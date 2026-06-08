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Thể thao

Xả súng gần đại bản doanh của đội tuyển Anh, 9 người thương tích

Đặng Lai

TPO - Chỉ 3 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, một vụ xả súng đã xảy ra ở thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ). Sự cố xảy ra ngay gần khu vực được chọn làm đại bản doanh của đội tuyển Anh, khiến 9 người bị thương.

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Swope Village, đại bản doanh World Cup của đội tuyển Anh

Theo nhà chức trách địa phương, vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy (giờ Mỹ). Cảnh sát cho biết khi họ đến hiện trường, một đám đông lớn đang tháo chạy trong hoảng loạn. Có 3 phụ nữ trúng đạn được lực lượng cấp cứu đưa đến bệnh viện, trong khi 6 nạn nhân khác đã tự di chuyển đến các cơ sở y tế.

Rất may mắn, toàn bộ 9 nạn nhân không bị đe dọa tính mạng. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Dù không có trường hợp nào thiệt mạng nhưng vụ việc vẫn làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về vấn đề an ninh của giải đấu, nhất là khi địa điểm xảy ra chỉ cách Swope Village, đại bản doanh của đội tuyển Anh hơn 7 km.

Vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, thầy trò HLV Thomas Tuchel không có mặt tại Kansas. Họ vẫn đóng quân tại bang Florida để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Anh vừa đánh bại New Zealand với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu và sẽ có trận đấu làm nóng cuối cùng với Costa Rica tại Orlando trước khi bay đến Kansas vào ngày 13/6 tới.

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Anh vẫn đang tập luyện ở bang Florida

Swope Village là khu phức hợp hiện đại được Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lựa chọn làm cơ sở tập luyện cho đội nhà trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Khi nhận được thông tin về vụ xả súng gần đó, chắc chắn các quan chức FA sẽ phải làm việc với cảnh sát địa phương để siết chặt công tác an ninh.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực súng đạn tại Mỹ. Thành phố Kansas hiện là một trong những điểm nóng của World Cup, nơi không chỉ đội tuyển Anh mà cả Argentina, Hà Lan và Algeria cũng chọn làm đại bản doanh.

Để đối phó với những rủi ro này, khâu an ninh đang được thắt chặt ở mức tối đa. Cảnh sát Kansas vừa nhận khoản tài trợ liên bang trị giá 17 triệu USD dành riêng cho chiến dịch bảo vệ an toàn World Cup. Thị trưởng thành phố, ông Quinton Lucas, thừa nhận bạo lực súng đạn là một thách thức lớn, nhưng ông cam kết sẽ triển khai lực lượng cảnh sát dày đặc. Ông cũng hứa các cầu thủ và đội tuyển quốc gia sẽ "được bảo vệ bởi những tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt nhất".

Đặng Lai
#World Cup #Kansas #xả súng #đội tuyển Anh #an ninh WC #World Cup 2026 #tin tức WC #Anh #xả súng ở Mỹ

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