Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương 2026

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, 10 học sinh trong Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 giành thành tích ấn tượng, xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chiều 6/6, Bộ GD&ĐT cho biết, 10 học sinh trong Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 đã giành huy chương, bằng khen.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Huy chương Vàng thuộc về em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG, Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 27.

Hai Huy chương Bạc thuộc về: em Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) và em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cùng đạt 25 điểm.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm nay.

Bốn Huy chương Đồng thuộc về: Em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); Em Trần Anh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên); Em Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Ba học sinh được Ban Tổ chức trao Bằng khen gồm: Em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Em Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội; Em Võ Sỹ Quốc Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh THPT trong khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao lưu, học hỏi, phát triển năng lực toán học và phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực toán học.

Kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Olympic Toán học quốc tế và tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh cả nước.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 được tổ chức ngày 10/3 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Đoàn Việt Nam tham dự gồm 22 học sinh, trong đó có 2 học sinh thuộc đội tuyển IMO năm 2025 và 20 học sinh có thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026. Năm 2026, kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đây là dấu mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học Việt Nam khi nước ta trở lại tham dự APMO sau 25 năm gián đoạn. Đồng thời, từ năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026 - 2028, tương đương đăng cai tổ chức.

Mỗi thí sinh làm bài trong thời gian 4 giờ với 5 bài toán có độ khó khác nhau. Bài làm và kết quả của các thí sinh được gửi tới Ban Tổ chức quốc tế để thẩm định và công bố kết quả.