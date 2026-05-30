Những thành quả đầu tiên của mô hình giáo dục tiên phong DAV Ambassadors’ Journey

SVO - Chiều 30/5, Học viện Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết khóa học DAV Ambassadors’ Journey 2025 (Hành trình phát triển bản thân cùng Đại sứ). Đây là mô hình giáo dục tiên phong tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội học hỏi, cọ xát và nhận sự cố vấn trực tiếp từ các nhà ngoại giao kỳ cựu. Khóa học được thiết kế với tầm nhìn khơi mở tiềm năng, định hình tư duy nghề nghiệp và nuôi dưỡng khát vọng phụng sự trong cộng đồng sinh viên ngoại giao.

TS Nguyễn Thị Thìn - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao tặng hoa tri ân các Đại sứ.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Học viện, các nhà tài trợ, các giảng viên, cùng 5 vị Đại sứ - những Mentor (người hướng dẫn) chính của khóa học: Đại sứ, PGS.TS Đặng Đình Quý (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao); Đại sứ, GS.TS Nguyễn Vũ Tùng (nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc); Đại sứ, TS Luận Thùy Dương (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar); Đại sứ Lương Thanh Nghị (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch và Australia) và Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Italy).

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Thìn Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh, DAV Ambassadors’ Journey xuất phát từ một ý tưởng giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. "Mỗi sinh viên đều sở hữu những tiềm năng lớn lao, và tiềm năng ấy sẽ được phát huy tối đa nếu các em được truyền cảm hứng, đồng hành bởi những người dẫn đường tận tâm", TS. Nguyễn Thị Thìn chia sẻ.

"Điều đặc biệt nhất của khóa học không nằm ở giáo trình, mà chính là sự hiện diện của các vị Đại sứ. Những bài học đánh đổi bằng cả một sự nghiệp cống hiến lớn lao của các nhà ngoại giao chính là món quà quý giá nhất mà không một cuốn sách nào có thể truyền tải trọn vẹn", TS Nguyễn Thị Thìn chia sẻ.

Sau 5 tháng học tập và trải nghiệm thực tiễn, 25 học viên xuất sắc nhất không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng ứng dụng đa ngành mà còn được tiếp xúc với những bài học thực tế vô giá.

Đại sứ Đặng Đình Quý truyền cảm hứng tới các thế hệ sinh viên tiếp nối hành trình DAV Ambassadors’ Journey.

Tiếp lời thế hệ đi trước truyền lửa cho thế hệ đi sau, Đại sứ Đặng Đình Quý cũng đã gửi gắm những lời căn dặn chân thành tới các sinh viên: "Học phải đi đôi với hành. Hãy tự tin dấn thân, bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều mình mong muốn và cống hiến cho xã hội. Trách nhiệm trước hết là với bản thân, với gia đình, sau đó là với cộng đồng và lợi ích quốc gia, dân tộc".

﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Các nhóm học viên trình bày các dự án "tốt nghiệp" dưới sự dẫn dắt của các Đại sứ.

Trọng tâm của buổi lễ bế giảng là phần trình bày các dự án cuối khóa đến từ 5 nhóm học viên dưới sự dẫn dắt của 5 vị Đại sứ. Các dự án đều xoay quanh chủ đề đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đối ngoại, thể hiện tư duy nhạy bén và năng lực giải quyết vấn đề của các sinh viên. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Ban Giám khảo đã trao các giải thưởng vinh danh những nỗ lực xuất sắc của 5 nhóm:

Giải Tiềm năng được trao cho dự án DAV Reading Mastery Initiative của nhóm Đại sứ Đặng Đình Quý. Dự án này ghi điểm bởi mục tiêu thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng đọc sâu, phân tích và khai thác tài liệu chính sách, qua đó giúp sinh viên Học viện Ngoại giao tự tin làm chủ khối lượng học liệu khổng lồ. Tiếp đó, với góc nhìn mới mẻ và mang tính ứng dụng công nghệ cao, dự án Living Diplomat Archive của nhóm Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã xuất sắc giành Giải Sáng tạo. Đây là sáng kiến xây dựng một "thư viện sống" nhằm số hóa và hệ thống lại tri thức cũng như trải nghiệm thực tiễn của các nhà ngoại giao kỳ cựu dưới định dạng video và podcast, giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận và học hỏi. Ở mảng truyền thông đối ngoại, Giải Công chúng đã gọi tên Sáng kiến quà tặng và chuyến thăm nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch do nhóm Đại sứ Lương Thanh Nghị thực hiện. Dự án đề xuất chuỗi hoạt động truyền thông bài bản cùng bộ quà tặng ngoại giao tinh tế, hướng tới việc truyền tải mạnh mẽ thông điệp kiến tạo tương lai xanh giữa hai quốc gia. Giải Ứng dụng được trao cho dự án V-Culture Kit của nhóm Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ. Điểm sáng của dự án là việc cung cấp một bộ công cụ văn hóa mở, tích hợp trải nghiệm đa giác quan, hỗ trợ đắc lực cho các hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) một cách linh hoạt, đồng nhất và mang lại hiệu quả lan tỏa cao. Cuối cùng, Giải Đặc biệt (Giải Đại sứ) - giải thưởng được mong chờ nhất của khóa học đã thuộc về dự án DAV Buddy Program của nhóm Đại sứ Luận Thùy Dương. Mang đến mô hình kết nối trực tiếp giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào tại Học viện, sáng kiến này nhận được sự đánh giá rất cao từ Hội đồng chuyên môn nhờ tính thực tiễn và giá trị nhân văn sâu sắc. Dự án không chỉ dừng lại ở một khóa học mà còn trực tiếp góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ngay từ chính môi trường học đường.

﻿ Xúc động khoảnh khắc các sinh viên tri ân các Đại sứ, thầy cô đồng hành trong khoá học DAV Ambassadors’ Journey.

Buổi lễ tổng kết không chỉ là không gian đánh giá học thuật mà còn là dịp để các học viên bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những Mentor của mình. Thông qua những vần thơ, ca khúc tự sáng tác và những món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa, các học viên đã mang đến một không khí vô cùng xúc động. Đối với 25 bạn trẻ, sự đồng hành của các Đại sứ và đội ngũ trợ giảng không chỉ là định hướng về nghề nghiệp mà còn là bài học lớn về "đạo làm người", về sự bao dung, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Các đại biểu, sinh viên chụp ảnh lưu niệm kết thúc khoá học đầu tiên.

Lễ tổng kết DAV Ambassadors’ Journey 2025 khép lại, nhưng đồng thời mở ra một chặng đường mới. Sự trưởng thành của các học viên - sinh viên Ngoại giao sau khoá học là tín hiệu tích cực khi áp dụng mô hình đào tạo tiên phong, là dấu mốc quan trọng để thế hệ sinh viên ngoại giao tiếp tục mang theo tinh thần phụng sự, lòng tự tin và tri thức, vững bước trên hành trình cống hiến cho xã hội và đất nước.