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Tình trạng mới nhất của Eriksen khi gục xuống sân lần 2

Hương Ly

TPO - Christian Eriksen đã tỉnh táo trở lại và không còn dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, tiền vệ người Đan Mạch cần được theo dõi kỹ để xem có khả năng dự World Cup 2026 hay không.

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Hình ảnh của EURO 2020 tái hiện khi Eriksen ngã xuống.

"Christian đang ổn, trước đó có thể tự bước ra khỏi sân. Theo những gì tôi thấy, chiếc máy khử rung tim được cấy vào Eriksen đang hoạt động bình thường", bác sĩ đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen, người hùng từng cứu mạng Eriksen tại EURO 2020 và sự cố mới nhất, lên tiếng.

Bác sĩ Boesen trấn an CĐV Đan Mạch: "Eriksen đã bất tỉnh trong chốc lát, nhưng lấy lại ý thức rất nhanh và chúng tôi lập tức giao tiếp được với cậu ấy. Christian cần có thêm các cuộc kiểm tra tại bệnh viện để xác định nguyên nhân. Chúng tôi đang giữ liên lạc thường xuyên. Và cậu ấy nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến tất cả các cầu thủ để báo rằng mình vẫn ổn".

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Sự cố xảy ra vào phút 65, trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine vào rạng sáng 8/6 Trong tình huống không có va chạm, Eriksen lại đột ngột ngã gục xuống thảm cỏ và ôm lấy vùng ngực. Trọng tài chính lập tức cắt còi, ra hiệu cho đội ngũ y tế khẩn trương vào sân. Hình ảnh tồi tệ ở EURO 2020 tái hiện khi Eriksen gục xuống sân và được cầu thủ 2 đội vây quanh.

Chiếc máy khử rung tim được cấy vào cơ thể Eriksen đã cứu cựu tiền vệ MU. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, tiền vệ 34 tuổi đứng dậy, tự mình rời sân trong những tiếng vỗ tay của CĐV. Sau đó, anh tới thẳng bệnh viện. Trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine bị hủy từ phút 79, ở thời điểm mà "Những chú lính chì" đang dẫn 2-1.

HLV trưởng tuyển Đan Mạch, Brian Riemer, chia sẻ sau trận: "Điều quan trọng nhất là Christian đang ổn. Đây là lúc chúng tôi phải sát cánh bên nhau, như cách toàn đội đã kề vai sát cánh trên sân cỏ một cách đầy tự hào. Chúng tôi đảm bảo rằng, mỗi thành viên của Đan Mạch đều có một bờ vai để tựa vào lúc này".

Hương Ly
#Eriksen #đội tuyển Đan Mạch #sức khỏe cầu thủ #World Cup 2026 #bệnh viện #EURO 2020 #sự cố y tế

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