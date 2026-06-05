Trao quyết định công tác cán bộ cho 25 nhân sự chủ chốt Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã trao quyết định công tác cán bộ cho 25 nhân sự chủ chốt tại Đại học Quốc gia TPHCM và các trường đại học thành viên.

Chiều 5/6, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao quyết định chỉ định TS.Lưu Trung Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cũng công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ đối với đội ngũ lãnh đạo tại các trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được triển khai trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện các quy định mới về quản trị đại học theo Luật Giáo dục đại học năm 2025, nhằm bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục trong công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh mỗi quyết định được trao không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực, uy tín của mỗi cá nhân mà còn là sự gửi gắm niềm tin đối với tập thể lãnh đạo của các trường đại học thành viên.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, giá trị của chức vụ được thể hiện qua việc sử dụng thẩm quyền để nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo sự yên tâm cho đội ngũ, mở rộng không gian phát triển cho khoa học và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Đại học Quốc gia TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo bà Mai, cơ hội phát triển của các đại học lớn hiện nay là rất lớn, song người đứng đầu các trường thành viên phải có quyết tâm, năng lực tổ chức và bản lĩnh chịu trách nhiệm để biến cơ hội thành kết quả thực tế.

Đại diện các nhân sự nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin bày tỏ sự vinh dự và trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM.

Các đơn vị cam kết cùng Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chiến lược phát triển của ĐH Quốc gia TPHCM trong giai đoạn mới; đẩy mạnh liên kết, liên thông và cộng hưởng nguồn lực; thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, năng động, sáng tạo và hội nhập.

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