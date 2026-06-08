Bọ chét ký sinh trong tai bé 2 tuổi, bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ thú cưng

TPO - Chuyên gia cảnh báo, việc tiếp xúc thường xuyên với chó, mèo không được vệ sinh đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ký sinh trùng ở trẻ nhỏ.

Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa phát hiện nhiều bọ chét ký sinh trong tai một bé gái 2 tuổi ở Sơn La khi tiến hành nội soi Tai Mũi Họng.

Theo thông tin từ bệnh viện, gia đình đưa trẻ đi khám do bé thường xuyên ngứa tai và có thói quen ngoáy tai kéo dài. Qua thăm khám nội soi, các bác sĩ ghi nhận ống tai ngoài của bệnh nhi vẫn thông thoáng, màng nhĩ còn nguyên vẹn nhưng trên bề mặt màng nhĩ xuất hiện nhiều dị vật nhỏ màu đen đang di chuyển. Kết quả xác định đây là bọ chét ký sinh.

Con bọ chết lấy từ tai bé 2 tuổi.

Khai thác yếu tố dịch tễ cho thấy gia đình bệnh nhi nuôi nhiều chó, mèo và trẻ thường xuyên tiếp xúc gần với vật nuôi trong sinh hoạt hằng ngày.

BSCKII Lê Hồng Ánh, Khoa Tai Thần Kinh cho biết, dù trường hợp này chưa ghi nhận tổn thương tai nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bọ chét có thể tiếp tục ký sinh và sinh sản trong ống tai. Trứng bọ phát triển thành ấu trùng rồi nở ngay trong môi trường tai, làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương các cấu trúc tai và ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chỉ định điều trị tại chỗ bằng thuốc nhỏ tai và tiếp tục theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chú ý vệ sinh cá nhân cho trẻ, tắm rửa và gội đầu thường xuyên nhằm loại bỏ nguy cơ bọ chét bám trên cơ thể hoặc tóc. Bên cạnh đó, chó mèo trong gia đình cần được vệ sinh định kỳ, sử dụng các biện pháp phòng và diệt bọ chét theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.

Bác sĩ nội soi lấy bọ chét trong tai bệnh nhi.

Ngoài ra, chăn màn, quần áo và các vật dụng sinh hoạt cũng cần được giặt giũ sạch sẽ, đặc biệt tại những khu vực thú cưng thường xuyên tiếp xúc để hạn chế nguy cơ lây lan ký sinh trùng.

Các bác sĩ lưu ý, khi trẻ có biểu hiện ngứa tai kéo dài, thường xuyên ngoáy tai hoặc cảm thấy khó chịu ở tai, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh tự ý xử lý tại nhà gây biến chứng nguy hiểm.

Theo chuyên gia, việc chăm sóc vật nuôi và giữ gìn vệ sinh môi trường sống không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe thú cưng mà còn góp phần phòng ngừa các bệnh ký sinh trùng có thể lây sang trẻ nhỏ và các thành viên trong gia đình.

Bọ chét có thể truyền sán dây nếu vô tình bị nuốt phải. Ấu trùng bọ chét có thể nuốt phải trứng sán dây, trứng này nở và phát triển bên trong bọ chét cho đến khi cả hai cùng trưởng thành. Nếu một con vật vô tình nuốt phải con bọ chét đó, chúng sẽ trở thành vật chủ tiếp theo của sán dây. Trong những trường hợp hiếm gặp, con người có thể nuốt phải bọ chét. Các loài sán dây thường ảnh hưởng đến người khác với các loài ảnh hưởng đến chó và mèo. Hầu hết các trường hợp nhiễm sán dây ở người xảy ra do ăn thịt và cá sống hoặc chưa chín kỹ.

Trẻ nhỏ có nguy cơ nhiễm sán dây từ bọ chét mèo cao hơn người lớn. Trẻ nhỏ thường ít rửa tay hơn người lớn và hay cho đồ vật vào miệng, điều này làm tăng nguy cơ vô tình nuốt phải bọ chét bị nhiễm bệnh. Phòng ngừa bọ chét là điều cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của sán dây sang người.

Hầu hết các vết cắn của bọ chét trên người đều vô hại nhưng gây khó chịu. Tuy nhiên, bọ chét có khả năng mang theo các bệnh và ký sinh trùng có thể ảnh hưởng đến con người và gây ra bệnh nghiêm trọng. Thêm vào đó, nhiều người bị dị ứng với nước bọt của bọ chét, vì vậy vết cắn có thể rất ngứa. Ngăn ngừa bọ chét trên vật nuôi trong nhà giúp giảm thiểu sự tiếp xúc của con người với bọ chét và các bệnh do bọ chét truyền.

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