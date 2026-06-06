KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026 Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may, háo hức nhận 'xoài Đăng khoa' trước thềm kỳ thi tốt nghiệp

SVO - Sáng 6/6, bốn ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, hàng ngàn thí sinh và phụ huynh đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng lễ, gửi gắm nguyện ước vượt vũ môn thành công. Năm nay, Văn Miếu mang đến một bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên tổ chức trao tặng "xoài Đăng khoa", nhằm gửi gắm lời chúc may mắn, đỗ đạt và thành công trong học tập, thi cử đến các sĩ tử.