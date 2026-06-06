Tuổi trẻ TP. Huế ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2026, hỗ trợ nguồn lực 800 triệu đồng

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại TP. Huế chính thức khởi động với nhiều hoạt động hướng về vùng khó khăn, đồng thời tiếp nhận và trao tặng các công trình, nguồn lực phục vụ cộng đồng trị giá gần 800 triệu đồng.

Ngày 6/6, tại xã A Lưới 2, Thành Đoàn Huế tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, phát động phong trào Hè xanh - Thanh niên Huế tiên phong vì cộng đồng và đồng loạt hưởng ứng Chủ nhật xanh nhân Ngày Môi trường thế giới.

Thành Đoàn Huế phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại vùng cao A Lưới.

Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026, tập trung tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, khu vực biên giới và những nơi còn nhiều khó khăn trên địa bàn TP. Huế.

Chương trình gồm một chương trình và bốn chiến dịch trọng tâm, hướng đến hoàn thành 12 chỉ tiêu về tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và chăm lo thiếu nhi.

Trao tặng các công trình, phần việc thanh niên cùng nhiều nguồn lực phục vụ chiến dịch với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức tiếp nhận và trao tặng các công trình, phần việc thanh niên cùng nhiều nguồn lực phục vụ chiến dịch với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Trong đó có công trình thanh niên 3T - Tuổi trẻ sống xanh gồm 40 bộ thùng rác phân loại tại nguồn; 5 công trình Tuyến đường xanh biên cương với 300 cây bàng Đài Loan dành cho các xã khu vực A Lưới; nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 250 triệu đồng; chương trình Một cuốn sách - Triệu yêu thương cùng nhiều phần quà, học phẩm dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tập huấn khai phá sức mạnh AI.

Các đơn vị đồng hành cũng hỗ trợ công trình Thay hoa mới tại 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP. Huế nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hỗ trợ chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 và trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại 5 xã A Lưới.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 nhằm khuyến khích thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển kinh tế và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Triển khai vệ sinh môi trường, trồng cây xanh hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh và ngày Môi trường thế giới.

Tại chương trình, các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ và Mùa hè xanh được ra mắt, nhận cờ lệnh xuất quân, chính thức bắt đầu các hoạt động tình nguyện hè trên toàn thành phố.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã triển khai nhiều phần việc tại các xã vùng cao biên giới thuộc huyện A Lưới cũ như trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thanh niên.