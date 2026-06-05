Đại học Huế có tân Phó Giám đốc

Chiều 5/6, Văn phòng Đại học Huế cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định bổ nhiệm GS.TS Trần Đăng Hòa - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Đại học Huế, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Huế. Theo Quyết định số 1533/QĐ-BGDĐT ngày 5/6, thời hạn bổ nhiệm đối với GS.TS Trần Đăng Hòa là 5 năm kể từ ngày ký.

GS.TS Trần Đăng Hòa - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Đại học Huế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Trần Đăng Hòa sinh năm 1971, quê phường Hương An, TP. Huế; là giảng viên cao cấp, có trình độ tiến sĩ và cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hòa giữ chức Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Đại học Huế; từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

Trong quá trình công tác, GS.TS Trần Đăng Hòa trải qua nhiều vị trí giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Trường Đại học Nông Lâm cũng như Đại học Huế. Ông được đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu tại Nhật Bản và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nông học, bảo vệ thực vật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ.

Với quyết định bổ nhiệm mới, bộ máy lãnh đạo Đại học Huế hiện gồm Quyền Giám đốc GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy và ba Phó Giám đốc là TS Bùi Văn Lợi, PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung và GS.TS Trần Đăng Hòa.