Ngôi sao nổi bật Kylian Mbappe, Erling Haaland, Michael Olise, Ousmane Dembele, Sadio Mane Dự đoán đội đi tiếp Pháp, Na Uy, Senegal

Pháp

Lối chơi của đội tuyển Pháp không có nhiều thay đổi trong nhiều năm vừa qua. Didier Deschamps thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Mặc dù thường bị chỉ trích vì sử dụng chiến thuật thực dụng, Pháp vẫn duy trì sự hiệu quả. Kể từ khi bị loại ở bán kết Euro 2024 trước Tây Ban Nha, họ đã thắng 13 trận trong 18 trận đấu.

Sự thay đổi chiến thuật mới nhất của đội tuyển Pháp là việc tiền đạo cánh Kylian Mbappe chuyển sang chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Các tiền đạo cắm khác được bố trí xung quanh anh. Trong trận tranh hạng ba Nations League với Đức vào năm ngoái, hai trung phong Kolo Muani và Marcus Thuram chơi ở hai biên, trong khi Hugo Ekitike cũng chơi tiền đạo cánh trong trận đấu với Brazil hồi tháng 3/2026.

Kolo Muani và Marcus Thuram chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Ảnh: The Athletic



Pháp có thể hình ấn tượng. Họ thường xuyên tấn công biên, tạt bóng nhắm vào cột và xé toang hàng thủ đối phương bằng những pha phản công chớp nhoáng, nhờ có sự hiện diện của những cầu thủ tấn công có tốc độ "xé gió" như Dembele, Mbappe, Barcola, Olise. Họ có thể dâng cao đội hình hoặc lùi sâu phòng ngự, thường xuyên xoay chuyển vị trí và ưa thích những pha phối hợp một chạm trong khâu xây dựng lối chơi.

Tuy nhiên, có một dấu hỏi lớn: liệu Pháp đã cải thiện được khả năng sáng tạo và dứt điểm kể từ Euro 2024? Họ chỉ ghi được bốn bàn thắng trong sáu trận đấu ở đó - chỉ một bàn từ những pha bóng sống. Đoàn quân của Deschamps tiến sâu ở giải đấu chủ yếu dựa vào sức mạnh của hàng phòng ngự, trước khi thất bại ở vòng bán kết trong cuộc đại chiến với Tây Ban Nha.

Senegal

HLV Pape Thiaw thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 với lối chơi pressing tầm cao. Senegal phòng ngự rất chủ động. Khi đối thủ cố gắng triển khai bóng ở khu vực trung lộ, các tiền vệ của Senegal sẽ nỗ lực cắt đường chuyền rồi sau đó triển khai các pha phản công.

Senegal đẩy cao đội hình khi mất quyền kiểm soát bóng. Ảnh: The Athletic

Lối tấn công được xây dựng xoay quanh Sadio Mane. Cựu tiền đạo của Liverpool thường di chuyển vào trung tâm từ cánh trái, trong khi Iliman Ndiaye hoặc Ibrahim Mbaye hoạt động tương tự ở cánh phải. Các hậu vệ cánh thường xuyên dâng lên tham gia tấn công, kéo giãn hàng thủ của đối phương. Trong khi tiền vệ Idrissa Gueye sẽ chơi thấp nhất trong bộ 3 tiền vệ, lùi về ngang với cặp trung vệ để tham gia triển khai bóng

HLV Pape Thiaw đã hai lần chuyển sang sơ đồ 3-4-3 trong vòng loại và thử nghiệm không thành công sơ đồ 4-2-3-1 trong trận thua giao hữu trước Mỹ vào 31/5. Điểm yếu lớn nhất của họ là dễ mắc sai lầm khi gặp phải các đối thủ có khả năng pressing quyết liệt.

Na Uy

Na Uy chơi với sơ đồ 4-3-3 bất đối xứng, Alexander Sorloth được sử dụng như một tiền đạo cánh phải. Điểm mạnh của họ là những đường tạt bóng ở biên và những pha phản công. Hai hậu vệ biên có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định ở khu vực 1/3 cuối sân. Trong khi các tiền vệ cánh Antonio Nusa và Andreas Schjelderup thường thực hiện những đường tạt bóng xoáy vào vòng cấm. Sự hiện diện của Sorloth và Haaland đồng nghĩa với việc Na Uy luôn có hai mối đe dọa trong các tình huống không chiến.

4-3-3 của Na Uy, Sorloth dạt cánh phải. Ảnh: The Athletic

Na Uy sẵn sàng triển khai bóng từ vị trí của thủ môn Orjan Nyland, nhưng đôi khi anh ấy phát bóng dài cho Sorloth tranh chấp, các tiền vệ trung tâm sẵn sàng băng lên tranh chấp bóng bật ra. Tiền vệ có kỹ thuật tốt nhất của Na Uy là Martin Odegaard thường xuyên tung ra những đường chuyền xuyên tuyến cho Haaland.

Khi phòng ngự, các tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh đảm nhiệm phần lớn công việc, giúp Haaland tiết kiệm sức lực. Điều này cho phép họ phản công nhanh sau khi đoạt được bóng - họ đã ghi bảy bàn thắng từ các pha phản công trong vòng loại, nhiều nhất ở châu Âu.

Điểm yếu của Na Uy nằm ở sự thụ động của hàng phòng ngự. Khi họ pressing tầm cao, hàng thủ thường phải dâng cao, dẫn đến việc đối thủ có thể tấn công vào khoảng trống phía sau các hậu vệ. Các trung vệ của Na Uy lại không có được sự nhanh nhẹn và đọc tình huống không tốt.

Iraq

HLV Graham Arnold đã mang đến chiến thuật mà ông từng sử dụng để đưa Australia vào vòng 16 đội tại World Cup 2022. Đội tuyển Iraq hiện tại thực hiện những điều cơ bản một cách xuất sắc: phòng ngự kiên cường, nguy hiểm trong các tình huống cố định và lối chơi trực diện. Trận hòa 1-1 trong trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi đầu tuần trước là minh chứng cho thấy tại sao không nên đánh giá thấp Iraq ở bảng đấu này.

Iraq (Áo xanh) chuyển sang 4-4-2 khi phòng ngự. Ảnh: The Athletic

Họ thường chơi với sơ đồ 4-4-2. Iraq không kiểm soát bóng quá nhiều và chủ yếu tấn công ở hai biên. Các hậu vệ và tiền vệ cánh sẽ tạt bóng vào phía trong cho cặp tiền đạo có khả năng không chiến ấn tượng là Ali Al-Hamadi và Aymen Hussein. Những tình huống cố định sẽ là con đường chính dẫn đến bàn thắng của họ.

Những trận đấu đáng chú ý

Na Uy - Senegal: Hai đội tuyển có thực lực ngang bằng nhau. Trận đấu có thể phân định đội tuyển giành được vị trí thứ hai của bảng đấu.

Senegal - Pháp: Cuộc tái đấu gợi lại nhiều ký ức tươi đẹp cho đại diện của bóng đá châu Phi. Senegal từng bất ngờ đả bại dàn sao của Pháp tại World Cup 2002, góp phần khiến "Gà trống Gô-loa" dừng bước tại vòng bảng tại kỳ World Cup năm đó. Hai đội đều đang sở hữu những chân chạy cánh giàu tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Na Uy - Pháp: "Thuốc thử liều cao" cho Erling Haaland và các đồng đội. Cuộc đối đầu đáng được chờ đợi giữa hai ngôi sao Kylian Mbappe và Erling Haaland. Na Uy cần chứng tỏ họ hoàn toàn đủ khả năng thi đấu sòng phẳng với các đội bóng lớn trong một giải đấu lớn.

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026

Lượt trận Trận đấu Ngày Sân Giờ Việt Nam Lượt 1 Pháp vs Senegal 17/6 Sân vận động MetLife 2h00 Lượt 1 Iraq vs Na Uy 17/6 Sân vận động Gillette 5h00 Lượt 2 Pháp vs Iraq 23/6 Sân vận động Philadelphia 4h00 Lượt 2 Na Uy vs Senegal 23/6 Sân vận động MetLife 7h00 Lượt 3 Na Uy vs Pháp 27/6 Sân vận động Gillette 2h00 Lượt 3 Senegal vs Iraq 27/6 Sân vận động Toronto 2h00

Dự đoán thứ hạng bảng C World Cup 2026