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Nhận định bóng đá Pháp vs Bắc Ireland, 02h10 ngày 9/6: Thử sức ứng viên vô địch

Vĩnh Xuân

TPO - Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với tư cách ứng viên vô địch và Bắc Ireland sẽ là màn tập dượt cuối để HLV Deschamps hoàn thiện đội hình cũng như lối chơi.

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Pháp bước vào World Cup 2026 với tư cách ứng viên vô địch

Với tính chất một trận giao hữu, sẽ không bất ngờ nếu HLV Deschamps thực hiện xoay tua để thử nghiệm các vị trí khác nhau khi gặp Bắc Ireland. Tuy nhiên, một kết quả tích cực vẫn có ý nghĩa về mặt tinh thần với Pháp.

Sau thất bại trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2022, người Pháp đang đầy khát vọng với đoàn quân của HLV Deschamps. Trong 10 trận gần đây, Pháp đã thắng tới 8 trận, hoà 1 và chỉ thua 1.

Vết gợn duy nhất là thất bại 1-2 bất ngờ trước Bờ Biển Ngà mới đây, phần nào đó khiến giới mộ điệu bóng đá Pháp phải giật mình. Trận đấu với Bắc Ireland vì vậy là dịp để HLV Deschamps hoàn thiện những mảnh ghép cuối để có thể bước vào World Cup với sự tự tin cao nhất.

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Bên kia chiến tuyến, Bắc Ireland đã lỡ cơ hội tham dự World Cup khi thất bại trước Ý ở lượt play-off hồi tháng 3. Trận đấu với Pháp vì vậy đơn thuần là màn rèn quân, tăng kinh nghiệm cho các cầu thủ.

Về lực lượng như trên đã nói, HLV Didier Deschamps có thể thử nghiệm nhiều vị trí, các nhân tố dự bị như Ibrahima Konate, Maghnes Akliouche hay Marcus Thuram sẽ có cơ hội để thể hiện. Trong khi đó, Bắc Ireland thiếu nhiều trụ cột như Dan Ballard, Paddy McNair, Eoin Toal, Conor Bradley, George Saville và Brad Lyons.

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Pháp và sẽ không có gì bất ngờ nếu Gà trống sẽ một lần nữa rời sân với chiến thắng trước Bắc Ireland.

Đội hình dự kiến Pháp vs Bắc Ireland

Pháp : Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Digne; Kante, Tchouameni; Olise, Cherki, Mbappe; Thuram.

Bắc Ireland : P. Charles; Hume, Brown, McConville; Devenny, Galbraith, McCann, S. Charles, Spencer; Price, Donley.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-0 Bắc Ireland

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #giao hữu World Cup #đội tuyển Pháp #HLV Deschamps #Bắc Ireland

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