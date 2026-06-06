Lâm Đồng 'bắt tay' Đại học Quốc gia TPHCM đưa chuyển đổi số về tận thôn bản

TPO - Hơn 400 sinh viên tình nguyện thuộc các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tham gia hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng nông thôn hiện đại và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Tăng tốc chuyển đổi số từ cơ sở với sức trẻ

Ngày 6/6, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai các nội dung tình nguyện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hơn 400 sinh viên tình nguyện TPHCM sẽ tham gia các đội hình chuyên sâu hỗ trợ chuyển đổi số tại Lâm Đồng.

Theo nội dung ký kết, trong mùa hè năm nay, hai đơn vị sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; xây dựng các mô hình “Làng quê đáng sống” gắn với “Nông thôn hiện đại”; phát triển hạ tầng số và các giải pháp số phục vụ công tác Đoàn.

Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng triển khai các nội dung tình nguyện trọng điểm.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp với thanh niên; hỗ trợ xây dựng các đề án phát triển thanh niên gắn với chuyển đổi số; đồng thời triển khai các chương trình tình nguyện trọng điểm như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Theo kế hoạch, hơn 400 sinh viên tình nguyện của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tham gia các đội hình chuyên sâu hỗ trợ chuyển đổi số tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Đây được xem là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và người dân địa phương.

Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao nguồn lực cho các đơn vị.

Anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cho biết: Việc ký kết không chỉ mang ý nghĩa tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị mà còn thể hiện cam kết chung trong việc phát huy trí tuệ, sức trẻ của sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ 124 xã, phường và đặc khu ra quân bảo vệ môi trường

Sáng cùng ngày (6/6), tại Trường Đại học Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động và triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.​

Hàng trăm đoàn viên thanh niên Đại học Đà Lạt tham gia lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Việt Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng là địa phương hội tụ những hệ sinh thái đặc trưng từ rừng xanh đại ngàn, cao nguyên đến biển cả. Đây vừa là lợi thế phát triển, vừa đặt ra trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.

Anh Trần Việt Anh nhấn mạnh: Vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và xây dựng lối sống xanh. Đồng thời kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên và thiết thực.

Các cấp bộ Đoàn 124 xã, phường và đặc khu ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên tại 124 xã, phường, đặc khu và các cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải tại khu dân cư, tuyến đường và khu vực công cộng; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Các hoạt động được triển khai đồng bộ từ khu vực đô thị, nông thôn, miền núi đến ven biển và đặc khu, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Lâm Đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nếp sống văn minh.

Đoàn viên tuyên truyền về sản phẩm có thể tái chế nhằm bảo vệ môi trường.



Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, thông qua phong trào, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp, bền vững.