Sĩ tử Hà Nội bật khóc nức nở sau môn Toán kỳ thi lớp 10

Lê Vượng - Duy Anh - Nguyễn Sơn - Châu Linh

SVO - Kết quả bài thi không như ý khiến nhiều sĩ tử không kìm được nước mắt sau khi kết thúc bài thi môn Toán.

Sáng 31/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi lớp 10 với môn Toán. Ghi nhận tại Trường THPT Yên Hoà - trường có tỉ lệ chọi cao nhất Hà Nội, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng lo lắng, một số bạn không kìm được nước mắt khi gặp gia đình. Bạn Thanh Huyền (học sinh Trường THCS Marie Curie) chia sẻ: “Nhiều câu dễ bất thường và có những câu chúng mình làm dạng đề dễ thì bài thi lại khó hơn, tính phân hoá cao. Riêng phần hình học, câu b, ý 2 thì mình và nhiều bạn tốn rất nhiều thời gian nhưng không hoàn thành”.
Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), trường có tỉ lệ chọi cao thứ hai toàn thành phố, nhiều thí sinh bật khóc vì kết quả thi không như ý. Tuy vậy, cũng không ít sĩ tử bày tỏ sự phấn khởi khi hoàn thành kỳ thi.
Trái ngược với sự lo âu của nhiều bạn, Hoàng Văn Minh (học sinh lớp 9A3, Trường THCS Phú La) tỏ ra khá thoải mái: “Mình không biết các bạn khác như thế nào nhưng mình thấy đề thi khá vừa sức. Mình tự tin với đề thi này có thể đạt 9,75 điểm nếu các thầy cô chấm lỏng tay vì phần trình bày còn hơi ẩu”. Cùng chung tâm trạng phấn khởi, nhóm bạn Thu Trang, Bảo Trang, Phương Nhi và Hồng Ngọc (học sinh THCS Marie curie) nhận định: “Chúng mình thấy đề có tính phân hoá và khá dễ bị lừa. Tuy nhiên, đề thi bám sát nội dung đã được các thầy cô ôn tập trên lớp. Với đề này, chúng mình nghĩ phổ điểm từ 7,5 đến 8 điểm sẽ khá nhiều. Thi xong chúng mình rất vui, muốn về nhà ngủ ngay một giấc thật sâu để bù lại những ngày ôn thi vất vả”.
Tại điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh, sau khi kết thúc bài thi môn Toán, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với những cảm xúc khác nhau. Có bạn vui vẻ, tự tin vì hoàn thành bài làm đúng như kỳ vọng, trong khi một số bạn vẫn còn tiếc nuối vì chưa làm được hết các câu hỏi hoặc chưa thật sự hài lòng với phần thể hiện của mình. Bên ngoài điểm thi, đông đảo phụ huynh đã đội nắng đứng chờ từ lâu để đón con. Ngay khi gặp lại gia đình và nhận những lời động viên, nhiều thí sinh đã rơi nước mắt. Đánh giá về đề thi năm nay, bạn Trần Anh Tùng (học sinh Trường THCS Pascal) cho biết: “Mình đánh giá phần Đại số vừa sức, ai ôn kỹ các dạng thì có thể làm được. Tuy nhiên, phần Hình học ở câu b, ý 2 bài IV khá đánh đố, mình phải dành 30 phút để có thể xử lý xong phần này trong bài”.

Ảnh: Lê Vượng - Duy Anh - Châu Linh - Nguyễn Sơn - Khánh Linh

