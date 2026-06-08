Những con số biết nói của World Cup 2026

TPO - 104 trận đấu, 48 đội tuyển, 16 sân vận động tại 3 quốc gia và 1.248 cầu thủ tham dự. World Cup 2026 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Messi và đội tuyển Argentina tập luyện cho World Cup 2026.

Kỳ World Cup năm nay sẽ là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại 3 quốc gia và diễn ra trên 16 sân vận động, nơi sẽ đăng cai tổng cộng 104 trận đấu trong suốt 39 ngày tranh tài.

Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico là kỳ World Cup đầu tiên kể từ khi FIFA mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Điều này đồng nghĩa với việc vòng bảng có thêm 4 bảng đấu (tổng 12 bảng) và vòng knock-out xuất hiện thêm vòng 1/16 (32 đội).

Lần gần nhất World Cup được mở rộng là vào năm 1998, khi số đội tăng từ 24 lên 32. Bảy kỳ World Cup gần đây đều có 32 đội và 64 trận đấu. Đây cũng mới là lần thứ hai trong lịch sử World Cup được tổ chức bởi nhiều quốc gia, sau kỳ World Cup 2002 do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai.

Trong số 16 địa điểm tổ chức, Mỹ sở hữu 11 sân vận động, Mexico có 3 và Canada có 2 sân.

Mexico sẽ đăng cai 13 trận đấu, bao gồm trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Nam Phi tại Mexico City vào ngày 11/6, cùng ba trận ở vòng knock-out.

Canada cũng tổ chức 13 trận, bắt đầu bằng cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và Bosnia-Herzegovina tại Toronto vào ngày 12/6, đồng thời đăng cai thêm ba trận knock-out.

78 trận còn lại diễn ra tại Mỹ, bắt đầu bằng trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay ngày 12/6 ở Los Angeles. Mỹ cũng là nơi tổ chức toàn bộ các trận tứ kết, bán kết và trận chung kết trên sân vận động MetLife tại New Jersey.

Dưới đây là những con số "biết nói" của World Cup 2026:

1.248

World Cup 2026 quy tụ 1.248 cầu thủ đến từ 449 CLB thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ World Cup có số lượng cầu thủ tham dự lớn nhất lịch sử.

Trong số này có 357 cầu thủ từng tham dự World Cup và 891 gương mặt lần đầu góp mặt.

Anh dẫn đầu về số lượng cầu thủ đang thi đấu trong nước được triệu tập với 200 người, tiếp theo là Đức (109), Pháp (86), Tây Ban Nha (86), Italia (71) và Saudi Arabia (49).

Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) cũng lập kỷ lục khi có 44 cầu thủ đang thi đấu tại giải góp mặt ở World Cup. Tổng cộng có tới 103 cầu thủ từng khoác áo các CLB MLS tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở cấp CLB, Manchester City là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 19 cầu thủ, nhiều hơn Bayern Munich (18), Paris Saint-Germain và Arsenal (16), Barcelona (15).

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha.

226

Cristiano Ronaldo bước vào World Cup 2026 với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam.

Siêu sao 41 tuổi chuẩn bị cùng Lionel Messi trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup với tổng cộng 8 bàn thắng sau 22 trận.

Trong khi đó, Messi đang nắm giữ kỷ lục số trận thi đấu tại World Cup với 26 lần ra sân. Nếu thi đấu thêm hai trận, thủ quân Argentina sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử đạt cột mốc 200 trận quốc tế. Tiền vệ Luka Modric của Croatia hiện còn cách cột mốc này ba lần ra sân.

Đáng chú ý, thủ môn Guillermo Ochoa của Mexico cũng có tên trong danh sách dự World Cup lần thứ sáu, dù không thi đấu tại các kỳ World Cup 2006 và 2010.

16

Kỷ lục 16 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose đang đứng trước nguy cơ bị xô đổ.

Messi hiện sở hữu 13 bàn thắng tại World Cup, chỉ còn kém Klose, Ronaldo Nazario (15 bàn) và Gerd Muller (14 bàn).

Trong khi đó, Kylian Mbappe đã ghi tới 12 bàn chỉ sau hai kỳ World Cup và được xem là ứng viên sáng giá nhất để thiết lập cột mốc mới trong tương lai.

Tiền vệ Luka Modric của Croatia.

8

Sau 22 kỳ World Cup đã qua, mới chỉ có 8 quốc gia từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Trong số này, 6 đội tuyển giành nhiều hơn một chức vô địch.

Brazil dẫn đầu với 5 lần vô địch, tiếp theo là Đức và Italia cùng 4 lần đăng quang.

Đáng chú ý, trong 11 kỳ World Cup gần nhất chỉ xuất hiện hai nhà tân vô địch là Pháp (1998) và Tây Ban Nha (2010), cho thấy sự thống trị kéo dài của nhóm cường quốc bóng đá truyền thống.

2

Chỉ có hai đội tuyển trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup là Italia (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962).

Argentina đang đứng trước cơ hội trở thành đội thứ ba làm được điều đó sau chức vô địch tại Qatar năm 2022.

Ba nhà đương kim vô địch khác từng vào đến chung kết nhưng không thể bảo vệ ngôi vương, gần nhất là Pháp năm 2022 khi thua Argentina.

6

Đã có 6 nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý, điều này xảy ra ở 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất: Italia (2010), Tây Ban Nha (2014) và Đức (2018).

Pháp là ngoại lệ duy nhất khi vào tới chung kết World Cup 2022.

Ousmane Dembélé của đội tuyển Pháp.

3

Pháp đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thứ 3 trong lịch sử góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup liên tiếp. Les Bleus vô địch năm 2018 và về nhì năm 2022.

Hai đội từng làm được điều này là: Tây Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).

23

Brazil là đội tuyển duy nhất tham dự đầy đủ cả 23 kỳ World Cup kể từ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức vào năm 1930.

Selecao cũng đang giữ hàng loạt kỷ lục của giải đấu với 76 trận thắng, 237 bàn thắng và hiệu số bàn thắng bại +129.

Đức đứng thứ hai ở ba thống kê này với 21 lần tham dự, 232 bàn thắng và hiệu số +102.

4

Có 4 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2026 gồm: Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan.

Sự xuất hiện của bốn đội bóng này nâng tổng số quốc gia tham dự World Cup 2026 lên con số 84.

7

Ai Cập đang nắm giữ một thống kê không mong muốn khi đã thi đấu 7 trận tại World Cup nhưng chưa từng biết đến mùi chiến thắng. Đội bóng Bắc Phi mới chỉ có 2 trận hòa và nhận 5 thất bại.

Tại World Cup 2026, họ sẽ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi gặp tuyển Bỉ vào ngày 15/6.

Quốc gia duy nhất có thành tích tệ hơn là Honduras với 9 trận không thắng, nhưng Honduras không giành vé dự World Cup 2026.

Sân vận động MetLife tại New Jersey.

2.720

Trong 22 kỳ World Cup trước đây đã có tổng cộng 964 trận đấu với 2.720 bàn thắng được ghi.

Với việc số trận đấu tăng lên 104 tại World Cup 2026, kỷ lục 172 bàn thắng được thiết lập ở World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ bị vượt qua.

Tuy nhiên, kỷ lục trung bình 5,38 bàn/trận tại World Cup 1954 vẫn được xem là cột mốc gần như "bất khả xâm phạm".

25

World Cup 2026 chứng kiến sự giao thoa đặc biệt giữa các thế hệ cầu thủ, khi khoảng cách tuổi tác giữa cầu thủ lớn tuổi nhất và trẻ tuổi nhất giải lên tới 25 năm.

Thủ môn kỳ cựu Craig Gordon của Scotland sẽ bước vào ngày khai mạc ở tuổi 43 tuổi 162 ngày, trong khi tiền vệ trẻ Gilbert Mora của Mexico mới chỉ 17 tuổi 240 ngày.

Chênh lệch hơn một phần tư thế kỷ giữa thế hệ hai cầu thủ là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa những cựu binh dày dạn trận mạc và thế hệ tài năng mới đang sẵn sàng tạo dấu ấn tại kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

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