‘Áo xanh’ đồng hành 51.000 sĩ tử ở Thanh Hóa vượt vũ môn

TPO - Hàng nghìn thanh niên tình nguyện đã đồng hành, hỗ trợ hơn 51.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt qua Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 an toàn, thành công.
Theo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, để đồng hành cùng thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027, đoàn viên thanh niên tại các trường THPT và các xã, phường đã ra quân triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, thành lập 106 đội hình tình nguyện với gần 2.200 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh có một mùa thi an toàn, hiệu quả và thành công.
Nhiều thí sinh sau giờ thi quan trọng tỏ ra thoải mái hơn. Những lời động viên ngắn gọn, những nụ cười thân thiện hay một chai nước mát được trao tận tay đã phần nào giúp các em giảm bớt áp lực, tự tin trong quá trình thi.