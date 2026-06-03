Bác sĩ gen Z tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Y Hà Nội, xuất sắc giành học bổng toàn phần Chính phủ Nhật

SVO - Tạ Thành Đồng từng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra, với điểm học tập 8,39/10, chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt ở trường ĐH Y Hà Nội. Sau đó, anh xuất sắc nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản (MEXT), hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ Răng Hàm Mặt tại xứ sở hoa anh đào.

Tạ Thành Đồng (sinh năm 2001, Hà Nội) hiện đang theo học chương trình tiến sĩ tại Viện Khoa học Tokyo (Institute of Science Tokyo), với học bổng toàn phần MEXT (Monbukagakusho) của Chính phủ Nhật Bản cấp cho sinh viên quốc tế. Học bổng này sẽ hỗ trợ Thành Đồng toàn bộ học phí, sinh hoạt phí hằng tháng cùng vé máy bay khứ hồi.

Thành Đồng (trái) và GS. TS. TTƯT Võ Trương Như Ngọc, người thầy luôn dõi theo, chỉ bảo và định hướng anh trong suốt 6 năm qua, tại trường ĐH Y Hà Nội.

Thành Đồng cho biết, việc chuẩn bị hồ sơ du học bậc nghiên cứu sinh ngoài việc đảm bảo các tiêu chí về kỹ năng tiếng Anh, thành tích học tập, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tích lũy được đều đóng vai trò quan trọng. Ở bậc đại học, Thành Đồng có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu cùng nhiều thầy cô và một số chuyên gia trong lĩnh vực. Nhờ đó, anh tích lũy thêm kinh nghiệm và có tên trong một số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, Tạ Thành Đồng đã giành được nhiều thành tích tiêu biểu: - Giải Nhất cuộc thi báo cáo khoa học QUEST 2023 The graduated dental science extravaganza (Ấn Độ). - Giải Nhất phần Báo cáo Khoa học lĩnh vực Lâm sàng trong Diễn đàn Sinh viên tại Hội nghị Khoa học Đào tạo liên tục & Triển lãm Răng Hàm Mặt lần thứ VIII năm 2023 tại Cần Thơ, tổ chức bởi Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam. - Giải Nhì phần Báo cáo E-poster tại Diễn đàn Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Răng Hàm Mặt quốc tế lần thứ 3, trong Hội nghị thường niên Universiti Malaya lần thứ 25 tại Malaysia. - Giải Ba phần thi "Gray’s anatomy" tại Hội nghị Khoa học Nha khoa Quốc tế Quest 7.0 2023, tổ chức bởi Coorge Institute, Ấn Độ.

Trước khi nhận học bổng toàn phần, Thành Đồng từng nhận học bổng ODAPUS trao đổi sinh viên Răng Hàm Mặt giữa trường ĐH Nha khoa (ĐH Okayama, Nhật Bản) và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt (trường ĐH Y Hà Nội). Khóa học diễn ra trong vòng 16 ngày, giúp anh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người cũng như môi trường làm việc tại Nhật Bản.

Thành Đồng (thứ ba, từ trái sang) tham gia chương trình học bổng trao đổi ngắn hạn với trường ĐH Okayama (Nhật Bản).

Thế nhưng, hòa nhập với môi trường làm việc ở Nhật, từ ngôn ngữ, văn hóa đến cách làm việc, mọi thứ đều mới. Thành Đồng dần thích nghi, chủ động giao tiếp, chấp nhận sai sót và học từ những trải nghiệm hằng ngày. Điều thuận lợi là anh nhận được sự giúp đỡ của các giáo sư, thầy cô, đồng nghiệp ở khoa. Sau giờ làm, anh dành thời gian trau dồi thêm tiếng Nhật để cải thiện khả năng giao tiếp và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Thành Đồng (trái) chụp ảnh cùng GS Keiji Moriyama tại Viện Khoa học Tokyo, Nhật Bản.

Một ngày làm việc của Thành Đồng thường gồm các công việc trong phòng thí nghiệm cùng việc thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học cơ bản, bên cạnh việc thăm khám, hỗ trợ bệnh nhân trong việc chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị các bệnh lý về răng, lợi, khoang miệng. Ngoài ra, anh còn phối hợp chặt chẽ với bác sĩ và đồng nghiệp, liên tục học hỏi để nâng cao chuyên môn. Thành Đồng cũng học thêm tác phong làm việc như đi làm đúng giờ, sự cẩn thận và chỉn chu trong từng bước thực hành, phong thái làm việc của các bác sĩ ở Nhật Bản.

Bác sĩ trẻ chia sẻ thêm: “Ngành y nói chung và ngành Răng Hàm Mặt nói riêng là một ngành rất đặc thù, đòi hỏi người bác sĩ luôn trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn để đảm bảo việc điều trị phù hợp với bệnh nhân. Bên cạnh công việc chính, mình dành thời gian đọc thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng như về lâm sàng liên quan đến chuyên ngành nắn chỉnh răng, các phẫu thuật răng hàm mặt thường gặp… Đặc biệt, mình duy trì công việc nghiên cứu khoa học và trau dồi thêm vốn ngoại ngữ cả khi học tập ở Việt Nam lẫn du học Nhật”.

Thành Đồng (trái) chụp ảnh cùng GS Naoto Ohtake - Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc điều hành tại Viện Khoa học Tokyo, Nhật Bản.

Tại phòng thí nghiệm Viện Khoa học Tokyo (Institute of Science Tokyo), Thành Đồng hiện đang tập trung vào nghiên cứu liên quan đến chuột chuyển gen (transgenic mouse), nhằm phát hiện vai trò của các cấu trúc di truyền đối với sự phát triển của cấu trúc sọ mặt. Từ đó, anh hiểu được nguồn gốc và cơ chế ảnh hưởng của các dị tật bẩm sinh vùng sọ mặt trên người, liên quan đến các chỉ định chỉnh hình và nắn chỉnh răng trên các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật.

Thành Đồng và gia đình trong ngày tốt nghiệp.

Sau nhiều năm học tập, làm nghiên cứu từ sớm và gắn bó với công việc bác sĩ Răng Hàm Mặt, Thành Đồng cho rằng, việc nhận học bổng tiến sĩ ở tuổi 25 chưa phải “đích đến”, mà chỉ là một “vạch xuất phát” mới trên hành trình học thuật dài phía trước. Bên cạnh việc học tập, Thành Đồng còn dành thời gian chơi thể thao và xem phim. Anh đặc biệt yêu thích bóng đá và cầu lông. Hoạt động thể chất giúp anh duy trì sức khỏe tốt và cân bằng về mặt tinh thần trong quá trình học tập và làm việc.