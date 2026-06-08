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Florentino Perez vững ghế chủ tịch Real, dọn đường cho Mourinho tái hợp Madrid

Hương Ly

TPO - Florentino Perez tái đắc cử ghế Chủ tịch Real Madrid sau khi vượt qua đối thủ Riquelme. Vị tỷ phú 79 tuổi xác nhận sẽ đưa huấn luyện viên Jose Mourinho trở lại, đồng thời hứa hẹn kích nổ "bom tấn" 150 triệu euro.

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Perez giữ ghế chủ tịch "Los Blancos" thêm 4 năm (đến năm 2030). Ngay sau khi đài truyền hình của câu lạc bộ đưa tin về chiến thắng trước ứng viên Enrique Riquelme, Chủ tịch Perez xác nhận kế hoạch đưa huấn luyện viên Mourinho tái hợp với sân Bernabeu sau 13 năm.

"Bố già" của Real tuyên bố: "Mourinho, một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, chuẩn bị trở lại".

Chủ tịch Perez còn hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng rầm rộ cho "Kền kền trắng". Họ tăng cường nhân sự hàng thủ với Ibrahima Konate (Liverpool) và Denzel Dumfries (Inter Milan). Đặc biệt, Real xúc tiến chiêu mộ một bản hợp đồng "bom tấn" có giá trị ít nhất 150 triệu euro. Chính vì lời hứa hẹn chắc chắn mang về một "bom tấn", Perez chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giữ ghế chủ tịch Real nhiệm kỳ mới.

Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Perez vấp phải cuộc cạnh tranh thực sự ở ghế chủ tịch. Đối thủ lần này của "Bố già" là doanh nhân Enrique Riquelme (37 tuổi). Riquelme khởi đầu khá ấn tượng khi nhận được sự ủng hộ từ các huyền thoại như Raul González, Fernando Hierro và Iker Casillas, bên cạnh lời hứa mang về Erling Haaland.

Tuy nhiên, phía Haaland thông báo không có chuyện gia nhập Real, khiến Riquelme mất điểm. Doanh nhân ở mảng năng lượng tái tạo khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu và tuyên bố sẽ trở lại tranh ghế chủ tịch Real.

Cuộc bỏ phiếu quy tụ 98.000 hội viên đủ điều kiện của Real, được tổ chức tại nhà thi đấu bóng rổ của CLB Real Madrid.

Perez bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều áp lực. Gần đây, dự án Super League do ông khởi xướng thất bại. Real đã trắng tay 2 mùa giải liên tiếp dù sở hữu Kylian Mbappe và dàn ngôi sao đình đám. Bên cạnh đó, ý tưởng bán 10% cổ phần Real cho các nhà đầu tư tư nhân của Perez bị phản đối vì đi ngược lại truyền thống 124 năm của CLB.

Việc đưa Mourinho trở lại ngồi ghế HLV Real là canh bạc thật sự của Perez. Theo Marca, Perez ưu tiên chọn HLV có kinh nghiệm quản lý phòng thay đồ với đầy rẫy ngôi sao. Tiếp đó, các tiêu chí được đặt lên hàng đầu bao gồm: HLV đã am hiểu môi trường bóng đá La Liga, có nhiều kinh nghiệm tại Champions League và cái uy để nâng tầm ngôi sao.

Perez không có nhiều lựa chọn ở thời điểm này. Jurgen Klopp chưa sẵn sàng trở lại. Các HLV chất lượng đang rảnh việc như Pep Guardiola, Zinedine Zidane cũng không có khả năng dẫn dắt Real. Sau cùng, Mourinho là lựa chọn phù hợp. Ở triều đại đầu tiên dẫn dắt Real từ 2010-2013, màn thể hiện của "Người đặc biệt" cũng không tệ và được Perez đánh giá tích cực.

Hương Ly
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