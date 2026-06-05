Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Đại học Huế có tân Phó Giám đốc

Ngọc Văn

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm GS.TS Trần Đăng Hòa giữ chức Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 5 năm.

Chiều 5/6, Văn phòng Đại học Huế cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định bổ nhiệm GS.TS Trần Đăng Hòa - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Đại học Huế, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Huế. Theo Quyết định số 1533/QĐ-BGDĐT ngày 5/6, thời hạn bổ nhiệm đối với GS.TS Trần Đăng Hòa là 5 năm kể từ ngày ký.

ong-hoa-pgd-dh-hue.jpg
GS.TS Trần Đăng Hòa - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Đại học Huế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Trần Đăng Hòa sinh năm 1971, quê phường Hương An, TP. Huế; là giảng viên cao cấp, có trình độ tiến sĩ và cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hòa giữ chức Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Đại học Huế; từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Trong quá trình công tác, GS.TS Trần Đăng Hòa trải qua nhiều vị trí giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Trường Đại học Nông Lâm cũng như Đại học Huế. Ông được đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu tại Nhật Bản và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nông học, bảo vệ thực vật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ.

Với quyết định bổ nhiệm mới, bộ máy lãnh đạo Đại học Huế hiện gồm Quyền Giám đốc GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy và ba Phó Giám đốc là TS Bùi Văn Lợi, PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung và GS.TS Trần Đăng Hòa.

Ngọc Văn
#Đại học Huế #Phó Giám đốc Đại học Huế #GS.TS Trần Đăng Hòa #Bộ Giáo dục và Đào tạo #GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy #giáo dục đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe