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Xe tải chở gia súc mất lái trên cao tốc qua Huế, thiệt hại nửa tỉ đồng

Ngọc Văn

TPO - Một xe ô tô tải chở gia súc lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa bàn TP. Huế bất ngờ gặp nạn, khiến khoảng 60 con lợn bị chết, phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

Chiều 8/6, thông tin từ UBND xã Khe Tre (TP. Huế) cho biết, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải chở lợn thịt, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo đó, vào sáng 8/6, xe tải mang BKS 47C-094.xx do ông Cao Văn Điệp (SN 1984, trú huyện Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng từ TP. Đà Nẵng ra Huế. Trên xe thời điểm này chở khoảng 100 con lợn thịt.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vị trí Km26 thuộc địa phận thôn Lộc Hưng, xã Khe Tre, phương tiện bất ngờ mất lái và tự gây tai nạn. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng làm xe tải hư hỏng nặng, khoảng 60 con lợn trên xe bị chết.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Theo ước tính ban đầu, vụ tai nạn gây thiệt hại về tài sản hơn 500 triệu đồng. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngọc Văn
#tai nạn cao tốc #lợn chết #Khe Tre #La Sơn Hòa Liên #xe tải gặp nạn #TP. Huế

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