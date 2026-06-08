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Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam là Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã ký Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định, Trưởng Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Ái Vân)

Các Phó Trưởng Cơ quan Thường trực gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

Phó Trưởng Cơ quan Thường trực còn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các Ủy viên Cơ quan Thường trực trong Quân đội gồm: Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự (Ủy viên Thường trực); Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; Trung tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại;

Cùng với đó là Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Tài chính; Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Đại tá Đỗ Quyết Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị; Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị.

Các Ủy viên Cơ quan Thường trực ngoài Quân đội là lãnh đạo cấp cục, vụ, gồm: Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Cửu Đức; Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Hoài Nam; Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) Phạm Thị Hải Hà...

Thư ký Cơ quan Thường trực là Đại tá Trần Trọng Hiếu, Trợ lý Phòng Tổng hợp bảo đảm, Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Cơ quan này giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong triển khai các chương trình, kế hoạch về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam…

Luân Dũng
#Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng #Thứ trưởng Bộ Quốc phòng #Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #bom mìn #chất độc hóa học #Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

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