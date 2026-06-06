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Giới trẻ

‘Áo xanh’ đồng hành 51.000 sĩ tử ở Thanh Hóa vượt vũ môn

Phạm Trường

TPO - Hàng nghìn thanh niên tình nguyện đã đồng hành, hỗ trợ hơn 51.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt qua Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 an toàn, thành công.

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Trong 2 ngày 5 và 6/6, hơn 51.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trải qua Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
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Cùng với sự hồi hộp của các sĩ tử và phụ huynh, tại các điểm thi, màu áo xanh thanh niên tình nguyện tiếp tục trở thành hình ảnh quen thuộc, để đồng hành, hỗ trợ các thí sinh “vượt vũ môn”.
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Từ sáng sớm, tại các điểm thi, hàng chục đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm. Trong sắc áo xanh nổi bật, các tình nguyện viên liên tục hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ kiểm tra thông tin, nhắc nhở những vật dụng được phép mang vào phòng thi.
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Tình nguyện viên dắt tay đưa sĩ tử qua đường, động viên trước giờ thi.
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Theo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, để đồng hành cùng thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027, đoàn viên thanh niên tại các trường THPT và các xã, phường đã ra quân triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, thành lập 106 đội hình tình nguyện với gần 2.200 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh có một mùa thi an toàn, hiệu quả và thành công.
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Chị Lê Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa (áo trắng giữa) đã tới thăm và động viên các đội hình trong đợt ra quân của chương trình Tiếp sức mùa thi.
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Đội hình xe ôm miễn phí hỗ trợ thí sinh cũng triển khai ở nhiều điểm thi.
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Ngay khu vực cổng trường, những chai nước uống, quạt giấy, bút viết và các vật dụng thiết yếu được chuẩn bị sẵn để hỗ trợ miễn phí cho thí sinh.
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Thời tiết Thanh Hóa những ngày qua nắng nóng, oi bức, phụ huynh các học sinh lo lắng khi con em bước vào kỳ thi.
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Nhiều thí sinh sau giờ thi quan trọng tỏ ra thoải mái hơn. Những lời động viên ngắn gọn, những nụ cười thân thiện hay một chai nước mát được trao tận tay đã phần nào giúp các em giảm bớt áp lực, tự tin trong quá trình thi.
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Lực lượng công an tích cực phân luồng, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn.
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Những nụ cười rạng rỡ của sĩ tử sau kỳ thi.
Phạm Trường
#kỳ thi lớp 10 #Thanh Hóa #tình nguyện viên #đồng hành thí sinh #thi tuyển sinh

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