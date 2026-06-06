‘Áo xanh’ đồng hành 51.000 sĩ tử ở Thanh Hóa vượt vũ môn

TPO - Hàng nghìn thanh niên tình nguyện đã đồng hành, hỗ trợ hơn 51.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt qua Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 an toàn, thành công.