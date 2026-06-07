Nam sinh đeo đầy huy chương gây bão mạng chỉ 'bí kíp' thi cho sĩ tử

TPO - “Đừng nên tự giới hạn bản thân, nếu mình nghĩ mình làm được thì sẽ làm được!”, Lê Thiện Khôi (trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP. Đà Nẵng) tự tin.

Khôi là nam sinh gây “bão mạng” với clip đeo đầy huy chương chạy xe về nhà sau buổi bế giảng năm học.

Trò chuyện với Tiền Phong, Khôi cho hay khá bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của mọi người và nhận nhiều lời chúc cho bản thân cũng như gia đình.

Khôi chia sẻ bí quyết thi với các sĩ tử. Video: Thanh Hiền.

Trong 3 năm THPT, Khôi ẵm nhiều giải và huy chương mà nhiều người mơ ước. Năm lớp 10, Khôi đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Tin học đợt 1 và giải Ba đợt 2. Năm lớp 11, Khôi 3 lần đạt huy chương Vàng Olympic môn Tin học; giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Tin học đợt 1 và giải Nhất đợt 2; huy chương Bạc môn Tin học Huế ICT.

Năm lớp 12, nam sinh trường chuyên tiếp tục gặt hái thành tựu với giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học; giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học; giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp thành phố Đà Nẵng.

Khôi kể bản thân làm quen với máy tính khá sớm, ban đầu chỉ chơi game, xem các chương trình thiếu nhi. Đến lớp 3, Khôi được ba mẹ mua cho máy tính riêng và bắt đầu tìm tòi làm quen Word, PowerPoint, Excel… Năm lớp 5, Khôi tham gia một cuộc thi lập trình nhưng không có giải. Không nản chí, Khôi vẫn thích Tin học và thi đỗ vào chuyên Tin. Với Khôi, học tập cũng cần có sự đam mê. Đam mê tạo ra động lực và kỷ luật để mỗi ngày rèn luyện một tốt hơn.

Đam mê giúp Khôi có thêm động lực và kỷ luật học tập. Ảnh: T. H.

Nhìn loạt thành tích Khôi đạt được, ít ai biết chàng trai này đã hai lần rớt vòng chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

“Lần đầu là khi em học lớp 10, em thi chung với các anh chị lớp 11, 12 nên rớt cũng không buồn. Lần sau lúc em học 11, khi biết kết quả em thấy “đau”, buồn cả tuần. Lúc đó cận ngày thi nhưng em vẫn cứ học cố, tự mình làm phức tạp hoá bài vở nên bước vào làm bài thi không tốt”, Khôi nhớ lại.

Sau lần ấy, Khôi bắt đầu học nghiêm túc hơn và cân đối thời gian để đầu óc được thả lỏng hơn trước ngày thi. Năm lớp 12, Khôi vào đội tuyển, nhìn sức học của Khôi, các thầy cô dự đoán Khôi có khả năng đạt được giải Nhì học sinh giỏi quốc gia. Bản thân Khôi cũng nghĩ mình làm được.

“Có vài bạn đi chỗ này chỗ kia gặp nhiều người giỏi, biết nhiều đối thủ nên hoang mang, nghĩ giải quốc gia cực kỳ khó. Còn em không phân tâm, em nghĩ em làm được thì sẽ làm được”, Khôi tự tin.

Và Khôi đã khẳng định mình bằng giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học trong năm cuối THPT.

Sắp bước vào lần vượt vũ môn quan trọng sau 12 năm đèn sách, Khôi gửi gắm các sĩ tử trước ngày thi đừng nên nhồi nhét kiến thức, làm phức tạp vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả thi.

“Chúng ta đã học cả năm trời hơn 300 ngày rồi, có học thêm 2 ngày sát ngày thi nữa cũng vậy thôi. Vì thế nên phải để đầu óc giải lao, giữ năng lượng để đi thi tốt hơn. Khi làm bài đừng tự áp lực bản thân, đừng nghĩ phải làm được bài này bài kia để đạt kết quả như mong muốn. Mình hãy làm bài hết sức có thể”, Khôi gửi gắm.

Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của nam sinh trường chuyên.

Trước đó, clip Khôi đeo nhiều huy chương, băng đỏ trước ngực, chở theo vali chạy xe về nhà sau buổi bế giảng gây “bão mạng”. Khôi được gọi là “con nhà người ta” với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.