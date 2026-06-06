Bổ nhiệm TS Nguyễn Hữu Thọ giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ. Theo đó, TS. Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Hữu Thọ (bên phải) giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố các quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Thành và PGS.TS. Nguyễn Trung Cang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản trị đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

TS. Nguyễn Hữu Thọ sinh năm 1980, quê tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau; có trình độ Tiến sĩ Văn hóa học và Cao cấp lý luận chính trị. Ông công tác trong ngành giáo dục từ năm 2002 và gắn bó với Trường Đại học Kiên Giang từ những ngày đầu thành lập.

Trong quá trình công tác, TS. Nguyễn Hữu Thọ từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng Khoa Sư phạm và Khoa học xã hội, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Bí thư Đảng ủy nhà trường.