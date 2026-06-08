Lời kể về những tháng ngày sống trong tuyệt vọng của nạn nhân sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 3 công dân địa phương bị Campuchia trục xuất vì có hành vi “nhập cảnh, cư trú trái phép”. Được trở về với gia đình, những người này đã kể lại hành trình “việc nhẹ lương cao”, tới giờ họ vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh về những tháng ngày sống trong tuyệt vọng nơi đất khách.

Là 1 trong 3 người được trở về nhà, L.N.D (ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) nhớ lại hành trình tìm việc qua mạng bắt đầu từ tháng 4/2025. Khi trao đổi thông tin với bên tuyển dụng qua mạng, các đối tượng gọi và quay cho xem nơi làm việc, cam kết không phải đóng bất kỳ khoản phí nào, mức lương 500.000 đồng/ngày, bao chỗ ở và nhiều chế độ phúc lợi khác.

Do tin tưởng, D. xin ứng tuyển làm việc. Sau đó, các đối tượng hẹn đến bến xe Miền Đông (TPHCM), D. được đón rồi đưa qua biên giới Tây Ninh sang Campuchia, sau đó đến làm cho một casino.

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.

Kể về quá trình “học việc” khắt khe, cay đắng nơi đất lạ, P.T.N.H (ngụ xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Công việc của em là chỉnh sửa nội dung đăng Facebook. Một ngày các đối tượng giao cho khoảng 10 tài khoản, hướng dẫn chỉnh ảnh đại diện, ảnh bìa rồi đăng bài như chủ tài khoản thật. Nếu chỉnh sửa không đạt thì không được đi vệ sinh, bị bệnh vẫn phải làm chứ không cho nghỉ”.

Cùng cảnh ngộ, T.T.T (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) nhớ lại: “Trong quá trình làm việc, nếu em không làm được hoặc làm sai sẽ bị đánh. Em bị đánh ít nhất 5 lần, bị quỳ trên bàn phím nhọn hoặc làm xuyên ca không có giờ nghỉ. Sau khi chứng kiến những người bỏ trốn không thành công bị bắt lại, em từng cảm thấy rất tuyệt vọng”.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long, tình trạng công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia và một số nước trong khu vực để cưỡng ép lao động trong các tổ hợp lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng hấp dẫn nhằm đánh vào tâm lý cần việc làm nhanh của người lao động, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sau sáp nhập tỉnh đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bộ đội Biên phòng toàn quốc tiếp nhận 87 người có hộ khẩu tại tỉnh bị phía Campuchia trục xuất, trao trả về nước. Đây là những lao động được phía bạn phát hiện qua các đợt truy quét những trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, người dân cần hết sức cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng trên mạng, tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn có thu nhập cao nhưng không rõ địa chỉ, công ty, giấy phép hoạt động. Trường hợp phát hiện bản thân hoặc người thân có dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo đưa ra nước ngoài trái phép, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, giữ liên lạc với gia đình, cung cấp thông tin, vị trí, tài khoản liên hệ của các đối tượng để phục vụ công tác xác minh, giải cứu và đấu tranh xử lý.