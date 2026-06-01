'Huân chương Xanh' 2026: Khi sinh viên viết tiếp truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’

Gửi gắm lòng biết ơn và sự trân trọng

Chiến dịch tình nguyện 'Huân chương Xanh' triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh; thực hiện mô hình “Bữa cơm yêu thương” tại các hộ gia đình neo đơn; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Long Hải. Qua đó, chương trình góp phần kết nối thế hệ trẻ với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước.

Ông Nguyễn Chí Tường (ngoài cùng, bên phải) xúc động kể lại những câu chuyện về tình đồng đội trong những năm tháng chiến đấu tại chiến trường.

Đại diện Ban tổ chức, Trần Lê Duy Tân (năm thứ ba, ngành Hệ thống thông tin, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch) cho biết, chiến dịch hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” trong sinh viên và thanh niên: “Đây là cơ hội để chúng mình thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết và chung tay xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái. Tuổi trẻ không ngại khó”.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TP. HCM), các chiến sĩ tình nguyện đã có dịp gặp gỡ 44 cựu chiến binh, lắng nghe những ký ức về một thời chiến đấu gian khó, cũng như những lời nhắn nhủ các cựu chiến binh dành cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nhiều danh hiệu vui như “Chiến sĩ bảnh trai nhất”, “Người phụ nữ kiên cường nhất”, “Anh hùng vĩ đại nhất”... được trao tặng nhằm tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa sinh viên và các cựu chiến binh.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là hoạt động trao tặng những chiếc huân chương lưu niệm cùng các bức thư tay do chính sinh viên chuẩn bị, thể hiện sự tri ân đối với các cựu chiến binh.

Ông Phạm Quốc Chính (thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất) chia sẻ: “Sự có mặt của các cháu là nguồn động viên lớn, tiếp thêm nghị lực để tôi vượt qua những đau đớn do vết thương chiến tranh để lại”.

Ban tổ chức mong rằng những chiếc nón tai bèo cùng các bức thư tay chứa đựng tình cảm của sinh viên sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đối với các cựu chiến binh.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích và góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, phát triển.

Trau dồi kỹ năng từ thực tiễn

Chiến dịch có sự tham gia của 50 chiến sĩ tình nguyện, là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đây không chỉ là dịp để sinh viên hiểu rõ hơn những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước mà còn là môi trường thực tiễn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

Giao diện website giới thiệu Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất do các chiến sĩ tình nguyện thực hiện.

Phát huy thế mạnh của sinh viên Công nghệ thông tin trong hoạt động tình nguyện, Ban tổ chức đã triển khai nhiều nội dung chuyên môn. Trong đó, công trình thanh niên “Website giới thiệu Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất” được các chiến sĩ trực tiếp xây dựng, với kỳ vọng góp phần lan tỏa thông tin, hình ảnh và những giá trị tích cực của trung tâm đến cộng đồng.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn, sinh viên còn có cơ hội rèn luyện các kỹ năng mềm thông qua quá trình tổ chức và triển khai chương trình. Theo Duy Tân, thách thức lớn nhất của chiến dịch là công tác vận động nguồn lực và hoàn thành các chỉ tiêu gây quỹ. Tuy nhiên, chính những khó khăn này đã tạo điều kiện để sinh viên học hỏi và trưởng thành hơn.

“Hoạt động giúp sinh viên rèn luyện khả năng phối hợp, phân công công việc và cùng nhau giải quyết những áp lực phát sinh trong quá trình gây quỹ, tổ chức chương trình”, Duy Tân cho biết.

Chuyến tình nguyện kéo dài hai ngày tại địa phương giúp sinh viên hiểu hơn về giá trị của lòng biết ơn thông qua những hoạt động thiết thực.

Trần Hoàng Ngọc Lan (năm thứ hai, ngành Thương mại điện tử, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ: “Đối với mình, Chiến dịch tình nguyện 'Huân chương Xanh' là một chương trình rất ý nghĩa. Đây là cơ hội để mình hiểu hơn về những khó khăn, mất mát mà các bác đã trải qua trong và sau chiến tranh. Đồng thời, mình cũng học được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động thiện nguyện”.

Mỗi hoạt động trong chiến dịch là một bài học thực tiễn về lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang để sinh viên tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động vì xã hội.

Ảnh: Fanpage Chiến dịch tình nguyện Huân Chương Xanh.