Đồng Nai công bố kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10

TPO - Sở GD&ĐT Thành phố Đồng Nai đã công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi có thể tra cứu kết quả thi trực tuyến trên hệ thống của Sở.

Theo công bố của Sở GD&ĐT, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP. Đồng Nai năm học 2026-2027 như sau:

Trường có điểm cao nhất đến 14h ngày 8/6 là THPT Trấn Biên (24,75 điểm), theo sau là các trường: THPT Ngô Quyền (24 điểm); THPT Lê Hồng Phong (NV1 22 điểm, NV2 23,5 điểm); THPT Hùng Vương (phường Bình Phước): 20,25 điểm; THPT Tam Hiệp (NV1 20,75 điểm).

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Trường THPT Long Khánh (19,75 điểm); Trường THPT Thống Nhất A (19,25 điểm); Trường THPT Long Thành (18,5 điểm); Trường THPT Xuân Lộc (17 điểm); Trường THPT Phước Thiền (17,75 điểm).

Trường THPT Phước Bình (11,50 điểm); Trường THPT Đoàn Kết (phường Tân Phú): 11 điểm; Trường THPT Thống Nhất (13 điểm); Trường THPT Tân Phú (xã Định Quán): 12,5 điểm; Trường THPT Trị An (13 điểm).

Trước đó, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đã diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5 với hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, toàn TP Đồng Nai hiện có 114 trường THPT (gồm 88 trường công lập và 26 trường tư thục). Tuy nhiên, Sở chỉ tổ chức thi với 24 trường có áp lực về tuyển sinh. Các trường THPT công lập và tư thục còn lại chỉ xét tuyển bằng học bạ THCS. Bên cạnh đó, thành phố có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố và 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực tham gia tuyển sinh học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên.