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Pháp luật

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CSGT Hà Nội dùng ứng dụng tích hợp AI để phát hiện ùn tắc giao thông, tra cứu hành vi vi phạm

Thanh Hà

TPO - Thông qua ứng dụng "Cẩm nang giao thông" tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có thể nhanh chóng tra cứu hành vi vi phạm của tài xế hay phát hiện các tuyến đường xảy ra ùn tắc, ngập úng... theo thời gian thực.

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Qua ứng dụng tích hợp bản đồ số giúp phát hiện các điểm ùn tắc, ngập úng.

Ngày 8/6, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị bắt đầu thí điểm sử dụng ứng dụng "Cẩm nang giao thông" tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, thông qua ứng dụng, chỉ huy đơn vị có thể theo dõi tình trạng ùn tắc, ngập úng... trên các tuyến đường địa bàn đơn vị quản lý.

Đặc biệt, ứng dụng cũng thể hiện vị trí của các tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở gần khu vực xảy ra sự cố để tham mưu chỉ huy điều động cán bộ, chiến sĩ kịp thời.

"Qua thiết bị nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ có thể truy cập bản đồ số trên ứng dụng để xác định chính xác vị trí xảy ra tai nạn giao thông, ngập úng hoặc ùn tắc để có lộ trình di chuyển ngắn nhất đến hiện trường nhằm rút ngắn thời gian" - Trung tá Vũ chia sẻ.

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Thông qua ứng dụng, CSGT làm nhiệm vụ có thể tra cứu các hành vi vi phạm của tài xế một cách nhanh chóng.

Ghi nhận tại tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 chia sẻ, khi chưa có ứng dụng, với một số hành vi vi phạm của tài xế cần phải tra cứu trong văn bản. Tuy nhiên, khi sử dụng ứng dụng chỉ cần gõ từ khóa hành vi vi phạm là có thể nhận được câu trả lời rất nhanh và chính xác nhằm rút ngắn thời gian.

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Ứng dụng hỗ trợ lực lượng CSGT phát hiện điểm ùn tắc để nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông.

Được biết, ứng dụng còn tích hợp thêm các tính năng như: ngày hẹn xử lý vi phạm, chuyển đổi địa giới hành chính, xác định tuổi người vi phạm... Bên cạnh đó, tính năng cảnh báo thời tiết và khuyến nghị AI giúp cán bộ chủ động hơn trước mỗi ca công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ trong điều kiện nắng nóng, mưa lớn hoặc thời tiết bất lợi.

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Các thông tin về biển báo giao thông được tích hợp trong ứng dụng có thể tra cứu nhanh chóng như một cuốn cẩm nang di động.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, mục tiêu của ứng dụng là trở thành cẩm nang nghiệp vụ điện tử của cán bộ, chiến sĩ CSGT, góp phần rút ngắn thời gian tra cứu vi phạm từ khoảng 5 phút xuống còn 30 giây so với phương pháp thủ công. Đồng thời nâng cao độ chính xác trong xử lý vi phạm nhờ được đồng bộ theo các nghị định hiện hành.

"Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng với các tính năng báo cáo, thống kê, giúp tổng hợp dữ liệu theo từng cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ được bổ sung các công cụ hỗ trợ chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, phân công lực lượng và xử lý các tình huống giao thông..." - Trung tá Chiến cho biết.

Thanh Hà
#Ứng dụng AI trong quản lý giao thông #Phát hiện ùn tắc và vi phạm #Công nghệ hỗ trợ chỉ huy cảnh sát #Tích hợp dữ liệu và cảnh báo thời tiết #Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm

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