11 đội hình Mùa hè xanh về vùng sâu, vùng khó

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Lâm Đồng đang được triển khai sôi nổi trên toàn tỉnh với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên. Đáng chú ý, địa phương đã tiếp nhận 11 đội hình Mùa hè xanh từ các trường đại học, cao đẳng về địa bàn vùng khó, vùng sâu và vùng xa.

Ngày 6/6, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai đồng bộ với một chương trình và bốn chiến dịch trọng tâm, gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2026 tại xã Hoài Đức, các cấp bộ đoàn đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn và chăm lo thanh thiếu nhi.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung trao quà cho thiếu nhi vùng khó khăn Lâm Đồng.

Riêng đối với Chiến dịch Mùa hè xanh, 6/6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 8 đội hình với 295 sinh viên tình nguyện đang khảo sát, chuẩn bị triển khai hoạt động tại cơ sở.

"Đến ngày 5/6, Lâm Đồng đã tiếp nhận đăng ký của 11 đội hình Mùa hè xanh từ các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh với tổng số 715 sinh viên tình nguyện, trong đó có 155 tình nguyện viên thường trực. Các đội hình sẽ triển khai hoạt động tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa như: Nam Đà, Quảng Phú, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Sắk, Đắk Mil, Thuận Hạnh, Trường Xuân và Thuận An...", chị Trần Diệp Mỹ Dung cho hay.

Theo chị Trần Diệp Mỹ Dung, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ tập trung thực hiện các nội dung như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, xây dựng bản đồ tình nguyện số, hỗ trợ hạ tầng an ninh, duy trì các đội hình 'Bình dân học vụ số' và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn.

Đoàn viên thanh niên xã Quảng Tân hướng dẫn người sử dụng công nghệ.

Bên cạnh đó, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay dự kiến ra quân vào ngày 10/6 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt. Theo thống kê của ngành giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lâm Đồng có hơn 41.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi trên toàn tỉnh.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung cho hay, để đồng hành cùng thí sinh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng sẽ huy động hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại tất cả các điểm thi với các hoạt động như tư vấn tâm lý, hướng dẫn thủ tục dự thi, phát nước uống, suất ăn miễn phí và hỗ trợ phương tiện đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.