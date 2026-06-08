Đồng Nai công bố kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10

Theo công bố của Sở GD&ĐT, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP. Đồng Nai năm học 2026-2027 như sau:
Trường có điểm cao nhất đến 14h ngày 8/6 là THPT Trấn Biên (24,75 điểm), theo sau là các trường: THPT Ngô Quyền (24 điểm); THPT Lê Hồng Phong (NV1 22 điểm, NV2 23,5 điểm); THPT Hùng Vương (phường Bình Phước): 20,25 điểm; THPT Tam Hiệp (NV1 20,75 điểm).
Trường THPT Long Khánh (19,75 điểm); Trường THPT Thống Nhất A (19,25 điểm); Trường THPT Long Thành (18,5 điểm); Trường THPT Xuân Lộc (17 điểm); Trường THPT Phước Thiền (17,75 điểm).
Trường THPT Phước Bình (11,50 điểm); Trường THPT Đoàn Kết (phường Tân Phú): 11 điểm; Trường THPT Thống Nhất (13 điểm); Trường THPT Tân Phú (xã Định Quán): 12,5 điểm; Trường THPT Trị An (13 điểm).
Trước đó, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đã diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5 với hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, toàn TP Đồng Nai hiện có 114 trường THPT (gồm 88 trường công lập và 26 trường tư thục). Tuy nhiên, Sở chỉ tổ chức thi với 24 trường có áp lực về tuyển sinh. Các trường THPT công lập và tư thục còn lại chỉ xét tuyển bằng học bạ THCS. Bên cạnh đó, thành phố có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố và 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực tham gia tuyển sinh học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên của Đồng Nai sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Toàn thành phố có 30.441 thí sinh đăng ký dự thi vào 24 trường THPT công lập tuyển sinh theo hình thức thi tuyển.
Theo kế hoạch tuyển sinh, 24 trường THPT công lập này được giao khoảng 13.000 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 42,7%. Đây là một trong những địa phương có mức độ cạnh tranh vào lớp 10 công lập khá cao.