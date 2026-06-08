Đường đến World Cup 2026 của Tunisia: Ẩn số Bắc Phi

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Tunisia: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Khác với đa số các đội tuyển châu Phi, Tunisia luôn được biết đến với lối chơi gai góc và thực dụng. Đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Tunisia mang theo quyết tâm phá vỡ "lời nguyền" vòng bảng để lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

44

Liên đoàn trực thuộc

CAF

HLV trưởng

Sabri Lamouchi

Đội trưởng

Ellyes Skhiri

Số lần dự World Cup

7 lần (Tính cả 2026)

Thành tích tốt nhất

Vòng bảng

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng bảng (2022)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Phi

Ngôi sao đáng chú ý

Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Elias Achouri

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vòng 1/16



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Tunisia là một chiến dịch vòng loại đầy bản lĩnh và tính toán khoa học tại khu vực châu Phi. Sau kỳ VCK CAN Cup không như ý muốn dẫn đến những biến động trên băng ghế huấn luyện, đội bóng này đã nhanh chóng tìm lại sự ổn định dưới sự chèo lái của ban huấn luyện mới.

Tại bảng đấu của mình, Tunisia đã khẳng định sức mạnh của một thế lực hàng đầu bằng lối chơi thực dụng thực tế. Họ liên tục bóp nghẹt các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ hàng phòng ngự kỷ luật thép, chắt chiu tối đa các cơ hội trên sân nhà và thể hiện sự khôn ngoan khi đi làm khách để sớm giành tấm vé chính thức tới Bắc Mỹ trước sự bám đuổi quyết liệt của các thế lực mới nổi.

Với HLV Sabri Lamouchi, Tunisia vẫn trung thành triết lý bóng đá phòng ngự phản công mang đậm bản sắc Bắc Phi: chặt chẽ, không ngại va chạm và cực kỳ rình rập. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ là 4-3-3 lùi sâu hoặc sơ đồ 4-5-1 đánh chặn từ xa, chú trọng việc phong tỏa không gian chơi bóng của đối thủ trước khi tung đòn hồi mã thương.

Cách triển khai bóng của Tunisia đặt nặng tính an toàn ở phần sân nhà, nơi cặp trung vệ và thủ môn luôn giữ cự ly đội hình rất thấp. Trái tim trong lối chơi của họ nằm ở khu trung tuyến với sự càn lướt và bọc lót của thủ lĩnh Ellyes Skhiri, người giữ vai trò thu hồi bóng để mở ra các đường phản công nhanh.

Sức bùng nổ của Tunisia chủ yếu dựa vào tốc độ và sự lắt léo của các cầu thủ chạy cánh như Elias Achouri, tận dụng những pha chồng biên hoặc các tình huống cố định để trừng phạt sai lầm của đối phương.

Ellyes Skhiri: Đội trưởng, máy quét không biết mệt mỏi và là chỗ dựa vững chắc nhất của toàn đội. Skhiri đang thi đấu đỉnh cao tại Bundesliga trong màu áo Eintracht Frankfurt. Anh sở hữu khả năng đọc tình huống xuất sắc, đánh chặn thông minh và là chiếc mỏ neo điều tiết nhịp độ vô cùng quan trọng của Tunisia.

Skhiri là người cầm trịch tuyến giữa của Tunisia

Hannibal Mejbri: Sức trẻ và nguồn năng lượng dồi dào nơi tuyến giữa. Với lối chơi nhiệt huyết, kỹ thuật cá nhân tốt và sự tinh quái, tiền vệ sinh năm 2003 là chất xúc tác mang lại sự đột biến và tính sáng tạo hiếm hoi trong lối đá thiên về cơ bắp của đội nhà.

Elias Achouri: Mũi khoan phá lợi hại biên hành lang cánh. Phong độ ấn tượng tại đấu trường châu Âu trong màu áo FC Copenhagen giúp Achouri trở thành niềm hy vọng lớn nhất trong các phương án phản công thần tốc của "Đại bàng Carthage".

Khối phòng ngự kiên cố: Khả năng tổ chức phòng ngự lùi sâu và tính kỷ luật chiến thuật cực cao giúp Tunisia luôn là một thử thách rất khó nhằn với các hàng công mạnh.

Bản lĩnh và sự thực dụng: Họ là chuyên gia phá lối chơi của đối phương, biết cách chịu đựng áp lực khủng khiếp và kết liễu trận đấu chỉ bằng một hoặc hai khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Tinh thần chiến đấu gắn kết: Không sở hữu nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới, sức mạnh của Tunisia dựa vào tính tập thể cao, các cầu thủ luôn sẵn sàng đá rát và bọc lót cho nhau ở mọi vị trí.

Sự nghèo nàn trong khâu ghi bàn: Việc thiếu vắng một trung phong cắm đẳng cấp và các tiền vệ sáng tạo thế giới khiến Tunisia thường xuyên gặp khó khăn trong khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đặc biệt là trong các thế trận buộc phải áp đặt tấn công.

Bế tắc khi bị dẫn bàn trước: Lối chơi phòng ngự phản công của họ sẽ gặp thử thách cực lớn nếu để thủng lưới sớm, bởi việc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ chưa bao giờ là điểm mạnh của đội bóng Bắc Phi.

Sự chênh lệch giữa các tuyến: Nếu tuyến giữa bị chia cắt hoặc Skhiri bị phong tỏa, hệ thống của Tunisia rất dễ rơi vào tình trạng mất liên lạc giữa hàng thủ và hàng công.

Lịch thi đấu vòng bảng của Tunisia

14/06/2026: Thụy Điển vs Tunisia (sân Monterrey)

20/06/2026: Tunisia vs Nhật Bản (sân Monterrey)

25/06/2026: Tunisia vs Hà Lan (sân Kansas)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Rơi vào một bảng đấu đầy khắc nghiệt với Hà Lan, Thụy Điển và Nhật Bản, Tunisia chắc chắn bị đánh giá ở vị thế thấp nhất. Đối thủ của họ là những cái tên sừng sỏ, có ngôi sao trên các tuyến. Nếu không thi đấu thực sự đoàn kết, Tunisia khó có thể giành điểm nào.