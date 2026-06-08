Thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng: Ngữ Văn 'trắng' 10, Toán chỉ 31 em đạt điểm tuyệt đối

Kỳ thi năm nay diễn ra trong 3 ngày 23, 24 và 25/5/2026. Có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập trên địa bàn và 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các Trường THPT chuyên: Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông.
Sau 3 ngày thi, có 42.824 thí sinh tham gia dự thi môn Ngữ văn, 42.820 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh: 42.617, Tiếng Pháp: 109, Tiếng Nhật: 94), 42.812 thí sinh dự thi môn Toán và 4.109 thí sinh dự thi các môn chuyên.
Hội đồng thi Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 thành phố Đà Nẵng đã tiến hành làm phách bài thi từ ngày 27/5 và bắt đầu công tác chuẩn bị và chấm thi từ ngày 26/5
Theo kết quả công bố, môn Ngữ Văn không có điểm 10, môn Toán có 31 điểm 10, môn Tiếng Anh 1.334 điểm 10, Tiếng Pháp 11 điểm 10 và Tiếng Nhật có 4 điểm 10.
Thống kê cho thấy 70,13% bài thi môn Ngữ văn, 45,01% bài thi môn Toán và 65,41% bài thi môn Tiếng Anh (Ngoại ngữ) có điểm thi từ loại Đạt (TB) trở lên.
Cụ thể:
|2026-2027
|Ngữ văn
|Toán
|Tiếng Anh
|Tiếng Pháp
|Tiếng Nhật
|Mốc điểm
|SL
|TL%
|SL
|TL%
|SL
|TL%
|SL
|TL%
|SL
|TL%
| 10
|0
|0
|31
|0,07
|1.334
|3,13
|11
|10,19
|4
|4,26
|8 (T) trở lên
|4.745
|11,08
|4.699
|10,98
|12.345
|28,97
|66
|61,11
|63
|67,02
| 6.5 (K) trở lên
|18.102
|42,27
|11.658
|27,23
|20.457
|48,00
|81
|75,00
|77
|81,91
|5 (Đ) trở lên
|30.032
|70,13
|19.268
|45,01
|27.876
|65,41
|92
|85,19
|88
|93,62
|Tổng số TS
dự thi
|42.824
|42.812
|42.617
|108
|94
Dự kiến điểm thi của thí sinh sẽ được công bố cùng lần với điểm chuẩn vào các trường THPT công lập vào tối nay ngày 8/6.
Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi, điểm chuẩn bằng các cách sau tại các địa chỉ
https://tracuudiem.danang.gov.vn, https://ts.danang.edu.vn, https://tracuudiem.danang.edu.vn, https://diemthi.1022.vn/ hoặc app Danang Smart City (chọn mục “Tra cứu điểm thi” trên trang chủ).