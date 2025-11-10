Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường đại học phải thiết kế lại chương trình đào tạo

Hoa Ban
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Trước yêu cầu của thực tế, các trường đại học (ĐH) sẽ phải thiết kế lại chương trình đào tạo với sự vào cuộc của doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân, trước cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, nên cần thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực xanh, tư vấn chính sách xanh; triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh.

Trong bối cảnh các nghị quyết mới của Đảng khuyến khích phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm thế nào để hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo, và vườn ươm doanh nghiệp ngay trong lòng trường đại học? Mỗi ý tưởng, mỗi dự án nghiên cứu cần được nuôi dưỡng bằng sự tham gia của doanh nghiệp, nơi tri thức gặp thực tiễn, nơi nghiên cứu trở thành động lực của phát triển. Về mô hình liên kết 3 “nhà”: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm sao để hợp tác không dừng lại ở các kí kết, mà trở thành chuỗi giá trị tri thức liên thông và doanh nghiệp được thụ hưởng giá trị thực.

6b.jpg
Sinh viên ngành Du lịch - Khách sạn thực hành, thực tập. Ảnh: THÁI NGUYỄN

Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc Fiin Group, cho rằng, Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên dữ liệu và AI nhanh nhưng năng lực nguồn nhân lực chưa theo kịp tốc độ thị trường do khoảng cách giữa học thuật và nhu cầu doanh nghiệp còn lớn. Việc thiếu môi trường thực hành với dữ liệu thật; kĩ năng phân tích, tư duy với AI chưa phổ biến; sinh viên giỏi công cụ nhưng thiếu tư duy ứng dụng... là vấn đề đang đặt ra. Vì vậy, doanh nghiệp phải tốn thời gian đào tạo lại trước khi nhân sự làm được việc (doanh nghiệp thường đào tạo lại khoảng 3 - 6 tháng). Khi đó sinh viên khó cạnh tranh ở thị trường khu vực và quốc tế và cơ hội AI - Data của Việt Nam bị thu hẹp, tốc độ đổi mới và chuyển đổi số chậm.

Ông Hiệu đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Đào tạo thực chiến (học phải gắn với thực hành thật, dữ liệu thật, rèn năng lực, không chỉ biết công cụ mà còn phải biết ứng dụng để ra quyết định); kết nối nhà trường - doanh nghiệp và nuôi dưỡng sáng tạo, tư duy AI.

Hoa Ban
#Trường đại học phải thiết kế lại chương trình đào tạo #Đại học Kinh tế Quốc dân #Fiin Group

Cùng chuyên mục