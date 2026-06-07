Cá tính Gen Z ở DTU trong Đồ án Tốt nghiệp Thiết kế Thời trang và Mỹ thuật Số

Những Đồ án Tốt nghiệp và Đồ án Môn học của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Thiết kế Mỹ thuật Số tại Đại học (ĐH) Duy Tân đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ bởi dấu ấn cá tính, tư duy sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong từng sản phẩm. Không chỉ thể hiện kỹ năng chuyên môn, mỗi sản phẩm còn phản ánh góc nhìn thẩm mỹ, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và tinh thần dám thử nghiệm của các “Nhà Thiết kế Trẻ DTU”.

Các mảng màu sáng tạo với Phim Hoạt hình, Đồ họa Chuyển động, và Game

Ngay trong quá trình học tập tại trường, sinh viên ngành Thiết kế Mỹ thuật Số DTU luôn được tiếp cận với hệ thống các trang thiết bị hiện đại của Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) với Sound & Mixing Studio, Motion Capture Studio, Phim trường Kỹ xảo chuyên dụng hay dàn máy tính cấu hình cao đáp ứng mọi yêu cầu về đồ họa giúp sinh viên có thể tạo ra đa dạng các sản phẩm truyền thông, bao gồm:

- Phim Hoạt hình 3D,

- Phim ngắn,

- Music Video 3D,

- Digital Artbook Game,

- Thiết kế Môi trường Game 3D,

- Thiết kế Giao diện Ứng dụng Thiết bị Di động,

- Motion Graphic,

- …​

Sinh viên Hồ Thị Thu Thảo với Đồ án Tốt nghiệp “Tân Thần” ​

Không chỉ các Đồ án Tốt nghiệp cuối khóa mà ngay từ Đồ án Môn học, mỗi sản phẩm của sinh viên Thiết kế Mỹ thuật Số DTU là một câu chuyện mang màu sắc riêng, thể hiện chiều sâu nghệ thuật cùng khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt của người học.

Đồ án Tốt nghiệp thiết kế Artbook Game “Tân Thần” của sinh viên Hồ Thị Thu Thảo được đánh giá cao qua việc tái hiện thành công một thế giới thần thoại, mang cảm hứng giao thoa giữa Thần thoại Hy Lạp và khoa học viễn tưởng hiện đại, đồng thời xây dựng được hệ sinh thái game đồng bộ, nơi nhân vật, môi trường, gameplay và UI/UX được kết nối chặt chẽ trong một tổng thể sáng tạo thống nhất.​

Sinh viên Lê Thị Chi Ca với Đồ án Môn học “Về nhà” ​

Đề án Môn học Phim Hoạt hình 3D mang tên “Về nhà” của sinh viên Lê Thị Chi Ca thu hút người xem bởi hành trình trở về ý nghĩa với những ký ức tuổi thơ bình dị và thân thương nhất, nơi có mái nhà ngói cũ, sân gạch, chiếc xe đạp thân thương, góc bếp củi, bộ bàn ghế gỗ hay chiếc võng xanh nằm lặng dưới ánh nắng chiều.

“Trong quá trình thực hiện đồ án phim hoạt hình, em đã ứng dụng các công cụ AI hỗ trợ trong khâu xây dựng hồ sơ thiết kế, phát triển ý tưởng và xử lý một số chất liệu hình ảnh, qua đó tối ưu quy trình làm việc và có nhiều thời gian hơn cho việc hoàn thiện nội dung, góc máy, và không gian nghệ thuật của tác phẩm.”, sinh viên Chi Ca cho biết.

“Đào tạo Thiết kế Mỹ thuật Số ở ĐH Duy Tân không chỉ giúp sinh viên nắm vững quy trình sáng tạo và các công cụ chuyên môn phục vụ lĩnh vực Game, Animation, Multimedia và Truyền thông Số mà còn chú trọng phát triển tư duy dự án, kỹ năng làm việc nhóm cùng cá tính nghệ thuật riêng biệt. Nhờ đó, nhiều Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên năm 2026 và các Đồ án Môn học của các sinh viên hiện đang theo học tại trường ngày càng mang dấu ấn cá nhân rõ nét, có chất lượng chuyên môn cao, cùng khả năng truyền tải cảm xúc tốt và có tiềm năng phát triển thành những sản phẩm thương mại.”, ThS.NCS. Huỳnh Thị Thu Mơ - Trưởng Bộ môn Thiết kế Mỹ thuật số, ĐH Duy Tân cho biết.

“Chạm” vào cuộc sống và cảm xúc qua Hội họa

Không gian Tòa F của ĐH Duy Tân gần đây trở nên sinh động và đầy sắc màu với hoạt động trưng bày các sản phẩm đồ án của sinh viên năm Nhất ngành Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Mỹ thuật Số, được thực hiện trong khuôn khổ môn học Cơ sở Tạo hình 2.​

Sắc màu cuộc sống qua góc nhìn sáng tạo và đầy cảm xúc của sinh viên DTU

Với đề tài “Cuộc sống dưới góc nhìn cá nhân trong sáng tác bố cục tranh trang trí”, sinh viên DTU đã giới thiệu những tác phẩm tranh trang trí với khổ 40x60cm được đầu tư công phu, trình bày chuyên nghiệp trong các khung tranh chỉn chu. Mỗi bức tranh không chỉ thể hiện khả năng tổ chức bố cục, xử lý màu sắc, tạo hình trang trí mà còn phản ánh góc nhìn nghệ thuật và để lại dấu ấn cá nhân riêng biệt của từng sinh viên.

Không dừng lại ở việc trưng bày, buổi đánh giá Kết thúc Học phần thực sự là hoạt động ấn tượng, tạo cơ hội để sinh viên tự tin trình bày ý tưởng, trao đổi chuyên môn với giảng viên, tiếp nhận phản hồi và từng bước hoàn thiện tư duy thẩm mỹ cũng như kỹ năng nghề nghiệp. Những trải nghiệm thực hành như thế này ngay từ năm Nhất đã giúp sinh viên DTU sớm tiếp cận với môi trường học tập chuyên nghiệp và những chuẩn mực thực tế của ngành Thiết kế.

19 bộ sưu tập Thời trang lấy cảm hứng từ cội nguồn Văn hóa Việt

Với chủ đề “From Heritage to Imagination”, các “nhà Thiết kế Thời trang trẻ” của ĐH Duy Tân đã mang đến 19 bộ sưu tập của Đồ án Tốt nghiệp, mang đậm dấu ấn cá nhân. Lấy cảm hứng từ cội nguồn văn hóa Việt Nam, mỗi thiết kế của các bạn sinh viên DTU là sự kết hợp hài hòa giữa hoa văn truyền thống và kỹ thuật/mỹ thuật hiện đại, giữa chất liệu bản địa và ngôn ngữ thời trang quốc tế, tạo nên những “cuộc đối thoại” đầy sáng tạo giữa quá khứ và tương lai.

Bộ sưu tập “Fog Within” của sinh viên Y Phiếu Êban ​

Được đánh giá là bộ sưu tập xuất sắc nhất, “Fog Within” của sinh viên Y Phiếu Êban gây ấn tượng với phong cách Horror Avant-Garde, lấy cảm hứng từ thế giới tâm lý và hình tượng nhân vật trong Silent Hill. “Fog Within” sử dụng đa dạng chất liệu như da giả, lưới, voan, denim xử lý bề mặt, thun co giãn cùng các chi tiết đắp nổi và xử lý thủ công, để thông qua ngôn ngữ Thiết kế Biểu cảm thể hiện góc tối trong tâm lý con người cùng hành trình đối diện với những cảm xúc bị che giấu và sự cô đơn nội tại.​

Các thiết kế của sinh viên DTU thu hút mọi ánh nhìn ​

“Những kỹ năng về Thiết kế Thời trang, tư duy sáng tạo và quy trình thiết kế một bộ sưu tập hoàn chỉnh, từ nghiên cứu concept, phát triển form dáng, xử lý chất liệu, bảng màu đến styling và hoàn thiện sản phẩm đã được rèn luyện trong suốt quá trình học góp phần giúp em hình thành nền tảng chuyên môn vững chắc và khả năng triển khai ý tưởng một cách hệ thống. ĐH Duy Tân cũng đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để mỗi sinh viên được tự do thể hiện cá tính trong thiết kế và thử nghiệm các ý tưởng mang tính nghệ thuật, trong khi giảng viên hướng dẫn luôn đồng hành, hỗ trợ định hướng, chỉnh sửa kỹ thuật, và hoàn thiện nội dung, giúp chúng em tự tin trong quá trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp.”, sinh viên Y Phiếu Êban chia sẻ.

Từ những dự án đầu tay của các sinh viên năm Nhất đến những Đồ án Tốt nghiệp mang dấu ấn nghề nghiệp rõ nét, quá trình học tập tại ĐH Duy Tân của sinh viên khối ngành Thiết kế và Mỹ thuật không chỉ là sự tích lũy kiến thức mà còn là hành trình tự khám phá bản thân, nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và định hình tương lai trong một lĩnh vực công nghiệp sáng tạo đầy tiềm năng.

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