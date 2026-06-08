Đang chuẩn bị cập bến MU, tiền vệ người Brazil bất ngờ được triệu tập dự World Cup

TPO - Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã bất ngờ triệu tập tiền vệ trung tâm Ederson, ngôi sao đang trên đường gia nhập MU với mức phí 35 triệu bảng. Sở dĩ Ederson nhận tin triệu tập muộn vì anh lên tuyển thay thế cho Wesley bị chấn thương.

Ederson đang trên đường cập bến MU (ảnh minh hoạ)

HLV Carlo Ancelotti đã hoàn thiện danh sách 26 tuyển thủ Brazil từ lâu nhưng mới đây, hậu vệ Wesley (thuộc biên chế AS Roma) không may gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rút lui khỏi đội hình.

FIFA cho các đội được phép bổ sung cầu thủ thay thế muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên. Vậy nên việc Selecao gọi triệu tập Ederson vào thời điểm này hoàn toàn hợp lệ.

Theo lịch trình được CBF xác nhận, tiền vệ 26 tuổi sẽ lập tức di chuyển sang Mỹ để hội quân cùng các đồng đội. Ederson sẽ có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển Brazil đóng ở khu vực New Jersey, nhanh chóng bắt nhịp cùng giáo án tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn vòng bảng.

Với Ederson, Selecao sẽ có thêm một nhân tố giàu sức mạnh nơi tuyến giữa, hỗ trợ cho Casemiro đã bước sang tuổi 34. Nhờ sự đa năng và sức chiến đấu ấn tượng ở khu trung tuyến, Ederson có thể xuất hiện ở những thời điểm đội nhà cần gia cố lại hệ thống phòng thủ từ xa.

Chỉ trong vòng vài tuần, Ederson đã chứng kiến 2 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: Được CLB lớn chiêu mộ và được dự World Cup. Anh đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập Man United với mức phí rơi vào khoảng 35 triệu bảng (chưa bao gồm phụ phí). Nhiều khả năng công đoạn này sẽ lùi lại để Ederson an tâm chuẩn bị cho World Cup 2026. Hết giải, anh mới chính thức ký với MU.

Rõ ràng, việc được trao cơ hội thử lửa tại World Cup 2026 sẽ là một bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý, giúp "cỗ máy quét" người Brazil tự tin hơn trước khi chinh chiến tại Premier League. Và nếu thể hiện tốt ở giải, Ederson cũng có thể chiếm lợi thế ở cuộc đua giành vị trí chính thức một khi đặt chân đến MU.