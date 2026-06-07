Dù thua trận, U19 Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp nhờ được U19 Myanmar 'giúp'

TPO - Từ chỗ có hiệu số bất lợi khiến cửa đi tiếp bị hẹp đi đáng kể, U19 Việt Nam đã nhận được sự "trợ giúp" của U19 Myanmar. Trong trận đấu cùng giờ, U19 Myanmar đã hạ U19 Timor Leste để làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua.

Trước khi bước vào lượt cuối cùng, U19 Myanmar và U19 Timor Leste cùng có 0 điểm sau 2 trận thua. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi đội bóng bị coi là lót đường là U19 Timor Leste lại đang xếp trên với chỉ số phụ tốt hơn. Họ có hiệu số là -6 còn U19 Myanmar là -8. U19 Timor Leste chỉ cần kết quả hòa là đứng thứ 3, đẩy đối thủ xuống vị trí cuối cùng.

Màn đối đầu này vẫn có tác động lớn tới cục diện cuộc đua tranh giành vị trí thứ 2 xuất sắc nhất để tiến vào bán kết. Vì nếu U19 Myanmar đứng ở vị trí cuối cùng, U19 Việt Nam thua U19 Indonesia ở trận đấu cùng giờ thì sẽ là bất lợi cho U19 Việt Nam.

Khi ấy, kết quả 5-0 mà thầy trò HLV Ikeuchi có được trước U19 Myanmar sẽ không được tính tới khi xét thành tích với 2 đội nhì bảng B và C (do có bảng 3 đội nên thành tích của đội nhì trước đội cuối bảng sẽ không được tính). Hiệu số bàn thắng bại của U19 Việt Nam sẽ là +2 thay vì +5. Kịch bản ấy, nếu xảy ra, sẽ khiến U19 Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua với đội xếp thứ 2 ở các 2 bảng còn lại.

Việc U19 Myanmar đứng thứ 3 đã thay đổi đáng kể cục diện

Trong trận đấu vừa kết thúc, U19 Timor Leste dẫn U19 Myanmar 1-0 ở hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi chóng vánh. Phút 49, Sone dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U19 Myanmar. 8 phút sau đó, Ni Zar đưa tỷ số lên thành 2-1 trước khi U19 Myanmar kết thúc trận đấu bằng tỷ số 3-1, chính thức kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 3-1.

Kết quả này đưa U19 Myanmar lên nhì bảng, đồng nghĩa họ đã “mở đường” cho U19 Việt Nam. Kết thúc bảng A, U19 Việt Nam thua chủ nhà nên đứng thứ 2 với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +4 (kết quả của đội U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste không được xét tới).

Với thành tích này, đội vẫn còn hy vọng lớn để tiến vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Tại bảng B, U19 Malaysia đang có 3 điểm, hiệu số +4. Họ sẽ chỉ đi tiếp nếu thắng hoặc hòa U19 Thái Lan. Tại bảng C, U19 Campuchia chỉ còn cửa vào bán kết một khi lấy điểm của U19 Australia. Hai khả năng này rõ ràng là không cao. Do vậy, nếu không xuất hiện biến cố khó tin thì U19 Việt Nam vẫn góp mặt ở bán kết.