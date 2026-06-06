Thí sinh, phụ huynh liên tục đến UEF đăng ký học bạ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cận kề, Văn phòng tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) liên tục ghi nhận nhiều thí sinh và phụ huynh đến đăng ký hồ sơ minh chứng xét học bạ. Xu hướng chủ động “chọn hướng đi” từ sớm này không chỉ mở rộng cánh cửa vào đại học, mà còn là giải pháp giúp học sinh lớp 12 nhẹ gánh áp lực thi, đồng thời nắm bắt các suất học bổng giá trị phù hợp với điều kiện hiện có.

Sĩ tử 2k8 tăng tốc chuẩn bị phương án vào đại học trước kỳ thi quan trọng

Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, quyết định đăng ký hồ sơ được đưa ra sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng thông qua các chương trình tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT, các ngày hội tuyển sinh cũng như những hoạt động đồng hành của nhà trường trong suốt thời gian qua.

Nếu như trước đây nhiều học sinh thường đợi đến sau kỳ thi mới bắt đầu tìm hiểu và nộp hồ sơ xét tuyển thì hiện nay, thế hệ thí sinh 2k8 có xu hướng chuẩn bị sớm hơn. Việc đăng ký hồ sơ học bạ từ trước kỳ thi được xem là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng nhiều phương án xét tuyển, giảm áp lực tâm lý và chủ động hơn trong việc lựa chọn môi trường học tập phù hợp.

Chọn “đi sớm” một bước, thí sinh tăng lợi thế học bổng và giảm áp lực mùa thi.

Nhiều phụ huynh cho rằng đây cũng là cách giúp con em mình có thêm sự an tâm trong giai đoạn ôn thi căng thẳng. Khi đã hoàn tất một số bước chuẩn bị cho kế hoạch vào đại học, các em có thể tập trung tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp mà không phải cùng lúc giải quyết quá nhiều áp lực liên quan đến việc chọn trường, chọn ngành.

Bên cạnh việc chủ động “giữ chỗ”, yếu tố học bổng cũng là một trong những lý do khiến nhiều thí sinh quyết định đăng ký sớm. Hiện nay, nhiều trường đại học triển khai các chương trình học bổng tuyển sinh với giá trị cao dành cho học sinh có thành tích học tập tốt, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc đạt các tiêu chí riêng của từng trường.

Bạn Mai Khánh Linh - học sinh Trường THCS & THPT Khai Minh (TP.HCM), cho biết: “Em quyết định đăng ký thông tin học bạ vào UEF ngay trong giai đoạn này vì muốn chủ động chuẩn bị cho kế hoạch vào đại học. Khi đã có sẵn một phương án phù hợp, em cảm thấy nhẹ áp lực hơn và có thể tập trung tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Trong quá trình tìm hiểu, em rất thích môi trường học tập song ngữ của UEF cũng như những cơ hội phát triển mà trường mang lại. Vì vậy, em chọn đăng ký từ sớm để nắm bắt cơ hội cho mình”.

Nhiều gia đình lựa chọn đến trường trực tiếp để được tư vấn chi tiết

Tại UEF, bên cạnh các chính sách học bổng tuyển sinh thường niên, nhà trường đang triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2026. Đây được xem là cơ hội giúp học sinh và phụ huynh giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi bước vào môi trường đại học.

Đại diện UEF cho biết, lượng thí sinh đến trường trong thời gian gần đây mong muốn tìm hiểu sâu các ngành nghề, phương thức xét học bạ. Để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh và phụ huynh, nhà trường đã điều chỉnh, tăng cường thời gian tư vấn và tiếp nhận hồ sơ trong ngày.

Việc duy trì đội ngũ tư vấn xuyên suốt cả ngày giúp phụ huynh và học sinh linh hoạt sắp xếp thời gian đến trường, đặc biệt trong thời điểm nhiều em vẫn đang theo lịch học, ôn tập và thi thử dày đặc.

UEF tăng cường thời gian hỗ trợ thí sinh và phụ huynh giai đoạn cận ngày thi

Việc đăng ký hồ sơ học bạ sớm không đồng nghĩa với việc thí sinh đã hoàn tất quá trình xét tuyển hay mất đi cơ hội lựa chọn khác sau này. Ngược lại, đây là bước chuẩn bị giúp người học chủ động hơn trong chiến lược xét tuyển đại học, đồng thời có thêm thời gian cân nhắc các quyết định quan trọng liên quan đến ngành học và môi trường đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là cột mốc quan trọng đối với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, bên cạnh việc tập trung cho kỳ thi, xu hướng chuẩn bị sớm các phương án vào đại học đang cho thấy sự thay đổi tích cực trong tư duy của nhiều thí sinh hiện nay. Thay vì chờ đợi đến phút cuối, các em lựa chọn chủ động xây dựng lộ trình cho tương lai, từng bước tạo lợi thế cho chính mình trước khi cánh cửa đại học chính thức mở ra.