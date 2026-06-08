Đường đến World Cup 2026 của Jordan: Thách thức cực đại

TPO - Bóng đá Jordan đang sống trong những ngày tháng lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại giải đấu sắp tới trên đất Bắc Mỹ, dù rơi vào một bảng đấu đầy thử thách, Mousa Al Tamari và các đồng đội mang theo tinh thần chiến đấu quật cường để quyết tâm in dấu ấn.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

63

Liên đoàn trực thuộc

AFC

HLV trưởng

Jamal Sellami

Đội trưởng

Ehsan Haddad

Số lần dự World Cup

1 lần (tính cả 2026)

Thành tích tốt nhất

Lần đầu tham dự

Thành tích World Cup gần nhất

Lần đầu tham dự

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Á

Ngôi sao đáng chú ý

Mousa Al Tamari, Ali Olwan, Yazan Al-Arab

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vòng bảng



Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Jordan là một cột mốc lịch sử đầy tự hào đối với quốc gia 11 triệu dân này. Họ đã xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực châu Á, giành vị trí thứ hai tại Bảng B trong vòng loại thứ ba để sớm sở hữu tấm vé trực tiếp tới Bắc Mỹ.

Suốt chiến dịch, Jordan đã duy trì được một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng thi đấu ổn định, chỉ để thua 2 trong số 12 trận đấu, ghi được 19 bàn và để lọt lưới 8 bàn. Chiến thắng vang dội 3-0 trước Oman vào tháng 6 năm 2025 là minh chứng rõ nét nhất cho sự vươn mình mạnh mẽ của bóng đá Jordan, giúp họ biến giấc mơ dang dở bao năm thành hiện thực.

Phong cách chơi của Jordan

Lối chơi của Jordan được xây dựng dựa trên sự kỷ luật, đội hình lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ thường là 4-5-1 hoặc 3-4-3, tạo ra một khối đội hình cực kỳ nhỏ gọn và khó bị xuyên phá.

Cách triển khai bóng của Jordan không thiên về việc cầm nhịp hay kiểm soát bóng áp đặt. Thay vào đó, sức mạnh của họ nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự nhiều lớp xuất sắc và tung ra các đòn phản công chớp nhoáng.

Mỗi khi đoạt được bóng, đội hình sẽ lập tức luân chuyển bóng nhanh nhất có thể lên tuyến trên, nơi có sự hiện diện của ngôi sao chạy cánh tốc độ Mousa Al Tamari. Khả năng chuyển đổi trạng thái thần tốc và tận dụng tốt các tình huống cố định chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của đại diện Tây Á.

Ngôi sao đáng chú ý

Mousa Al Tamari: Ngôi sao sáng nhất và là niềm hy vọng số một của bóng đá Jordan. Anh đang thi đấu đỉnh cao tại châu Âu trong màu áo Rennes. Và anh cũng là cầu thủ thi đấu ở châu Âu hiếm hoi trong đội hình Jordan. Al Tamari sở hữu tốc độ xé gió, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng kiến thiết xuất sắc. Anh là điểm đến của mọi đường lên bóng phản công và là người có khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc lóe sáng.

Al Tamari gần như phải gánh cả hàng công Jordan

Yazan Al-Arab: Trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự. Trung vệ đang khoác áo FC Seoul mang đến sự chắc chắn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn và là tấm lá chắn thép án ngữ trước khung thành.

Ali Olwan: Mũi nhọn quan trọng trên hàng công trong bối cảnh đội tuyển bị sứt mẻ lực lượng. Olwan sở hữu khả năng chạy chỗ linh hoạt, sức trẻ và khao khát thể hiện mình ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Hệ thống phòng ngự kỷ luật: Jordan sở hữu tổ chức phòng ngự xuất sắc so với mặt bằng chung, bằng chứng là họ chỉ để lọt lưới 4 bàn trong các trận đấu quan trọng tại vòng loại. Khối đội hình thi đấu gắn kết và bọc lót cho nhau cực tốt.

Khả năng phản công sắc bén: Dựa vào tốc độ và nhãn quan của Al Tamari, các pha phản công của Jordan luôn tiềm ẩn mức độ sát thương cao đối với các hàng thủ đẩy lên quá cao.

Tinh thần thi đấu không bỏ cuộc: Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup mang lại động lực tinh thần khổng lồ. Tâm lý thi đấu "không có gì để mất" giúp các cầu thủ dốc toàn lực trong từng pha bóng.

Tổn thất lực lượng nghiêm trọng: Đội tuyển nhận 2 đòn giáng cực mạnh khi tiền đạo chủ lực Yazan Al Naimat vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước. Bên cạnh đó là sự rút lui của tiền đạo trẻ Sabra. 2 nhân tố này không thể tham dự, Jordan sẽ đối mặt với bài toán vô cùng nan giải trên hàng công khi họ vốn đã yếu lại thiếu lựa chọn chất lượng.

Hạn chế về chiều sâu và kinh nghiệm: Ngoại trừ vài trụ cột đang thi đấu ở châu Âu, phần lớn đội hình vẫn còn thiếu kinh nghiệm cọ xát ở cấp độ bóng đá đỉnh cao thế giới. Các cựu binh lớn tuổi ở hàng thủ cũng có thể bộc lộ điểm yếu về tốc độ khi đối đầu với các chân sút hàng đầu.

Khả năng dứt điểm chưa ổn định: Mặc dù phòng ngự tốt, khả năng tận dụng cơ hội và khâu dứt điểm cuối cùng của đội bóng Tây Á vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi phải chơi trước các hàng rào phòng ngự đẳng cấp.

Lịch thi đấu vòng bảng của Jordan 16/06/2026: Áo vs Jordan (sân Francisco Bay Area) 22/06/2026: Jordan vs Algeria (sân Francisco Bay Area) 27/06/2026: Jordan vs Argentina (sân Dallas)

Rơi vào một bảng đấu vô cùng khắc nghiệt với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Argentina cùng hai đối thủ được đánh giá cao hơn là Áo và Algeria, cơ hội đi tiếp của Jordan thực sự là rất nhỏ. Trận đấu mở màn chạm trán Áo sẽ là cơ hội để họ chứng minh khả năng phòng ngự phản công của mình trước các đại diện châu Âu. Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Jamal Sellami là có được những điểm số lịch sử đầu tiên và để lại một màn trình diễn quả cảm ở vòng bảng.