Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) háo hức tập luyện chờ đón Hoa hậu Việt Nam

Tú Chân

SVO - Trước chương trình giao lưu giữa sinh viên Thái Nguyên với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS), với sự tự tin vào năng lực của bản thân, đông đảo nữ sinh của TNUS đã tích cực tập luyện để có màn thể hiện tốt nhất trước Ban Tổ chức và các đơn vị truyền thông vào sáng mai (ngày 9/6).

Đây cũng là chương trình đầu tiên trong chuỗi các chương trình giao lưu giữa sinh viên với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại miền Bắc, có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Phạm Thuỳ Dương, MC Công Lưu, ca sĩ Hà Đức Tâm …

2aoboqc3hoqj7yapzgpxirclt6foqrcf7vmdprhe.jpg
2aoboqc3hoocwe66vlfk0mbnvppyjykxqxfxmieg.jpg
2aoboqc3hoocwe66vlfk0mkbdcsyakujuxq757fk.jpg
Sinh viên tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình giao lưu với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

TS. Dương Văn Tiệp - Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), cho biết, ngay khi Ban Tổ chức chọn Trường Đại học Khoa học là địa điểm duy nhất tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu giữa sinh viên với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026, nhiều nữ sinh của TNUS đã chủ động tập luyện để thể hiện vẻ đẹp toàn diện trong màn xuất hiện ấn tượng nhất trước các đại diện của Ban Tổ chức chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 và các cơ quan truyền thông.

2aoboqc3hoqhrm0cblzrkedvyxlsf4bebsvbod1u-1.jpg
Sinh viên TNUS sẵn sàng cho chương trình giao lưu cùng Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh và Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026.
2aoboqc3horsqqfzhznb4lcuwhufz4oxfqzh6jz6.jpg
2aoboqc3hopkj12vzuzbcqohsmotaoarthfjwz7o.jpg
2aoboqc3hopidesj1zj5dnhvwdeci9uca4woucw4.jpg
Tú Chân
#Giao lưu sinh viên với Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chương trình tại Đại học Thái Nguyên #Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh #Chuẩn bị và tập luyện của sinh viên #Tầm quan trọng của sự kiện trong khu vực

Xem thêm

Cùng chuyên mục