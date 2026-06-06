Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ TP. Huế ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2026, hỗ trợ nguồn lực 800 triệu đồng

Ngọc Văn

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại TP. Huế chính thức khởi động với nhiều hoạt động hướng về vùng khó khăn, đồng thời tiếp nhận và trao tặng các công trình, nguồn lực phục vụ cộng đồng trị giá gần 800 triệu đồng.

Ngày 6/6, tại xã A Lưới 2, Thành Đoàn Huế tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, phát động phong trào Hè xanh - Thanh niên Huế tiên phong vì cộng đồng và đồng loạt hưởng ứng Chủ nhật xanh nhân Ngày Môi trường thế giới.

chien-dich-he-2026-2.jpg
Thành Đoàn Huế phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại vùng cao A Lưới.

Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026, tập trung tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, khu vực biên giới và những nơi còn nhiều khó khăn trên địa bàn TP. Huế.

Chương trình gồm một chương trình và bốn chiến dịch trọng tâm, hướng đến hoàn thành 12 chỉ tiêu về tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và chăm lo thiếu nhi.

chien-dich-he-2026-6.jpg
Trao tặng các công trình, phần việc thanh niên cùng nhiều nguồn lực phục vụ chiến dịch với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức tiếp nhận và trao tặng các công trình, phần việc thanh niên cùng nhiều nguồn lực phục vụ chiến dịch với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Trong đó có công trình thanh niên 3T - Tuổi trẻ sống xanh gồm 40 bộ thùng rác phân loại tại nguồn; 5 công trình Tuyến đường xanh biên cương với 300 cây bàng Đài Loan dành cho các xã khu vực A Lưới; nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 250 triệu đồng; chương trình Một cuốn sách - Triệu yêu thương cùng nhiều phần quà, học phẩm dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

chien-dich-he-2026-1.jpg
d9058d86-e496-40a2-9460-6da375e258c5.jpg
Tập huấn khai phá sức mạnh AI.

Các đơn vị đồng hành cũng hỗ trợ công trình Thay hoa mới tại 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP. Huế nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hỗ trợ chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 và trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại 5 xã A Lưới.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 nhằm khuyến khích thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển kinh tế và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

chien-dich-he-2026-7.jpg
chien-dich-he-2026-3.jpg
chien-dich-he-2026-8.jpg
Triển khai vệ sinh môi trường, trồng cây xanh hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh và ngày Môi trường thế giới.

Tại chương trình, các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏMùa hè xanh được ra mắt, nhận cờ lệnh xuất quân, chính thức bắt đầu các hoạt động tình nguyện hè trên toàn thành phố.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã triển khai nhiều phần việc tại các xã vùng cao biên giới thuộc huyện A Lưới cũ như trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thanh niên.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Thành Đoàn Huế #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 #A Lưới 2 #Hè xanh #Chủ nhật xanh #thanh niên tình nguyện #chuyển đổi số #bảo vệ môi trường #thanh niên khởi nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe