Nhận định Hà Lan vs Uzbekistan, 01h45 ngày 9/6: Lốc da cam thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Uzbekistan, Giao hữu tiền World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau cú sảy chân bất ngờ trước Algeria, Hà Lan đang rất quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng khi chạm trán Uzbekistan ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, đây được xem là cơ hội lý tưởng để thầy trò HLV Ronald Koeman lấy lại sự tự tin, đồng thời cải thiện hiệu quả tấn công sau màn trình diễn kém duyên trước khung thành ở trận đấu gần nhất.

Hà Lan gây thất vọng trong trận giao hữu với Algeria.

Nhận định Hà Lan vs Uzbekistan

Hà Lan bước vào loạt trận giao hữu chuẩn bị cho VCK World Cup 2026 với không ít kỳ vọng, nhưng màn trình diễn trước Algeria lại để lại nhiều dấu hỏi. Chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng "Cơn lốc màu da cam" bất ngờ nhận thất bại 0-1. Dẫu vậy, trận thua này vẫn mang đến những bài học quý giá.

Hàng thủ Hà Lan nhìn chung vẫn duy trì được sự chắc chắn, nhưng bài toán nơi tuyến đầu đang khiến ban huấn luyện phải đau đầu. Trước Algeria, đội bóng châu Âu tung ra tới 17 cú dứt điểm, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Con số này cho thấy khả năng tạo cơ hội của Hà Lan không hề tệ, nhưng hiệu suất chuyển hóa thành bàn thắng lại là vấn đề đáng lo ngại. Ngược lại, Algeria chỉ cần 8 lần dứt điểm, với vỏn vẹn 2 pha bóng trúng đích, nhưng vẫn rời sân với chiến thắng.

Đó là lý do Hà Lan được dự báo sẽ nhập cuộc với quyết tâm rất cao ở màn so tài tiếp theo với Uzbekistan. Đây là cơ hội để HLV Koeman điều chỉnh lại hệ thống tấn công, đồng thời giúp các chân sút tìm lại cảm giác ghi bàn trước khi bước vào những trận đấu tại World Cup 2026.

Ở phía đối diện, Uzbekistan cũng không có được bước chạy đà như ý. Đại diện châu Á vừa nhận thất bại 0-2 trước Canada. Trận thua đó cho thấy Uzbekistan vẫn còn khoảng cách nhất định so với các đội tuyển có trình độ tốt hơn. Trận đấu sắp tới của Uzbekistan thậm chí còn được dự báo là khó khăn hơn hẳn, khi phải đối đầu với một Hà Lan đang rất khát khao chiến thắng.

Sau chuỗi 9 trận bất bại bị chặn đứng bởi Algeria, đội bóng của Ronald Koeman chắc chắn muốn nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu khiến Hà Lan được đánh giá vượt trội. Nếu chơi đúng khả năng và cải thiện được độ sắc bén ở khâu dứt điểm, "Cơn lốc màu da cam" hoàn toàn đủ sức tạo ra một chiến thắng thuyết phục. Với Uzbekistan, mục tiêu thực tế có lẽ sẽ là hạn chế tối đa những khoảng trống nơi hàng thủ và tránh để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát quá sớm trước sức ép được dự báo sẽ rất lớn từ đại diện châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Uzbekistan

Phong độ của Hà Lan trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Uzbekistan trong 5 trận đấu gần nhất.

Hai đội chưa từng gặp nhau.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Uzbekistan

Cả hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Uzbekistan

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Depay, Gakpo.

Uzbekistan: Yusupov; Sayfiev, Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev; Fayzullaev, Hamrobekov, Shukurov, Uronov; Shomurodov.

Dự đoán tỷ số Hà Lan 3-0 Uzbekistan