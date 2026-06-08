HLV U19 Indonesia nói gì khi đánh bại U19 Việt Nam?

TPO - HLV Nova Arianto mãn nguyện khi đánh bại U19 Việt Nam trước sự chứng kiến của đông đảo cổ động viên nhà, qua đó giành vé vào thẳng bán kết U19 Đông Nam Á.

Ảnh: Bola.com.

"Tôi vui vì các cầu thủ U19 Indonesia tiến bộ rõ so với 2 trận trước. Chúng ta đối đầu U19 Việt Nam trong bầu không khí tuyệt vời nhất và cảm xúc nhất, các cầu thủ đã chơi với phong độ cao nhất có thể ở trận này", HLV Nova Arianto lên tiếng.

HLV Arianto chia sẻ tiếp: "Các cầu thủ U19 Indonesia đã chơi với tinh thần thép. Khi đối thủ gỡ hòa và chiếm lấy lợi thế, U19 Indonesia tiếp tục chiến đấu và được hưởng phạt đền ở những phút cuối. Tôi biết ơn vì quả phạt đền đó, nó giúp U19 Indonesia giành chiến thắng chung cuộc".

Trang Bola.com chỉ ra U19 Việt Nam cầm bóng 60% và thực hiện 423 đường chuyền (cao gấp 1,5 lần U19 Indonesia). Tuy nhiên, đội chủ nhà dứt điểm nhiều hơn với 14 tình huống, 3 lần đưa bóng trúng đích. U19 Việt Nam có 10 pha dứt điểm với 4 lần trúng đích.

Báo Indonesia cho rằng U19 Việt Nam nhỉnh hơn về thế trận trong 90 phút nhưng số cơ hội tạo ra không khác biệt. U19 Indonesia được hưởng phạt đền và tận dụng thành công, tạo ra bước ngoặt trận đấu.

U19 Indonesia lách qua "khe cửa hẹp" để giành quyền tiến vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026. Trước giờ bóng lăn, đội bóng xứ vạn đảo xếp dưới U19 Việt Nam vì kém hiệu số bàn thắng/bại. U19 Indonesia chỉ có một cách là thắng U19 Việt Nam hoặc rơi vào cuộc đua là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam từ thế nắm trong tay 2 cơ hội đi tiếp, giờ rơi vào cuộc chiến sinh tử để tranh vé vớt. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ chờ đợi kết quả chung cuộc tại bảng B và C để xem liệu có là đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất hay không