Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phúc Huỳnh đánh bại Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch Giải Pickleball châu Á mở rộng

Vĩnh Xuân

TPO - Tay vợt Phúc Huỳnh có trận đấu xuất sắc đánh bại Lý Hoàng Nam để lên ngôi vô địch Giải Pickleball châu Á mở rộng 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-06-07-luc-220431.png

Trận chung kết đơn nam Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 tại VIAS Pickleball Academy (phường Tân Hưng, TP.HCM), được chờ đợi khi Lý Hoàng Nam so tài với kẻ thách thức Phúc Huỳnh. Để góp mặt ở trận tranh tài này, Lý Hoàng Nam vượt qua Patrik Kawka và Phúc Huỳnh đánh bại Quang Dương ở bán kết cùng tỷ số 2-0.

Không ngoại dự đoán, trận đấu giữa Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam diễn ra gay cấn và hấp dẫn. Hai bên liên tục có màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng, với kết quả Phúc Huỳnh giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (21-13, 21-23, 21-11).

anh-chup-man-hinh-2026-06-07-luc-220451.png

Ở nội dung đơn nữ, VĐV Roos Van Reek đã thi đấu xuất sắc để đánh bại Sophia Phương Anh qua đó giành chức vô địch nội dung đơn nữ. Tỷ số các séc lần lượt là 21-11 và 21-12.

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 là một trong số ít các giải pickleball áp dụng chuẩn mực vận hành công nghệ, toàn bộ quy trình từ đăng ký, bốc thăm chia nhánh đến cập nhật Livescore và quản lý vận hành chuyên môn của giải đều được kiểm soát đồng bộ qua hệ thống Sporttora. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu chính thức tại Việt Nam áp dụng thể thức thi đấu Rally (tính điểm trực tiếp ở mọi pha bóng), đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất.

anh-chup-man-hinh-2026-06-07-luc-220312.png

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 do Công ty TNHH Truyền hình FPT, FPT Play, và AAC (Công ty TNHH Liên kết America & Asia) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng Michelob ULTRA, đối tác truyền thông quốc tế Pickleball World Communications (PWC) và đơn vị điều hành, vận hành chuyên môn - Pickleball PVNA.

anh-chup-man-hinh-2026-06-07-luc-220337.png
Vĩnh Xuân
#Pickleball châu Á mở rộng 2026 #Lý Hoàng Nam #Phúc Huỳnh #Roos Van Reek

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe