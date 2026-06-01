Dù từng gián đoạn việc học 6 năm, nam sinh ngành Luật đạt GPA 3,90 và ba lần là 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố

SVO - Sở hữu GPA 3,90/4,0, ba năm liên tiếp đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố cùng nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội, Nguyễn Minh Tiến (ngành Luật Kinh tế, Đại học Phenikaa) là gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên năng động. Ít ai biết rằng, trước khi trở lại giảng đường và đạt được những kết quả này, Tiến từng có quãng thời gian dài gián đoạn việc học, trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi lựa chọn theo đuổi ngành Luật, với mong muốn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của những người yếu thế trong xã hội.

Quãng lùi 6 năm và bài học từ "trường đời"

Năm 2016, Minh Tiến bước vào giảng đường đại học với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, trước áp lực tài chính và sự thiếu định hướng ở tuổi trẻ, Tiến đã quyết định tạm dừng việc học để đi làm.

Nhìn lại quãng thời gian rời xa giảng đường, Tiến cho biết, đó là giai đoạn bản thân có nhiều lựa chọn chưa phù hợp và phải trả giá bằng những năm tháng chông chênh trong cuộc sống. Trong nhiều năm, anh trải qua nhiều công việc khác nhau, tiếp xúc với nhiều môi trường lao động và những hoàn cảnh sống đa dạng. Chính những trải nghiệm đó đã mang đến cho Tiến những bài học thực tế mà khó có thể tìm thấy trong sách vở.

Minh Tiến đạt Giải Nhì Nghiên cứu Khoa học nhờ đề tài có tính ứng dụng và giá trị thực tiễn cao.

Quá trình làm việc và sinh hoạt cùng những người lao động phổ thông giúp Tiến nhận thấy không ít trường hợp gặp thiệt thòi do hạn chế về hiểu biết pháp luật. Những trải nghiệm ấy, cùng sự trăn trở về con đường bản thân đã lựa chọn, dần thôi thúc Tiến nhìn nhận lại giá trị của việc học và vai trò của pháp luật trong đời sống. Từ đó, nam sinh xác định mục tiêu theo đuổi lĩnh vực pháp lý, với mong muốn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người yếu thế trong xã hội.

Năm 24 tuổi, Tiến quyết định trở lại giảng đường và trúng tuyển ngành Luật Kinh tế, Đại học Phenikaa theo diện tuyển thẳng. Với vốn sống tích lũy sau nhiều năm lao động, Tiến xem việc học lại không phải là sự bắt đầu muộn mà là cơ hội để theo đuổi mục tiêu đã được xác định rõ ràng sau những trải nghiệm thực tế.

Nỗ lực học tập và định hướng nghiên cứu pháp luật

Trở lại giảng đường với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mục tiêu học tập, Minh Tiến nhanh chóng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Sau bốn năm học tập tại đại học, Tiến duy trì điểm trung bình tích lũy (GPA) ở mức 3,90/4,0. Nam sinh cũng ba năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội (2023, 2024, 2025) và nhiều lần nhận Giấy khen “Sinh viên xuất sắc tiêu biểu” dành cho sinh viên dẫn đầu ngành học của Giám đốc Đại học Phenikaa.

Minh Tiến tham gia tích cực các hoạt động Đoàn Thanh niên, góp phần tổ chức và triển khai nhiều chương trình ý nghĩa dành cho sinh viên.

Bên cạnh thành tích học tập, Tiến dành nhiều thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Các lĩnh vực được nam sinh quan tâm tập trung vào quyền con người, sự phát triển của con người, cùng những vấn đề lý luận, lịch sử về nhà nước và pháp luật. Năm 2026, Tiến giành giải Nhì Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Đại học, với đề tài “Sự giao thoa giữa quyền chuyển đổi giới tính và các quyền nhân thân khác của cá nhân”.

Hiện nay, Tiến đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp về quyền của lao động nữ theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Các hướng nghiên cứu mà anh lựa chọn đều gắn với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Song song với việc học tập và nghiên cứu, Tiến chủ động trau dồi ngoại ngữ nhằm mở rộng cơ hội học tập và phát triển chuyên môn. Không tham gia các khóa luyện thi, anh tự học thông qua việc đọc sách, báo, tài liệu chuyên ngành và tiếp cận các nguồn học liệu bằng tiếng Anh. Năm 2025, Tiến nhận học bổng toàn phần tham gia chương trình trao đổi mùa Hè tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai Len, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình học tập và hội nhập quốc tế.

Dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Bên cạnh thành tích học tập và nghiên cứu khoa học, Minh Tiến còn tích cực tham gia công tác Đoàn và các hoạt động dành cho sinh viên tại Đại học Phenikaa. Hiện nay, Tiến đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức Đoàn như Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Đại học Phenikaa, Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Luật và Cố vấn sáng lập Câu lạc bộ Luật gia trẻ.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Tiến là vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Phenikaa. Trong thời gian tham gia điều hành, câu lạc bộ duy trì nhiều hoạt động học tập, trao đổi về lý luận chính trị dành cho sinh viên và được Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Năm 2025, với vai trò Đội trưởng, Tiến cùng đội thi của Đại học Phenikaa giành giải Nhì cuộc thi Các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Thành phố. Đối với Tiến, hoạt động Đoàn không chỉ là môi trường rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và lãnh đạo, mà còn là cơ hội để đóng góp cho cộng đồng sinh viên và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường đại học.

Minh Tiến tham gia chương trình trao đổi học thuật tại Vương quốc Anh, mở rộng kiến thức chuyên môn và trải nghiệm môi trường học tập quốc tế.

Định hướng theo đuổi nghiên cứu pháp lý

Sau khi tốt nghiệp, Minh Tiến dự định tiếp tục học tập ở bậc cao hơn, đồng thời nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuyên môn để phục vụ cho định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Mục tiêu mà Tiến hướng tới là trở thành giảng viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật. Những lĩnh vực nam sinh đặc biệt quan tâm gồm Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Pháp luật Kinh tế và Pháp luật về Quyền con người.

Từ quãng thời gian gián đoạn việc học đến khi trở lại giảng đường và đạt được nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn, Minh Tiến cho rằng, mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp bản thân xác định rõ hơn con đường mình muốn theo đuổi. Với nền tảng đã tích lũy cùng định hướng nghề nghiệp, anh đang tiếp tục từng bước hiện thực hóa mục tiêu gắn bó với công tác giảng dạy và nghiên cứu pháp lý trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)

