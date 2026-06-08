Bộ GD&ĐT lí giải đề xuất liên thông 'ngược'

TPO - Mới đây, Bộ GD&ĐT đang tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học. Một trong những điểm mới thu hút sự chú ý là đề xuất cho phép người học ở trình độ cao hơn có thể liên thông để hoàn thành chương trình ở trình độ thấp hơn.

Theo dự thảo thông tư, đào tạo liên thông sẽ được đặt trong một chỉnh thể thống nhất giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, dựa trên khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn đầu ra và yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Bảo vệ quyền lợi người học

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT lí giải, mục tiêu cốt lõi của đề xuất liên thông từ trình độ cao xuống trình độ thấp là nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học, giảm lãng phí trong đào tạo và tạo điều kiện tối đa cho việc học tập suốt đời.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, người học có nhu cầu học tập rất linh hoạt, nhiều người quay lại học sau nhiều năm đi làm, muốn học thêm chứng chỉ nghề nghiệp, chuyển đổi ngành nghề hoặc tích lũy kết quả học tập theo từng giai đoạn.

Do đó, tinh thần của dự thảo là tôn trọng kết quả học tập thực chất. Nếu một học phần đã được đánh giá đạt chuẩn thì cần có cơ chế ghi nhận, bảo lưu và sử dụng hợp lí, tránh việc người học phải học lại những nội dung tương đương về khối lượng, thời lượng lẫn chuyên môn.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT. Ảnh: Dương Triều

“Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với xu hướng quốc tế về công nhận tín chỉ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người học và tăng tính dịch chuyển linh hoạt giữa các lộ trình học tập - nghề nghiệp”, GS Nguyễn Tiến Thảo khẳng định.

Không phải là xu hướng "đi lùi"

Bộ GD&ĐT khẳng định, dự thảo không thiết kế một dòng đào tạo từ trình độ cao xuống trình độ thấp, cũng không khuyến khích người học đang theo học bậc cao chuyển sang học bậc thấp hơn như một xu hướng đào tạo.

Vấn đề cốt lõi ở đây là công nhận kết quả học tập đã tích lũy. Ví dụ, một sinh viên đã hoàn thành một số học phần cơ sở ngành ở trình độ đại học nhưng vì lý do cá nhân chưa thể tốt nghiệp, sau đó muốn chuyển sang học một chương trình cao đẳng phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp trước mắt. Lúc này, cơ sở đào tạo có thể xem xét miễn trừ các học phần tương đương để giảm tải việc học lại, giúp người học sớm hoàn thành chương trình.

Việc cho phép liên thông và công nhận tín chỉ không đồng nghĩa với việc hạ thấp hay nới lỏng các tiêu chuẩn chất lượng. Để được cấp văn bằng ở trình độ thấp hơn (như cao đẳng), theo GS Nguyễn Tiến Thảo, người học vẫn phải trúng tuyển hoặc đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu vào của chương trình đó; hoàn thành các học phần còn thiếu, các học phần thực hành, thực tập và đạt chuẩn đầu ra của chương trình.

Quy định này thực chất còn đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải đối sánh kĩ lưỡng hơn về chuẩn đầu ra, nội dung, khối lượng học tập và tăng cường trách nhiệm giải trình. Việc công nhận kết quả học tập sẽ không thực hiện đại trà, không tự động và không chỉ nhìn vào tên học phần. Mỗi trường hợp đều phải được hội đồng chuyên môn xem xét kĩ dựa trên hồ sơ học tập, đề cương chi tiết, phương pháp đánh giá.

Sau khi Thông tư được ban hành, các trường sẽ phải công khai minh bạch các điều kiện đầu vào, quy trình công nhận học phần cũng như tỉ lệ tín chỉ tối đa được xem xét. Đặc biệt, trong kỉ nguyên số, toàn bộ cơ chế này sẽ gắn liền với hồ sơ học tập số và dữ liệu tín chỉ để phục vụ công tác lưu trữ, xác minh và hậu kiểm minh bạch.