Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Trao quyết định công tác cán bộ cho 25 nhân sự chủ chốt Đại học Quốc gia TPHCM

Anh Nhàn - Nguyễn Dũng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã trao quyết định công tác cán bộ cho 25 nhân sự chủ chốt tại Đại học Quốc gia TPHCM và các trường đại học thành viên.

Chiều 5/6, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao quyết định chỉ định TS.Lưu Trung Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

2aoboqbo9pd0cqyxdlsmg9tgxskuebjpoongueam.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cũng công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ đối với đội ngũ lãnh đạo tại các trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được triển khai trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện các quy định mới về quản trị đại học theo Luật Giáo dục đại học năm 2025, nhằm bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục trong công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh mỗi quyết định được trao không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực, uy tín của mỗi cá nhân mà còn là sự gửi gắm niềm tin đối với tập thể lãnh đạo của các trường đại học thành viên.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, giá trị của chức vụ được thể hiện qua việc sử dụng thẩm quyền để nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo sự yên tâm cho đội ngũ, mở rộng không gian phát triển cho khoa học và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Đại học Quốc gia TPHCM.

2aoboqbo9pgoaxtjsufj8r7mgujmvupouxjssdys.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo bà Mai, cơ hội phát triển của các đại học lớn hiện nay là rất lớn, song người đứng đầu các trường thành viên phải có quyết tâm, năng lực tổ chức và bản lĩnh chịu trách nhiệm để biến cơ hội thành kết quả thực tế.

Đại diện các nhân sự nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin bày tỏ sự vinh dự và trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM.

Các đơn vị cam kết cùng Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chiến lược phát triển của ĐH Quốc gia TPHCM trong giai đoạn mới; đẩy mạnh liên kết, liên thông và cộng hưởng nguồn lực; thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, năng động, sáng tạo và hội nhập.

anh-chup-man-hinh-2026-06-05-luc-165912.png
anh-chup-man-hinh-2026-06-05-luc-165923.png
anh-chup-man-hinh-2026-06-05-luc-165931.png
anh-chup-man-hinh-2026-06-05-luc-165938.png

Anh Nhàn - Nguyễn Dũng
#Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đại học #Công tác cán bộ ĐHQG-HCM #Phát triển hệ thống giáo dục đại học #Quản trị và chiến lược phát triển đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe