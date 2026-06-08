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Đà Nẵng:

Chìm ca nô du lịch trên biển Cửa Đại

Linh Khanh

TPO - Chiều nay (8/6), một ca nô du lịch gặp sự cố và bị chìm trên vùng biển Cửa Đại khi đang chở khách từ Cù Lao Chàm vào đất liền. Toàn bộ 19 hành khách được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng nhận được báo cáo từ Đồn Biên phòng Cửa Đại về việc ca nô mang số hiệu QNa-1108 gặp nạn trên tuyến vận tải khách từ Cù Lao Chàm vào bờ.

Khi di chuyển đến khu vực cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía Đông, phương tiện bị phá nước rồi chìm xuống biển.

Bộ đội Biên phòng, các lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện chuyên dụng tại hiện trường vụ chìm ca nô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng, các lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện chuyên dụng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác ứng cứu.

Toàn bộ 19 người có mặt trên ca nô đã được đưa lên các phương tiện cứu hộ và bảo đảm an toàn.

Theo Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu được xác định là ca nô bị phá nước trong quá trình hành trình trên biển dẫn đến mất khả năng nổi và chìm.

Sau khi cứu hộ thành công các nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Các đơn vị chức năng cũng cho biết, việc cứu nạn được triển khai khẩn cấp ngay sau khi nhận tin báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho hành khách và thuyền viên. Hiện sức khỏe của những người được cứu đều ổn định.

Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ chìm ca nô, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Năm 2022, tại vùng biển Cửa Đại xảy ra vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng, khiến 17 người thiệt mạng. Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn liên quan đến vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và thuyền trưởng đã bị xét xử theo quy định pháp luật.

Linh Khanh
#Chìm tàu #Cù Lao Chàm #Chìm ca nô du lịch #Biển Cửa Đại #Ca nô chở khách #Chìm ca nô #Khách du lịch

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