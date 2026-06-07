Lễ trưởng thành giản dị và xúc động trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026

TPO - Không váy áo dạ hội lộng lẫy, học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, cơ sở A (Hà Nội) đã có buổi lễ trưởng thành trang nghiêm, giản dị và xúc động ngay trước Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Lễ Tri ân & Trưởng thành là chương trình dành riêng cho học sinh khối 12 hằng năm của các trường học.

Đây là ngày hội lớn, đong đầy cảm xúc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của các cô cậu học trò dưới mái trường THPT trước khi bước vào cánh cửa đại học.

Khác với những trường học khác, học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp trang trọng để thực hiện các nghi thức như: tưởng nhớ cố GS Văn Như Cương - người sáng lập trường, tri ân thầy cô, thả chim bồ câu và viết lời ước nguyện lên cây.

Học sinh lớp 12 trong lễ phục tốt nghiệp trang trọng.

Mở đầu buổi lễ, toàn thể thầy cô, phụ huynh và học sinh đã dành những phút giây trang nghiêm để chào cờ, hát Quốc ca, tưởng nhớ cố GS Văn Như Cương, người thầy người đặt nền móng cho triết lý giáo dục nhân văn của Trường Lương Thế Vinh.

Các em cùng thầy cô thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca.

Ngay sau đó, học sinh được trao chứng nhận " trưởng thành". Cầm trên tay giấy chứng nhận, nhiều học sinh không giấu nổi niềm tự hào xen lẫn những giọt nước mắt xúc động, nói lời tri ân sâu sắc đến công ơn sinh thành của cha mẹ và công sức dạy dỗ của thầy cô.

Học sinh cùng thầy cô thực hiện nghi thức thả chim bồ câu.

Điểm nhấn đặc biệt của ngày lễ năm nay là nghi thức thả chim bồ câu mang thông điệp 'Chắp cánh ước mơ'.

Đây là hoạt động biểu tượng nhằm chúc mừng sự trưởng thành của các em học sinh sau 12 năm dưới mái trường THPT đồng thời mang theo những khát vọng bay cao, bay xa của thế hệ học sinh.

Nữ sinh Trường Lương Thế Vinh dán những điều ước lên cây.

Tại khu vực "Cây điều ước", các em học sinh đã tự tay dán lên những mảnh giấy mang theo tâm nguyện, hoài bão và lời chúc tốt đẹp nhất cho chặng đường tương lai.​

Ký ức thanh xuân xúc động

Trong dòng lưu bút gửi lại dưới mái trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, một học sinh lớp 12 đã có những lời chia sẻ đầy xúc động về hành trình ba năm cấp ba, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để em trưởng thành hơn.

Nữ sinh rớt nước mắt được cô giáo và bạn an ủi trước giờ lên sân khấu thực hiện nghi lễ.

Từ một học trò bỡ ngỡ bước qua cánh cổng trường với bao điều lạ lẫm ngày nào, giờ đây em đã chuẩn bị thi Tốt nghiệp THPT.

Học sinh đã gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy cô, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thắp lửa, tiếp thêm động lực học tập. Ký ức về những buổi giảng bài quên thời gian và lời nhắc nhở nghiêm khắc của thầy cô sẽ là hành trang vô giá theo các em suốt cuộc đời.

Trong lễ trưởng thành, trường đặt góc hình ảnh và những lời căn dặn học sinh của cố GS Văn Như Cương.

Cố GS Văn Như Cương từng căn dặn học sinh: "Biển học là mênh mông. Trong đó, sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là những vùng biển gần bờ mà thôi".



Bên cạnh tình cảm dành cho thầy cô và những người bạn đồng hành, học sinh còn tự cảm ơn chính bản thân vì đã không bỏ cuộc để có nền tảng kiến thức vững vàng, có kỹ năng bước vào đời.

Những lời chia tay đầy xúc động của học sinh.

Bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, cơ sở A cho biết, lễ trưởng thành mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi học sinh sau một chặng đường học tập dưới mái trường phổ thông để các em bước vào hành trình mới, mang theo hành trang là tri thức, lòng biết ơn, sự tự tin và khát vọng hướng tới tương lai.