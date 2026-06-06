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Giáo dục

ĐH Duy Tân đào tạo các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm và Kỹ thuật Y sinh

Bảo Ngọc

Lĩnh vực Khoa học Sức khỏe luôn giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho mỗi quốc gia. Tại Đại học (ĐH) Duy Tân, các ngành: (1) Điều dưỡng; (2) Kỹ thuật Xét nghiệm, và (3) Kỹ thuật Y sinh được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hợp tác quốc tế nhằm tạo ra nguồn nhân lực đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh dân số già hóa và khoa học công nghệ ngày một phát triển nhanh hơn. Sinh viên theo học tại đây không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp mà còn có cơ hội thực tập, làm việc tại Nhật Bản với hỗ trợ chi phí lên đến 100%.

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Bảo Ngọc
#ĐH Duy Tân #ngành Điều dưỡng #Khoa học Sức khỏe #Kỹ thuật Y sinh

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