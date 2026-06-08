Ngọc 'sùi' và đồng bọn bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản

TPO - Được nhờ đi đòi tiền, Bùi Huỳnh Bính Ngọc, tức Ngọc "sùi” cùng đồng bọn thuê các đối tượng sử dụng xe thương binh ba bánh tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, hành hung nhân viên nhằm đe dọa. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đến trước cổng trường nơi con của nạn nhân đang theo học để theo dõi, quay clip để uy hiếp tinh thần, buộc bị hại chuyển 6,8 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan vụ án bị bắt giữ.

Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đồng thời khởi tố 7 bị can gồm: Lộ Xuân Huy (SN 1980, trú tại xã An Khánh, Hà Nội), Bùi Huỳnh Bính Ngọc (SN 1976, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội, tức Ngọc 'sùi'); Nguyễn Trung Thành (SN 1985, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Quý Thái (SN 1976, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Nguyễn Hữu Thế (SN 1955, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1950, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1957, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Ngọc "sùi".

Đáng chú ý, Ngọc "sùi" có 2 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Trung Thành có 2 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngọc và Thành đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội thụ lý, điều tra.

CQĐT xác định, Ngọc "sùi” thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, Ngọc thuê một nhóm đối tượng sử dụng xe ba bánh thương binh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có hành vi đến trước cổng trường nơi con của nạn nhân đang theo học để theo dõi và quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Do lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi của mình, nạn nhân đã buộc phải chuyển số tiền 6,8 tỷ đồng cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã phân chia theo thỏa thuận từ trước.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can thể hiện quyết tâm của đơn vị trong đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

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