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KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may, háo hức nhận 'xoài Đăng khoa' trước thềm kỳ thi tốt nghiệp

Lê Vượng - Quế Linh - Duy Anh

SVO - Sáng 6/6, bốn ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, hàng ngàn thí sinh và phụ huynh đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng lễ, gửi gắm nguyện ước vượt vũ môn thành công. Năm nay, Văn Miếu mang đến một bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên tổ chức trao tặng "xoài Đăng khoa", nhằm gửi gắm lời chúc may mắn, đỗ đạt và thành công trong học tập, thi cử đến các sĩ tử.

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Ngay từ sớm, đông đảo phụ huynh và học sinh đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi mua vé. Ghi nhận lúc 8 giờ sáng, khu vực bán vé của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trong tình trạng xếp hàng đông nghịt.
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Các sĩ tử xếp thành hàng dài tiến vào Văn miếu.
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Các sĩ tử tự tay viết sớ, chuẩn bị mâm lễ.
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Phía trong khu vực hành lễ, các thí sinh cùng gia đình cẩn thận dâng sớ cầu may. Nhiều bạn còn mang kèm theo các vật dụng thi cử thiết yếu như giấy báo dự thi, bút viết, máy tính, thước kẻ... để mong nhận được nhiều may mắn.

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Điểm nhấn đặc biệt nhất trong ngày là việc khu di tích dành tặng món quà mang tên "xoài Đăng khoa" cho các thí sinh. Các cán bộ của khu di tích đã cẩn thận thu hái những trái xoài đang độ chín trên các cây cổ thụ trong khuôn viên. Xoài hái xong được thành kính dâng lên các bậc Tiên Thánh, Tiên Nho.
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Sau khi dâng lễ, món quà đặc biệt này được trao tận tay cho các sĩ tử thay cho lời chúc may mắn, đỗ đạt. Rất đông đảo sĩ tử đã hào hứng xếp hàng để đến lượt nhận xoài. Cùng nhóm bạn từ Bắc Ninh lên Thủ đô dịp cuối tuần, bạn Nguyễn Văn Thái xem đây là dịp để vừa cầu may, vừa thư giãn đầu óc. Cầm trên tay quả xoài may mắn, Thái hào hứng chia sẻ: “Hiện tại, tâm lý của mình khá thoải mái và đã sẵn sàng bước vào kỳ thi. Hôm nay đến Văn Miếu, mình không chỉ được vãn cảnh cho thư thái mà còn được tặng quả 'xoài Đăng khoa'. Món quà này thực sự rất thú vị, mang lại không khí vui vẻ và tiếp thêm động lực cho chúng mình”. Chia sẻ chung niềm vui ấy, bạn Minh Ánh (Trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội) bày tỏ: “Năm nay, mình đặt nguyện vọng và hy vọng sẽ đỗ vào ngành Sư phạm. Thú thực, trước thềm kỳ thi, mình cũng cảm thấy khá lo lắng và áp lực. Tuy nhiên, khi đến Văn Miếu và được nhận tận tay trái 'xoài Đăng khoa', mình thấy rất vui và bình tâm hơn. Mình hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi để có thể hoàn thành thật tốt bài thi sắp tới”.
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Sĩ tử cùng thầy cô, bạn bè check in trước Khuê Văn Các.
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Từ lâu, việc dâng hương cầu may tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước thềm mỗi kỳ thi quan trọng đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh gắn bó với đông đảo sĩ tử, phụ huynh và các thầy cô giáo.

Ảnh: Lê Vượng - Quế Linh - Duy Anh

Lê Vượng - Quế Linh - Duy Anh
#Lễ hội cầu may tại Văn Miếu #Quà tặng 'xoài Đăng khoa' #Niềm tin và hy vọng thi cử #Nghi lễ dâng hương truyền thống #Tinh thần lạc quan trước kỳ thi #Kỳ thi tốt nghiệp THPT

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