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Giáo dục

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Thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng: Ngữ Văn 'trắng' 10, Toán chỉ 31 em đạt điểm tuyệt đối

Thanh Hiền

TPO - Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong 3 ngày 23, 24 và 25/5/2026. Có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập trên địa bàn và 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các Trường THPT chuyên: Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông.

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Đà Nẵng﻿ không có điểm 10 môn Ngữ Văn trong kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Ảnh: Thanh Hiền.

Sau 3 ngày thi, có 42.824 thí sinh tham gia dự thi môn Ngữ văn, 42.820 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh: 42.617, Tiếng Pháp: 109, Tiếng Nhật: 94), 42.812 thí sinh dự thi môn Toán và 4.109 thí sinh dự thi các môn chuyên.

Hội đồng thi Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 thành phố Đà Nẵng đã tiến hành làm phách bài thi từ ngày 27/5 và bắt đầu công tác chuẩn bị và chấm thi từ ngày 26/5

Theo kết quả công bố, môn Ngữ Văn không có điểm 10, môn Toán có 31 điểm 10, môn Tiếng Anh 1.334 điểm 10, Tiếng Pháp 11 điểm 10 và Tiếng Nhật có 4 điểm 10.

Thống kê cho thấy 70,13% bài thi môn Ngữ văn, 45,01% bài thi môn Toán và 65,41% bài thi môn Tiếng Anh (Ngoại ngữ) có điểm thi từ loại Đạt (TB) trở lên.

Cụ thể:

2026-2027
Ngữ văn
Toán
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Mốc điểm
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
10
0
0
31
0,07
1.334
3,13
11
10,19
4
4,26
8 (T) trở lên
4.745
11,08
4.699
10,98
12.345
28,97
66
61,11
63
67,02
6.5 (K) trở lên
18.102
42,27
11.658
27,23
20.457
48,00
81
75,00
77
81,91
5 (Đ) trở lên
30.032
70,13
19.268
45,01
27.876
65,41
92
85,19
88
93,62
Tổng số TS
dự thi
42.824
42.812
42.617
108
94

Dự kiến điểm thi của thí sinh sẽ được công bố cùng lần với điểm chuẩn vào các trường THPT công lập vào tối nay ngày 8/6.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi, điểm chuẩn bằng các cách sau tại các địa chỉ

https://tracuudiem.danang.gov.vn, https://ts.danang.edu.vn, https://tracuudiem.danang.edu.vn, https://diemthi.1022.vn/ hoặc app Danang Smart City (chọn mục “Tra cứu điểm thi” trên trang chủ).

Thanh Hiền
#tuyển sinh THPT #lớp 10 #Đà Nẵng #Ngữ Văn #“trắng” 10 #Toán #thí sinh #điểm tuyệt đối #điểm thi

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