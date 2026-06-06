Nữ sinh Ngoại thương giành giải Nhất cuộc thi 'Con đường Hoa ngữ'

TPO - Vượt qua hơn 2.600 thí sinh trên toàn quốc, Đàm Phương Chi – nữ sinh dân tộc Tày đến từ Trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi ngâm thơ “Con đường Hoa ngữ 2026”.

Thí sinh tham gia dự thi Vòng chung kết. Trong ảnh là thí sinh Lù Thí Súng (dân tộc Mông) sinh viên Trường CĐ Lào Cai trình bày bài thơ "Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ" của tác giả Tô Thức. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 6/6, tại Trung tâm Văn hóa ULIS-Jonathan KS Choi (Hà Nội), Quỹ Sunwah, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ChineseRd phối hợp tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi "Con đường Hoa ngữ" 2026 với sự tham gia của 30 thí sinh. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất trong số 2.627 thí sinh trên cả nước tham gia dự thi.

Tại vòng chung kết, 30 thí sinh gồm 2 bảng THPT và đại học, cao đẳng đã trình diễn ngâm thơ cổ, văn xuôi và tác phẩm văn học kinh điển Trung Hoa với sự đầu tư nghiêm túc về phát âm, ngữ điệu, cảm xúc và khả năng biểu đạt.

Các thí sinh tham gia tranh tài tại vòng Chung kết. Ảnh: Xuân Tùng

Tình yêu nước không phân biệt giới tính, quốc gia

Tại vòng chung kết ở bảng B – đại học, cao đẳng, Đàm Phương Chi – sinh viên năm cuối chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại (Trường ĐH Ngoại thương) xuất hiện trên sân khấu với bộ giáp nam tính và chọn thể hiện bài thơ cổ “Mãn hồng giang” - tác giả Nhạc Phi. Đây là bài thơ mang đậm hào khí chiến trận, sự căm hờn quân giặc và lòng tận trung báo quốc.

Chi cho biết, bài thơ mang màu đỏ của máu, của chiến tranh và tinh thần yêu nước mãnh liệt. Khi thể hiện, cô liên tưởng ngay đến tác phẩm Hịch tướng sĩ của Việt Nam với tinh thần 'uống máu quân thù'. Để lột tả được cái thần của bài thơ, cô đã chọn hình tượng “Hoa Mộc Lan” – người phụ nữ giả trai tòng quân để khẳng định một thông điệp mạnh mẽ.

Đàm Phương Chi dự thi tại vòng Chung kết. Ảnh: Xuân Tùng

Đàm Phương Chi vốn là học sinh lớp tiếng Trung, trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn); từng nhiều lần giành giải Quán quân tại những sân chơi ngôn ngữ, trong đó có cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam; có cơ hội tham dự cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ ở Trung Quốc.

Màn trình diễn của Phương Chi không chỉ là sự phô diễn về năng lực ngôn ngữ mà còn là sự giao thoa văn hóa sâu sắc.

Chi cho hay: “Việt Nam mình có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Tôi muốn đứng trên sân khấu này để chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể thể hiện những nội dung mạnh mẽ, mãnh liệt. Tình yêu nước không có ranh giới của giới tính, cũng không chia quốc gia hay châu lục”.

Sự thấu hiểu thấu đáo về nội dung tác phẩm cùng phong thái trình diễn tự tin, quyền lực đã giúp Đàm Phương Chi chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo và công nghệ chấm điểm AI, để giành giải Nhất bảng B.

Chi đã có phần trình diễn giàu cảm xúc. Ảnh: Xuân Tùng

Giành giải Nhì bảng B là Đặng Hoàng Minh Hiếu – sinh viên năm 3 Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) với phần trình bày bài thơ "Tương tiến tửu" của tiên thơ Lý Bạch.

“Cái khó nhất là dung hòa được hai cảm xúc buồn và vui của tác giả. AI chấm rất khắt khe, để đạt điểm tuyệt đối từ AI là một thử thách cực đại. Qua bài thơ này, tôi mong muốn truyền đi thông điệp cho giới trẻ là hãy tin vào bản thân mình - Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, có nghĩa là trời sinh ta có tài, tất sẽ có chỗ dùng”, Hiếu nói.

Phần thi của Đặng Hoàng Minh Hiếu. Ảnh: Xuân Tùng

Rèn luyện kỹ năng, hiểu biết văn hóa quốc tế

Ông Hoa Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cho biết, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là dịp để học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, phát triển khả năng cảm thụ văn học và tăng cường hiểu biết văn hóa quốc tế.

Cuộc thi không chỉ nổi bật với số lượng lớn thí sinh tham gia dự thi mà còn ghi dấu bước tiến công nghệ khi trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng chấm điểm. 30 thí sinh có mặt tại vòng chung kết rất xứng đáng.

Ông Hoa Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông La Diệu Quang – Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, ngôn ngữ và văn hóa là cầu nối hai chiều. Ông mong muốn không chỉ người Việt học tiếng Trung mà ngày càng nhiều người Trung Quốc sẽ học tiếng Việt để hiểu hơn về văn hóa của nhau.

Ông La Diệu Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trải qua các phần thi tranh tài giàu cảm xúc của các thí sinh, cuộc thi đã lựa chọn được những gương mặt xuất sắc nhất để trao giải. Bảng A: Giải Nhất thuộc về Nguyễn Bảo Phúc Linh - trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội); giải Nhì là Vy Ánh Nguyệt - trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn); giải Ba là Nguyễn Hoàng Nam Phương - trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) và Nguyễn Châu Hà - trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục (Hà Nội), Mai Ánh Sương - THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).

Bảng B: Giải Nhất là Đàm Phương Chi - Trường ĐH Ngoại thương; giải Nhì là Đặng Hoàng Minh Hiếu - Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội; giải Ba là Lê Thị Thảo Nguyên - ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Nguyễn Thị Như Quỳnh - Học viện Ngoại giao, và Đỗ Thị Ánh Băng - Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Ngoài ra, ở mỗi bảng đấu, Ban Tổ chức đã trao 10 giải Khuyến khích.

Các thí sinh tham gia thi tại vòng Chung kết. Ảnh: Xuân Tùng

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất tặng các thí sinh Nguyễn Bảo Phúc Linh và Đàm Phương Chi. Ảnh: CTV

Các thí sinh đoạt giải Nhì. Ảnh: CTV

Các thí sinh đoạt giải Ba. Ảnh: CTV

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