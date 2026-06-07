Phúc Huỳnh đánh bại Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch Giải Pickleball châu Á mở rộng

Trận chung kết đơn nam Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 tại VIAS Pickleball Academy (phường Tân Hưng, TP.HCM), được chờ đợi khi Lý Hoàng Nam so tài với kẻ thách thức Phúc Huỳnh. Để góp mặt ở trận tranh tài này, Lý Hoàng Nam vượt qua Patrik Kawka và Phúc Huỳnh đánh bại Quang Dương ở bán kết cùng tỷ số 2-0.

Không ngoại dự đoán, trận đấu giữa Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam diễn ra gay cấn và hấp dẫn. Hai bên liên tục có màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng, với kết quả Phúc Huỳnh giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (21-13, 21-23, 21-11).

Ở nội dung đơn nữ, VĐV Roos Van Reek đã thi đấu xuất sắc để đánh bại Sophia Phương Anh qua đó giành chức vô địch nội dung đơn nữ. Tỷ số các séc lần lượt là 21-11 và 21-12.

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 là một trong số ít các giải pickleball áp dụng chuẩn mực vận hành công nghệ, toàn bộ quy trình từ đăng ký, bốc thăm chia nhánh đến cập nhật Livescore và quản lý vận hành chuyên môn của giải đều được kiểm soát đồng bộ qua hệ thống Sporttora. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu chính thức tại Việt Nam áp dụng thể thức thi đấu Rally (tính điểm trực tiếp ở mọi pha bóng), đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất.

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 do Công ty TNHH Truyền hình FPT, FPT Play, và AAC (Công ty TNHH Liên kết America & Asia) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng Michelob ULTRA, đối tác truyền thông quốc tế Pickleball World Communications (PWC) và đơn vị điều hành, vận hành chuyên môn - Pickleball PVNA.